Ostavljali su je zbog težine, ali pronašla je ljubav života: 'Sada sam sretna i to je najvažnije'

Njegovateljica Brittany Jacques (25), iz Singletona u kanadskoj pokrajini Ontario, odustala je od potrage za ljubavlju zato što su je svi muškarci tjerali na dijetu te ostavili kad ne bi uspjela, sve dok nije pronašla ljubav s muškarcem koji ima otprilike polovicu njezine težine. Naime, Brittany teži 116,6 kilograma, dok njen izabranik Matt Montgomerry 63,5 kilograma.

Brittany se dugo borila sa samopouzdanjem, nakon što bi je bivši partneri odbacili zbog neuspješnih pokušaja da skine višak kilograma, iako su ih na početku privlačile njezine obline. Ona i Matt, inače osobni trener, upoznali su se na Facebooku, u kolovozu 2020.godine, i odmah su kliknuli, kaže. Matt tvrdi da ga je privukao njen pozitivan stav i povjerenje s kojim prilazi ljudima.

Prije dvije godine Matt je kleknuo pred Brittany, okružen svijećama koje su tvorile srce u dubokom snijegu i sada imaju i dijete. Kažu da je to bila ljubav na prvi pogled, iako se mnogi na društvenim mrežama često šale zbog razlike u težini od 53 kilograma među njima.

- Oboje smo gotovo odustali od izlazaka kad smo počeli razgovarati. No, vidjela sam da se slažemo od trenutka kad smo se upoznali. U početku sam bila malo neodlučna. Bila sam u vezama u kojima su mi dečki rekli da će me odbaciti ako ne krenem na dijetu i ne pokušam smršaviti. To je utjecalo na moje samopouzdanje i u jednom sam trenutku počela vježbati i raditi na tome. No, tad sam shvatila da, ako to učinim zbog tuđe percepcije ljepote, više neću voljeti sebe – kaže Brittany.

- Ranije sam bio u vezama s mršavim djevojkama i one uopće nisu bile sretne. Nisu bile sigurne u sebe i stalno su se borile s potrebom da nešto promijene na sebi, što mi se nije sviđalo – kaže Matt te dodaje kako mu se Brittany sviđa zbog samopouzdanja i pozitivnog stava koji ima prema svom tijelu.

Brittany priznaje kako ponekad nije bila sigurna hoće li ikad pronaći nekoga tko je prihvaća takvu kakva jest. Sada je s Mattom presretna. Ona kaže da je uvriježeno mišljenje da debele i mršave osobe ne mogu imati jednako kvalitetne odnose i zasnovati obitelj gole predrasude, dok njen izabranik kaže da i sam voli jesti i da ga ne zanimaju njezini kilogrami, nego to da bude sretna.

No, usprkos sreći koju dijele, ponekad se nije lako suočiti s negativnim komentarima na Internetu, koji im pišu da ne bi trebali biti zajedno.

- Primjećujem da ljudi bulje kad prolazimo ulicom, ali većina negativnih komentara dosad je bila na mreži. Ljudi komentiraju naše fotografije na Instagramu u stilu da ja baš nisam dovoljno velik muškarac za nju – priča Matt.

On i Brittany zapravo se i ne obaziru na komentare, već se nadaju da će svojim pristupom pomoći i drugim parovima koje muči takva razlika.

Sretni smo zajedno, a to je najvažnije – zaključuju oboje, a prenosi Daily Mail. .

