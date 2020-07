- Osje\u0107ao sam da sam izdao suprugu i djecu jer se ne mogu brinuti o njima i \u00a0bio sam uvjeren da bi im bilo bolje bez mene. Ne mogu re\u0107i da sam bio suicidalan, ali da sam mogao negdje pobje\u0107i, pobjegao bih \u2013 kazao je.

Prije toga je godinama radio kao elektri\u010dar, no uz to je i studirao,\u00a0\u017eele\u0107i postati veterinar, jer cijeli \u017eivot obo\u017eava \u017eivotinje i dobro se snalazi s njima.

No, kad je ostao bez posla, i to je morao ostaviti po strani, pa je imao dojam da se ru\u0161e svi njegovi snovi. Tako je show stigao ba\u0161 u pravo vrijeme da poku\u0161a iskoristi priliku da ostvari svoju veliku \u017eelju.\u00a0

Osim \u0161to je tijekom 2017. godine na terenu oko ku\u0107e sagradio pet ku\u0107ica s kavezima za \u017eivotinje, u to je vrijeme u svome domu uredio\u00a0'Jungle room', sobu ure\u0111enu u egzoti\u010dnom stilu, u kojoj posjetitelji mogu vidjeti \u017eivotinje u njihovom prirodnom okru\u017eenju.

Osim toga, on\u00a0i supruga sa \u017eivotinjama su \u010desti gost dje\u010djih ro\u0111endanskih proslava, zabava u automobilskoj industriji ili na sli\u010dnim prezentacijama proizvoda te\u00a0redovito posje\u0107uju \u0161kole, pogotovo one za djecu s posebnim potrebama, gdje pred djecom izvode show sa egzoti\u010dnim \u017eivotinjama. Posao ide bolje nego \u0161to je o\u010dekivao.\u00a0

Danas on, supruga Leanne i njihovo \u0161estero djece dijele dom sa 81 egzoti\u010dnom \u017eivotinjom, uklju\u010duju\u0107i pitone, tarantule, meerkate, pa \u010dak i albino tvorove. Dio \u017eivotinja smje\u0161ten je i u pet ku\u0107ica koje je novcem koji je dobio u TV showu obitelj sagradila, dok tri burmanska pitona dijele sobu s njegovim sinom Robertom (12).\u00a0

Scott \u010desto isti\u010de da nema straha od toga da zmije duge i po 3,5 metra puze travnjakom iza njegove ku\u0107e, dok se njegova djeca: Jake (12), Chloe (11), Ellie-Mai (8), Emily (3) i 21-mjese\u010dna Megan, djevoj\u010dica s Downovim sindromom, u istom tom dvori\u0161tu igraju.

\u0160tovi\u0161e, svojoj djeci kupuje vrlo neobi\u010dne poklone, pa je, tako, Emily dok je jo\u0161 bila osmomjese\u010dna beba kupio pitona, kazav\u0161i kako je samo pitanje vremena kad \u0107e joj pokloniti \u2013 tarantulu. Za krokodila, kazao je, ipak treba malo porasti.

One of our first newspaper articles when we first got aired on Tv we've come so far since this \ud83c\udfa5\ud83c\udfa5\ud83c\udfa5\ud83c\udfac\ud83c\udfac\ud83c\udfac\ud83d\ude04\ud83d\ude04

U tome ga u potpunosti podr\u017eava i supruga, koja je zajedno s njim snimila video u kojem osmomjese\u010dna djevoj\u010dica u rukama dr\u017ei kraljevskog pitona. U sobama oko njih smje\u0161teni su merkati, rakuni, tarantule...\u00a0\u00a0

- To nije otrovnica, nego zmija koja se uvija oko plijena i sna\u017eno ga stisne, kad \u017eeli ubiti. Naravno, uvijek treba biti oprezan, pa sigurno dijete nikad ne bih ostavio na samo sa zmijom. No, ne brinem ba\u0161 previ\u0161e da \u0107e ju zmija ozlijediti, jer je vrlo srame\u017eljiv i radije bi se sakrio negdje, nego ju ugrizao.

Kraljevski pitoni su zapravo poznate kao najumiljatije zmije na svijetu, kazao je Scott tada, ponosan na to da je malena Emily bila vrlo prirodna sa zmijom, vjerojatno zato \u0161to je odrasla sa zmijama u blizini. Tata Scott bojao se da ne bude pregruba, no djevoj\u010dica je bila vrlo nje\u017ena prema \u017eivotinji. \u00a0\u00a0

No, nisu svi uvjereni u to da Scott ba\u0161 zna \u0161to radi te da je sve oko njega tako jako sigurno.\u00a0

Naime, po\u010detkom 2018. godine, kad je prvi puta najavio Jungle room, netko od stanovnika Knowsley Villagea, u britanskoj pokrajini Lancashire, prijavio ga je i gradsko vije\u0107e bilo je u izvidima. Iako iz grada medijima nisu htjeli re\u0107i o kakvoj se prijavi radi, gradsko vije\u0107e bilo je zadovoljno nalazima inspekcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Piton 'u \u0161etnji' dvori\u0161tem obitelji Gavin

\u00a0

Navodno je bila rije\u010d o prijavi da je soba otvorena za javnost bez dobivene dozvole te da Scott \u017eivotinje dr\u017ei u vrlo lo\u0161im uvjetima, \u0161to je on odbacio, kazav\u0161i da je u pitanju ne\u010dija ljubomora.

U to je vrijeme bio posve\u0107en otvaranju tvrtke za organizaciju zabava, a supruga mu je bila trudna sa \u0161estim djetetom, tako da za otvaranje jo\u0161 jednog fronta \u2013 otvaranja Jungle rooma za javnost - \u00a0u isto vrijeme ne bi imao snage, pojasnio je. No, ve\u0107 tada\u00a0 se pohvalio time da ima ugovorene poslove do 2019. godine, te da mu je posao donio takav uspjeh da je uspio osigurati novac za takav automobil kakav bi nekad mogao samo sanjati. Naime, kupio je Range Rover, vrijedan oko 8000 funti, ili oko 70.000 kuna, i to \u2013 gotovinom.

- Odlu\u010dio sam si kupiti lijep novi automobil i za to sam mogao izdvojiti gotovinu. To pokazuje da se naporan rad isplati. Osmjehnem se svaki puta kad ga pogledam, jer je to dokaz uspjeha \u2013 kazao je medijima da potkrijepi stav o tome da iza prijave stoje samo ljudi koji su ljubomorni na njegov uspjeh.\u00a0

U vrijeme kad je Scott nastupio u TV showu, brojni gledatelji ocijenili su ga poni\u017eavaju\u0107im za ljude koji se na\u0111u u bezizlaznoj situaciji, siroma\u0161ni i bez prilike, pa javnost i na\u00a0njega gleda kao na pomalo kontroverznu osobu, zato \u0161to je izlo\u017eio svoju privatnost pred kamerama.

\u00a0 Me\u0111u komentarima emisije na\u0161ao se i jedan koji ka\u017ee da je televizijama zabranjeno prikazivati mrcvarenje \u017eivotinja, a mogu mrcvariti siroma\u0161ne ljude pred kamerom. No, Scott je jo\u0161 uvijek uvjeren da je sudjelovanje u TV showu jedna od boljih odluka koje je donio, jer sada stoje na svojim nogama, umjesto da se oslanjaju na dr\u017eavne beneficije, pa svima savjetuje da iskoriste ovakvu priliku.\u00a0

Ina\u010de, osebujni Scott i njegova supruga imali su i ozbiljnih problema sa zakonom, nakon \u0161to su 2017. godine troje svoje djece poveli na odmor na Kanarske otoke, u vrijeme dok je jo\u0161 trajala \u0161kola, \u0161to im nije bilo prvi put da izostaju iz \u0161kole bez opravdanja.\u00a0

Scott se na sudu pravdao time da \u0161kole dopu\u0161taju izostanak djece\u00a0u\u00a0opravdanim\u00a0okolnostima, a njegov je problem, kazao je, to da on u vrijeme \u0161kolskih praznika kad bi djeca mogla putovati ima najvi\u0161e posla. Poku\u0161ao je uvjeriti sud da djeca na putovanjima ionako imaju priliku u\u017eivo vidjeti ono \u0161to u\u010de na povijesti, zemljopisu ili o prirodi, pa ne\u0107e biti na velikom gubitku.

No, sud je stao na stranu \u0161kole, odrediv\u0161i roditeljima da moraju platiti kaznu, \u0161to isprva, iz protesta, nisu u\u010dinili, pa je bila otvorena i mogu\u0107nost da Scott zavr\u0161i u zatvoru, pa su kaznu\u00a0podmirili.\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0

Obitelj živi sa 81-om egzotičnom životinjom

Scott Gavin, koji je 2016. godine u TV showu dobio novac za otvaranje mini zoološkog vrta i tvrtke za organizaciju zabava uz sudjelovanje životinja zadovoljan je svojim poslovnim uspjehom

<p> Zaljubljenik u egzotične životinje, Scott Gavin (35), inače zvijezda britanskog TV showa 'The Great British Benefits Handout' na Channel 5, u kojem je 2016. godine dobio 26.000 funti, odnosno oko 220.000 kuna, pametno je, čini se, uložio novac.</p><p>Naime, producenti su emisiju prikazali kao dio društvenog projekta, u okviru kojeg se nezaposlenim osobama daje novac koji bi u idućih godinu dana dobivale na ime naknade za nezaposlene, ali odjednom, tako da s njime mogu učiniti što god žele, pod uvjetom da se odjave s liste korisnika naknade.</p><p>Scott je dobio novac za otvaranje mini zoološkog vrta na svom imanju te pokretanje tvrtke za organizaciju zabava za klince, što je ubrzo i ostvario i danas živi od toga.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Navala doseljenika u Irsku u potrazi za poslom</p><p>Samo sedam mjeseci prije nego što se prijavio za sudjelovanje u showu, Scott je ostao bez posla i počeo primati naknadu. Zbog toga je pao u depresiju i doživio slom živaca, jer se osjećao beznadno, ispričao je novinarima nakon showa. </p><p>- Osjećao sam da sam izdao suprugu i djecu jer se ne mogu brinuti o njima i bio sam uvjeren da bi im bilo bolje bez mene. Ne mogu reći da sam bio suicidalan, ali da sam mogao negdje pobjeći, pobjegao bih – kazao je.</p><p>Prije toga je godinama radio kao električar, no uz to je i studirao, želeći postati veterinar, jer cijeli život obožava životinje i dobro se snalazi s njima.</p><p>No, kad je ostao bez posla, i to je morao ostaviti po strani, pa je imao dojam da se ruše svi njegovi snovi. Tako je show stigao baš u pravo vrijeme da pokuša iskoristi priliku da ostvari svoju veliku želju. </p><p>Osim što je tijekom 2017. godine na terenu oko kuće sagradio pet kućica s kavezima za životinje, u to je vrijeme u svome domu uredio 'Jungle room', sobu uređenu u egzotičnom stilu, u kojoj posjetitelji mogu vidjeti životinje u njihovom prirodnom okruženju.</p><p>Osim toga, on i supruga sa životinjama su česti gost dječjih rođendanskih proslava, zabava u automobilskoj industriji ili na sličnim prezentacijama proizvoda te redovito posjećuju škole, pogotovo one za djecu s posebnim potrebama, gdje pred djecom izvode show sa egzotičnim životinjama. Posao ide bolje nego što je očekivao. </p><p>Danas on, supruga Leanne i njihovo šestero djece dijele dom sa 81 egzotičnom životinjom, uključujući pitone, tarantule, meerkate, pa čak i albino tvorove. Dio životinja smješten je i u pet kućica koje je novcem koji je dobio u TV showu obitelj sagradila, dok tri burmanska pitona dijele sobu s njegovim sinom Robertom (12). </p><p>Scott često ističe da nema straha od toga da zmije duge i po 3,5 metra puze travnjakom iza njegove kuće, dok se njegova djeca: Jake (12), Chloe (11), Ellie-Mai (8), Emily (3) i 21-mjesečna Megan, djevojčica s Downovim sindromom, u istom tom dvorištu igraju.</p><p>Štoviše, svojoj djeci kupuje vrlo neobične poklone, pa je, tako, Emily dok je još bila osmomjesečna beba kupio pitona, kazavši kako je samo pitanje vremena kad će joj pokloniti – tarantulu. Za krokodila, kazao je, ipak treba malo porasti.</p><p>U tome ga u potpunosti podržava i supruga, koja je zajedno s njim snimila video u kojem osmomjesečna djevojčica u rukama drži kraljevskog pitona. U sobama oko njih smješteni su merkati, rakuni, tarantule... </p><p>- To nije otrovnica, nego zmija koja se uvija oko plijena i snažno ga stisne, kad želi ubiti. Naravno, uvijek treba biti oprezan, pa sigurno dijete nikad ne bih ostavio na samo sa zmijom. No, ne brinem baš previše da će ju zmija ozlijediti, jer je vrlo sramežljiv i radije bi se sakrio negdje, nego ju ugrizao.</p><p>Kraljevski pitoni su zapravo poznate kao najumiljatije zmije na svijetu, kazao je Scott tada, ponosan na to da je malena Emily bila vrlo prirodna sa zmijom, vjerojatno zato što je odrasla sa zmijama u blizini. Tata Scott bojao se da ne bude pregruba, no djevojčica je bila vrlo nježna prema životinji. </p><p>No, nisu svi uvjereni u to da Scott baš zna što radi te da je sve oko njega tako jako sigurno. </p><p>Naime, početkom 2018. godine, kad je prvi puta najavio Jungle room, netko od stanovnika Knowsley Villagea, u britanskoj pokrajini Lancashire, prijavio ga je i gradsko vijeće bilo je u izvidima. Iako iz grada medijima nisu htjeli reći o kakvoj se prijavi radi, gradsko vijeće bilo je zadovoljno nalazima inspekcije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Piton 'u šetnji' dvorištem obitelji Gavin</p><p> </p><p>Navodno je bila riječ o prijavi da je soba otvorena za javnost bez dobivene dozvole te da Scott životinje drži u vrlo lošim uvjetima, što je on odbacio, kazavši da je u pitanju nečija ljubomora.</p><p>U to je vrijeme bio posvećen otvaranju tvrtke za organizaciju zabava, a supruga mu je bila trudna sa šestim djetetom, tako da za otvaranje još jednog fronta – otvaranja Jungle rooma za javnost - u isto vrijeme ne bi imao snage, pojasnio je. No, već tada se pohvalio time da ima ugovorene poslove do 2019. godine, te da mu je posao donio takav uspjeh da je uspio osigurati novac za takav automobil kakav bi nekad mogao samo sanjati. Naime, kupio je Range Rover, vrijedan oko 8000 funti, ili oko 70.000 kuna, i to – gotovinom.</p><p>- Odlučio sam si kupiti lijep novi automobil i za to sam mogao izdvojiti gotovinu. To pokazuje da se naporan rad isplati. Osmjehnem se svaki puta kad ga pogledam, jer je to dokaz uspjeha – kazao je medijima da potkrijepi stav o tome da iza prijave stoje samo ljudi koji su ljubomorni na njegov uspjeh. </p><p>U vrijeme kad je Scott nastupio u TV showu, brojni gledatelji ocijenili su ga ponižavajućim za ljude koji se nađu u bezizlaznoj situaciji, siromašni i bez prilike, pa javnost i na njega gleda kao na pomalo kontroverznu osobu, zato što je izložio svoju privatnost pred kamerama.</p><p> Među komentarima emisije našao se i jedan koji kaže da je televizijama zabranjeno prikazivati mrcvarenje životinja, a mogu mrcvariti siromašne ljude pred kamerom. No, Scott je još uvijek uvjeren da je sudjelovanje u TV showu jedna od boljih odluka koje je donio, jer sada stoje na svojim nogama, umjesto da se oslanjaju na državne beneficije, pa svima savjetuje da iskoriste ovakvu priliku. </p><p>Inače, osebujni Scott i njegova supruga imali su i ozbiljnih problema sa zakonom, nakon što su 2017. godine troje svoje djece poveli na odmor na Kanarske otoke, u vrijeme dok je još trajala škola, što im nije bilo prvi put da izostaju iz škole bez opravdanja. </p><p>Scott se na sudu pravdao time da škole dopuštaju izostanak djece u opravdanim okolnostima, a njegov je problem, kazao je, to da on u vrijeme školskih praznika kad bi djeca mogla putovati ima najviše posla. Pokušao je uvjeriti sud da djeca na putovanjima ionako imaju priliku uživo vidjeti ono što uče na povijesti, zemljopisu ili o prirodi, pa neće biti na velikom gubitku.</p><p>No, sud je stao na stranu škole, odredivši roditeljima da moraju platiti kaznu, što isprva, iz protesta, nisu učinili, pa je bila otvorena i mogućnost da Scott završi u zatvoru, pa su kaznu podmirili. </p>