'Otkrila sam da ima ljubavnicu, a tad je priznao kako prema njoj osjeća nevjerojatnu kemiju'

Čitateljica je anonimno pitala Mirrorovu savjetnicu za veze i ljubav što napraviti i kako dalje nakon što je saznala da je dugogodišnji dečko vara 'jer osjeća nevjerojatnu kemiju prema drugoj ženi'.

Ovo je njezina ispovijest i savjet koji je dobila:

Nedavno sam saznala da je moj dugogodišnji partner imao aferu. To je takav klišej, ali nakon što sam postala sumnjičava da nešto nije u redu, provjerila sam njegov telefon i pronašla više 'vrlo intenzivnih' e-mailova koje je razmijenio s drugom ženom.

Rekla sam mu da znam za mailove i nije mi ni pokušao lagati. Rasplakao se i molio me da mu oprostim.

Natjerala sam ga da mi kaže sve detalje i rekao mi je da se tu radilo samo o seksu, da on i ta druga žena imaju nevjerojatnu seksualnu kemiju, ali da nije zaljubljen u nju.

Ovo priznanje me je jako povrijedilo jer je naš seksualni život bio katastrofalan i zbog toga sam se grozno osjećala. Izgubila sam posao i bila sam kod kuće mjesecima, nisam imala volje za ništa, pa tako ni za seks - što je on znao. A zbog ovog priznanja moja slika o samoj sebi je još više potonula. Užasno me razljutio da umjesto da mi pomogne, da je on našao drugu ženu za seks.

Budući da nismo u braku, osjećam se jako nesigurno. Kaže da mu je žao i da želi poraditi na našoj vezi, ali moje samopoštovanje i samopouzdanje su uništeni. Zajedno smo osam godina, a čuti da ga tako jako privlači druga žena je bilo strašno.

Coleen odgovara:

Zvuči kao da je prije njegove afere vaše samopouzdanje bilo jako nisko i da je to utjecalo na sve aspekte vašeg zajedničkog života, pa tako i na seks. Mislim da njegova isprika da je to bio 'samo seks' uopće nije isprika - trebaš li se zbog toga bolje osjećati? Bez obzira jeste li u braku ili ne, on vas je prevario, lagao vam je - i to je izdaja.

Iz tvog pisma pomalo se čini da kriviš sebe - za gubitak posla i interesa za život. Ono što bi partner trebao učiniti u ovoj situaciji jest napraviti što može kako bi ti pomogao da opet nađeš stvari koje te vesele i da se pokreneš. A ne započeti aferu s drugom ženom. To što se dogodilo, to je on napravio - to je bio njegov izbor. Prešao je granicu.

Što se tiče budućnosti vaše veze, ako je to ono što želiš, trebat će vremena, puno razgovora, potpune iskrenosti i eventualno razgovor s profesionalcem, ali najbitnije pitanje je - možeš li mu opet vjerovati.

I razmisli o ovome - ako ponovno izgradiš svoje samopouzdanje i počneš razmišljati o tome što želiš, tada bi mogla shvatiti da on nije čovjek kojeg (više) želiš.

On je svoj izbor donio, sad je na tebi da odlučiš što želiš u svojoj budućnosti.

