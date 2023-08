Otkrila kako da tijesto uvijek bude savršeno: Dizano, prhko, za biskvite, pite, torte, kruh...

Kako biste dobili savršeno tijesto, rabite digitalnu vagu, pečenje je stvar preciznosti. Mary Berry, autorica brojnih kulinarskih best selera, posebno voli pripremu tijesta. Osim precizne vage Mary Berry savjetuje izbjegavanje maslaca i margarina sa smanjenim postotkom masnoće jer tijesto jednostavno neće biti tako ukusno. Nemojte dodavati niti previše praška za pecivo jer će se tijesto prvo podići, no onda će pasti i pita, torta ili kruh neće uspjeti.

Upotrijebite idealni oblik i veličinu kalupa, a pri pečenju budite posebno oprezni. Ne promatrate li tijesto u zadnjoj fazi pečenja, prepeći će se i biti suho. Kako bi tijesto bilo što bolje, radite prema receptima i pažljivo ih slijedite te ne zaboravite da su najvažniji sastojci ukusnoga kruha ili kolača ljubav i strpljenje.

Savršene torte: Za tortu, sastojci neka budu na sobnoj temperaturi, a za tijesto za pite su bolji hladniji sastojci. Svako tijesto ima svoje 'tajne', no neka su pravila univerzalna. Na primjer, kad brašnu dodate tekuće sastojke, pomiješajte ih manjim nožem. Tako će se sastojci ravnomjerno rasporediti, a istodobno toplina vaših ruku neće narušiti lakoću tijesta. Jedan on najvažnijih sastojaka dobrog tijesta je vrijeme te ne tražite najbrži mogući način, radije svaki korak učinite detaljno. To je posebno važno pri pripremi torta jer je cilj dodati što više moguće zraka tijekom miješanja sastojaka, kaže Mary Berry.

1. Počnite sa stilom

Za najbolje tijesto upotrijebite svježe sastojke najbolje moguće kvalitete. Brašno, kvasac i prašak za pecivo ne traju vječno te ćete dobiti bolje rezultate ako provjerite rok trajanja.

Prije početka miješanja tijesta očistite radnu površinu i provjerite je li posve suha. Pročitajte recept i pripremite sastojke prije nego što počnete. Da ne shvatite na pola puta i da je maslac pretvrd ili da se smjesa treba još “odmarati”. Pripremite lim kako biste tijesto mogli odmah peći. Zagrijte pećnicu i provjerite temperaturu.

2. Kako ispeći najbolji kruh

Sastojci trebaju biti topli, ali ne i vrući jer su to najbolji uvjeti za kvasac. Pustite da se tijesto diže na toplome mjestu. Ako je tekućina koju dodajete previše topla, riskirat ćete kvalitetu kvasaca. Posljednjih je godina trend raditi s vlažnim tijestom pa dodajte većinu tekućine odjedanput. Želite mekano i vlažno, no ne i gnjecavo tijesto. Kako ga mijesite, tako će se prestati lijepiti za prste pa oduprite stalnom dodavanju brašna.

Potrebno je mijesiti tijesto barem deset minuta kako bi dobilo potrebnu gustoću. To razvija gluten iz brašna i daje teksturu. Provjerite je li tijesto spremno za pećnicu na sljedeći način: oblikujte ga u kuglu i pritisnite prstom - tijesto bi se trebalo vratiti kao da je elastično. Tijesto se treba “odmarati” kako bi kvasac učinio svoje. Treba biti mekano i dvostruko veće prije nego što nastavite s receptom. Pecite kruh na visokoj temperaturi od 200°C i najviša rešetka dobitna su kombinacija za pečenje kruha. Štruca treba biti čvrsta i zlatno-smeđa izvana te bi trebala zvučati šuplje kad lupnete po donjoj strani.

2. Torte: lagane, prozračne i savršene

Jaja ne smiju biti direktno iz hladnjaka, a maslac mora biti mekan, da možete proći nožem kroz njega bez problema. Mijesite pažljivo, malo po malo, tako da pišete broj osam. Upotrijebite metalnu žlicu. Jaja se dodaju postupno u smjesu za tortu i svaki put ju je potrebno istući kako ne bi postala previše tekuća. Ako recept zahtijeva puno jaja, za svako dodajte mrvicu brašna.

Kako se bliži kraj, tako radite brže, sastojci za dizanje počinju djelovati čim dođu u doticaj s mokrim sastojcima. Stoga gotovu smjesu prebacite u kalup, a potom u pećnicu čim prije možete. Smjesa za tortu trebala bi “padati”, ovo možete provjeriti tako da žlicom zagrabite smjesu i žestoko je protresete. Ako smjesa padne sa žlice, u redu je, a ako se zadrži, pregusta je pa dodajte malo mlijeka.Tortu pecite na srednjoj rešetki na 180°C.

Provjerite tortu pet-deset minuta prije vremena koje piše u receptu. Neka prođe barem 2/3 vremena naznačenog u receptu. No nemojte otvoriti pećnicu prije vremena ili se torta neće dići. Znate da je gotovo kad je vrh čvrst, ali elastičan, a tijesto se tek počelo odvajati od rubova kalupa. U središte torte gurnite metalni štapić za ražnjiće i ako ga izvučete čistog, torta je gotova. Ako na štapiću primijetite smjesu, vratite tortu u pećnicu i provjeravajte svakih pet minuta.

3. Tijesto, tajna uspjeha

Za tijesto za pite upotrijebite hladni maslac i ledenu vodu. Hladna kuhinjska površina je obavezna te izbjegavajte raditi na površinama koje su blizu toplih izvora, npr. blizu pećnice ili pokraj perilice za suđe. Radite brzo i isprva mijesite samo prstima. Pomaže i ako su vam ruke hladne, a važno je da mijesite tijesto što brže možete. Stavite li previše tekućih sastojaka, tijesto će biti kruto. Treba vam samo onoliko tekućine da se tijesto poveže.

Oblikujte tijesto u disk, a ne u kuglu, tijesto se treba zagrijati prije nego što ga razvaljate jer će se inače raspuknuti, a disk će se zagrijati prije kugle. Pustite da se “odmara” barem 15 minuta u hladnjaku jer se time gluten oslobađa te će se tijesto lakše razvaljati i neće se smanjiti tijekom pečenja.

Tijesto razvaljajte na ohlađenoj, lagano pobrašnjenoj površini kako se ne bi lijepilo. Prvo valjajte u jednom smjeru, a onda zakrenite tijesto za četvrtinu kruga i opet razvaljajte, tako ponavljajte dok ne dobijete ravnomjeran oblik. Prije pečenja izbodite tijesto vilicom kako mjehurići zraka ne bi podizali tijesto. Na lim stavite papir za pečenje i kratko ga zagrijte u pećnici. Tijesto pecite 12 minuta, potom maknite papir te pecite tijesto još pet minuta. Tijesto je gotovo kad je zlatno i čvrsto, a površina bi trebala biti suha.