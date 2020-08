Osvježavajući kremasti deserti s voćem - ukusni i slatki moussevi

Voćni moussevi brzo nastaju i još brže nestaju, a kremasto osvježenje od sezonskog voća može se poslužiti i u praznim polovicama limuna ili limete

<p>Uz vruće dane najbolje pristaju lagane kreme s mjehurićima zraka, pa osvježenje potražite u voćnim moussevima od svježeg voća i tučenog vrhnja. </p><p>Ako vam se ne daju peći kolači po visokim temperaturama, a jede vam se nešto slatko, isprobajte lagane, slatke i brze kreme od sezonskog voća koje vam se nađe pri ruci. Iako možda zvuči komplicirano, voćni moussevi jednostavno se pripremaju, a tako su osvježavajući i ukusni da će nestati u trenu.</p><p>Potrebno vam je nekoliko osnovnih sastojaka poput zgnječenog voća, šećera, malo soli, tučenog vrhnja i želatine bez okusa. Za pripremu je dovoljno i desetak minuta, a u hladnjaku ga možete čuvati do nekoliko dana. Moussevi se najčešće poslužuju u čašicama, bilo od jedne vrste ili kombinirajući više voćnih mousseva za što efektniji izgled, no poslužite ga u praznim polovicama limuna, limete ili naranče. Ohladite ga u hladnjaku te ukrasite svježim komadima voća. A voćni mousse možete iskoristiti i kao punjenje za kolač ili pitu. </p><h2>Osvježavajući mousse s jagodama i koricom limuna</h2><p><b>Sastojci:</b> šalica jagoda, 1/2 šalice šećera, žlica limunove korice, malo soli, žlica želatine, 2 bjelanjka, 1/2 žlice vanilije, šalica tučenog vrhnja</p><p><b>Priprema:</b> U blenderu izmiješajte nasjeckane jagode, žlicu šećera, limunovu koru i sol pa ostavite deset minuta. Izmiksajte. U zdjelu stavite dvije žlice vode i želatinu pa ostavite pet minuta. U drugu posudu stavite šest žlica šećera i tri žlice vode, zakuhajte pa kuhajte još četiri minute. U želatinu dodajte bjelanjke i miksajte minutu. Dodajte žlicu šećera i još miksajte. Ulijte vrući sirup od šećera pa izmiksajte. Istucite vrhnje i vaniliju. Dodajte smjesu s bjelanjcima pa umiješajte smjesu s jagodama. Poslužite u čašicama ili praznim polovicama limuna i hladite mousse dva sata.</p><h2>Mousse od marakuje</h2><p><b>Sastojci:</b> 170 g marakuje, 2 jaja, 1/3 šalice šećera, 1/2 šalice tučenog vrhnja, 2 žlice želatine otopljene u 2 žlice vode</p><p><b>Priprema: </b>Marakuju, žumanjke i šećer miješajte na pari dok se ne zgusne. Umiješajte vrhnje i želatinu pa izmiješajte. Posebno istucite bjelanjke pa umiješajte u smjesu s marakujom. Stavite u zdjelu pa u hladnjak dok se ne stisne.</p><h2>Lagani mousse od naranče</h2><p><b>Sastojci: </b>3 bjelanjka, 80 g šećera,3 listića želatine, čašica likera od naranče ili limuna, 250 dag mascarponea, 2 korice naranče, 200 ml soka od naranče, 125 ml slatkog vrhnja</p><p><b>Priprema: </b>Izmiksajte bjelanjke i šećer pa na pari miješajte s listićima želatine koje ste otopili u vodi. Dodajte liker. Izmiješajte mascarpone, sok i koricu naranče. Izmiksajte slatko vrhnje. Pomiješajte sve i ukrasite mousse prema želji.</p><h2>Mousse sa šumskim voćem</h2><p><b>Sastojci:</b> 150 g borovnica, 50 g malina, 50 g jagoda, 100 g šećera, 8 listova želatine, 4 žumanjka, 2 slatka vrhnja, 100 ml mlijeka, 2 vanilin šećera</p><p><b>Priprema:</b> Na pari izmiješajte prokuhano mlijeko sa šećerom, vanilin šećerom i žumanjcima. Smjesi dodajte ocijeđenu želatinu koju ste 15 min topili u hladnoj vodi, pa dodajte i zgnječeno voće. Izmiješanoj smjesi, stalno miješajući, dodajte tučeno slatko vrhnje.</p><h2>Kremasti mousse od limuna</h2><p><b>Sastojci:</b> 2 žlice vode, žlica želatine, 1/2 šalice maslaca, 3/4 šalice šećera, 3 žlice limunove korice, 1/2 šalice limunova soka, malo soli, 6 žumanjaka, 1,5 šalica tučenog vrhnja</p><p><b>Priprema:</b> Pomiješajte vodu sa želatinom i ostavite deset minuta. Otopite maslac, maknite s vatre pa umiješajte šećer, sol, koricu i sok. Istucite pa dodajte žumanjke. Miješajte na srednjoj vatri oko 8-10 minuta, no ne smije zakuhati. Kad se zgusne, umiješajte želatinu. Ostavite na sobnoj temperaturi. Istucite vrhnje, pola dodajte kremi od limuna, izmiješajte i ukrasite tučenim vrhnjem. </p>