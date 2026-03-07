Ove tri biljke će vam stvarno pomoći da se bolje naspavate

Ipak, postizanje mirnog sna može biti teško jer na njega utječu radne obaveze, anksioznost ili čak raspored u spavaćoj sobi. Ako su nemirne noći postale česta pojava, jedan stručnjak na TikToku predlaže botaničko rješenje, sobne biljke, prenosi Surrey Live.

TikToker Michael, poznat kao The Mediterranean Gardener, izdvojio je tri kućne biljke za koje se smatra da poboljšavaju kvalitetu sna pročišćavanjem zraka u prostoru.

Lavanda

Lavanda je jedna od najpoznatijih biljaka kada je riječ o opuštanju. Njezin prepoznatljiv miris često se koristi u aromaterapiji jer može pomoći u smanjenju stresa i stvaranju smirujuće atmosfere.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zbog toga mnogi preporučuju držati lavandu u spavaćoj sobi, bilo kao biljku u tegli ili u obliku sušenih cvjetova – kako bi prostor bio ugodniji za opuštanje prije spavanja.

Mirni ljiljan

Mirni ljiljan, poznat i kao spatifilum, popularna je sobna biljka koja ne zahtijeva previše brige. Osim što izgleda elegantno, poznat je i po tome što može pomoći u pročišćavanju zraka u zatvorenim prostorima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Bolja kvaliteta zraka u spavaćoj sobi može doprinijeti lakšem disanju tijekom noći, što za neke ljude znači i kvalitetniji odmor.

Svekrvin jezik

Svekrvin jezik, odnosno sanseverija, jedna je od najotpornijih sobnih biljaka. Posebna je po tome što može oslobađati kisik i tijekom noći, zbog čega je mnogi smatraju idealnom za spavaće sobe.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Osim što je jednostavna za održavanje, ova biljka može pridonijeti svježijem zraku u prostoriji.

Iako biljke same po sebi nisu čarobno rješenje za nesanicu, mogu pomoći u stvaranju ugodnijeg i zdravijeg prostora za spavanje. U kombinaciji s dobrim navikama, poput redovitog odlaska na spavanje i manjeg korištenja ekrana prije sna, ovakvi mali detalji mogu napraviti razliku.