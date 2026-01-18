Obavijesti

DONOSIMO I RECEPT ZA ČAJ!

Sikavica odlično pomaže jetri, a učinkovita je i kod mamurluka

Piše Marijana Matković, Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 4 min
Sikavica odlično pomaže jetri, a učinkovita je i kod mamurluka
Foto: 123RF

Unatoč tome što je neko vrijeme bila zaboravljena, sikavica ponovno dobiva mjesto u fokusu prirodne medicine i zdravog načina života. Osim što jača imunitet, podrška je i kod alergija...

Sikavica je posljednjih godina ponovno u centru pažnje kao prirodni lijek koji podupire zdravlje jetre i organizma u cjelini. Najpoznatiji aktivni sastojak ove biljke, silimarin, dokazano povećava razinu antioksidansa u jetri za čak 35 posto, a upravo je glutation najvažniji antioksidans za zaštitu jetre. Zbog toga se sikavica smatra jednim od rijetkih prirodnih dodataka koji može potaknuti obnavljanje jetrenih stanica i potaknuti njihov rast.

Zbog svojih učinaka, sikavica se koristi u liječenju i podršci kod stanja poput hepatitisa, ciroze i trovanja jetre, a preporučuje se i ljudima sklonima alkoholu i masnoj hrani. Mnogi je također povezuju s ublažavanjem mamurluka, regulacijom probave, jačanjem organizma i čak prevencijom rasta stanica raka prostate.

Zašto je sikavica važna za jetru?

Jetra je ključni organ za detoksikaciju, metabolizam masti i ugljikohidrata te razgradnju lijekova i toksina. U modernom načinu života, u kojem smo često izloženi stresu, zagađenju, alkoholu i nezdravoj prehrani, jetra je pod stalnim pritiskom. Upravo u tom kontekstu sikavica dobiva na važnosti: silimarin, kompleks flavonoida iz sjemenki sikavice, djeluje kao snažan antioksidans i štiti jetrene stanice od oksidativnog stresa. Povećanjem razine glutationa u jetri, sikavica pomaže organizmu da se bolje nosi s toksinima i štetnim tvarima, što je osobito važno za osobe koje svakodnevno unose veće količine alkohola, lijekova ili masne hrane.

Osim toga, sikavica se koristi kao podrška u liječenju i oporavku nakon oštećenja jetre uzrokovanih raznim stanjima. U povijesti je dugo bila cijenjena kao ljekovita biljka, a moderni pristup ističe njezin potencijal u poticanju regeneracije jetrenih stanica, što je u praksi vidljivo kroz smanjenje upalnih procesa i potporu funkciji jetre.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Raste u Dalmaciji i Hercegovini

Iako je u Hrvatskoj sikavica posljednjih godina dobila veću pozornost, njezina je ljekovitost poznata stoljećima. Koristila se još u srednjem vijeku za liječenje oboljele jetre, a danas se sve češće koristi i ispituje u drugim državama. Biljka raste samoniklo u podnožju Biokova i širem Sredozemlju, a u našim krajevima najčešće se može pronaći u Dalmaciji i Hercegovini, na suhim i sunčanim položajima.

Dobrobiti i širok spektar primjene

Sikavica je najpoznatija po učincima na jetru, no njezina primjena seže dalje. Među najčešće spominjanim dobrobitima su:

  • Podrška jetri i detoksikaciji - silimarin štiti i obnavlja jetrene stanice te potiče njihov rast.
  • Regulacija razine šećera u krvi - zbog utjecaja na metabolizam masti i osjetljivost na inzulin, može biti korisna osobama s povišenim šećerom ili metaboličkim problemima.
  • Podrška kardiovaskularnom zdravlju - može pomoći u održavanju zdravih razina kolesterola i zaštiti krvnih žila.
  • Pomoć kod alergija i upalnih stanja - koristi se kod peludne hunjavice, urtikarije i astme.
  • Podrška probavi - potiče proizvodnju žuči, što može pomoći u razgradnji masti i boljoj probavi.
  • Jačanje organizma i podrška imunitetu - zbog protuupalnih i antioksidativnih svojstava.

Prevencija rasta stanica raka prostate - u nekim studijama se navodi potencijalna uloga u sprečavanju rasta stanica prostate.

Sikavicom se briše mamurluk

Preparati od sikavice preporučuju se ljudima sklonima alkoholu i masnoj hrani, i dokazano pomaže kod mamurluka. Slovi kao lijek kod trovanja zelenom pupavkom, jača organizam, regulira probavu i aktivno djeluje na sprečavanje rasta stanica raka prostate. Efikasno liječi sve vrste alergija, hunjavice uzrokovane peludom, napade urtikarije i astme bolesti putovanja...

Kako se koristi i koliko dugo?

Sikavica se danas najčešće uzima u obliku standardiziranih ekstrakata silimarina, najčešće u kapsulama ili tabletama. Iako se sjemenke mogu koristiti i za čaj, smatra se da se aktivni sastojci iz sjemenki slabije otapaju u vodi, pa takav čaj može biti manje učinkovit. Zato mnogi stručnjaci preporučuju ekstrakte jer omogućuju preciznije doziranje i bolju apsorpciju.

Preporučene dnevne doze najčešće se kreću oko 200 do 400 mg standardiziranog silimarina, ovisno o proizvodu i zdravstvenim potrebama. Važno je naglasiti da je kod dugotrajne primjene dobro napraviti pauzu -u praksi se često preporučuje svaka dva tjedna napraviti pauzu, jer u rijetkim slučajevima dugotrajnija konzumacija može izazvati probavne smetnje poput nadutosti, grčeva i proljeva.

Tko bi trebao biti oprezan?

Iako se sikavica općenito smatra sigurnom, ne znači da je pogodna za sve. Osobe koje su alergične na biljke iz porodice glavočika (poput ambrozije, kamilice i sl.) mogu imati reakciju. Također, budući da silimarin može utjecati na metabolizam nekih lijekova, važno je prije uzimanja konzultirati se s liječnikom, posebno ako se uzimaju lijekovi za razrjeđivanje krvi, lijekovi za kolesterol, oralni kontraceptivi ili lijekovi za dijabetes.

 U svijetu u kojemu je zdravlje često pod pritiskom toksina, stresa i nezdrave prehrane, sikavica se ističe kao prirodni saveznik koji podržava organizam iznutra - uz poštovanje prema doziranju i preporukama stručnjaka.

U nastavku, donosimo recept za čaj od sikavice.

Čaj od sikavice za bolju probavu

Za pripremu čaja pripremite 1 do 2 žličice suhe sikavice i prelijte ju s 2 decilitra kipuće vode, te pustite da odstoji poklopljeno 15 minuta. Promiješajte, pa procijedite. Pijte po šalicu čaja tri puta na dan za bolju probavu. 

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Čaj pojačan mentom

Punu žličicu sjemenki sikavice prelijte šalicom kipuće vode. Nakon što odstoji 10-15 minuta, popijte toplo na gutljaje, i to po šalicu ujutro natašte, šalicu 30 minuta prije ručka i navečer prije spavanja. Djelovanje se može pojačati dodatkom prstohvata listića metvice. 

