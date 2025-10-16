Ovi znakovi na koži otkrivaju da konzumirate previše šećera

U svijetu punom slatkih iskušenja — od šećera u napicima do „skrivenih“ zaslađivača u prerađenoj hrani — često ne primjećujemo kada prelazimo granicu. Liječnici upozoravaju da tijelo šalje suptilne signale koji upućuju na prekomjeran unos šećera. Jedan od najznačajnijih, ali često zanemarenih, znakova nalazi se na koži.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39

Tamne mrlje na koži – upozorenje iznutra

Jedan od alarmantnih znakova konzumacije previše šećera može biti pojava tamnih, baršunastih mrlja na koži, stanje poznato kao Acanthosis nigricans. Ove mrlje često se pojavljuju na vratu, ispod pazuha, u preponama ili ispod dojki.

Iako ne predstavljaju uvijek signal ozbiljne bolesti, takve promjene mogu ukazivati na otpornost na inzulin, stanje koje je često povezano s predijabetesom. Kada razina glukoze raste, tijelo pojačava proizvodnju inzulina da je „spusti“. Taj kronično povišen inzulin može stimulirati stanice kože (melanocite i keratinocite) na produkciju pigmenta i keratina, što rezultira tamnijim, zadebljanim područjima kože.

Važno je znati da postoje i drugi mogući uzroci ovih mrlja, poput genetike ili rijetkih bolesti. Međutim, kada se pojave u odraslih koji ranije nisu imali takve promjene, to može biti signal da je vrijeme za testiranje razine šećera i inzulina.

Ostali znakovi kojima tijelo upozorava na višak šećera

Osim kožnih promjena, stručnjaci navode nekoliko čestih simptoma koji mogu ukazivati da je unos šećera previsok:

Povećana žeđ i učestalo mokrenje

Nagli porast i pad energije

Povećanje tjelesne težine, posebno u trbušnom području

Problemi s kožom

Zamagljen vid

Slabo zacjeljivanje rana i češće infekcije

Preporuke: Što učiniti?

Obratite pažnju na promjene na koži

Ako primijetite mrlje, ne zanemarujte ih — konzultirajte liječnika i provjerite razinu glukoze u krvi.

Smanjite unos “skrivenih” šećera

Pomno čitajte deklaracije: šećer je prisutan u mnogim proizvodima pod raznim nazivima (sirupi, maltodekstrin, glukoza itd.).

Birajte složene ugljikohidrate i vlakna

Namirnice kao što su cjelovite žitarice, povrće, mahunarke usporavaju apsorpciju šećera.

Održavajte redovitu tjelesnu aktivnost

Vježbanje pomaže tijelu bolje regulirati razinu glukoze.

Praćenje zdravlja i redoviti zdravstveni pregledi

Posebno ako imate čimbenike rizika poput pretilosti, obiteljske anamneze dijabetesa, ili simptome iznad navedenih.

Tamne i neobjašnjive promjene na koži ne trebaju prolaziti neopaženo — često su jedan od prvih znakova da vaš metabolizam ima poteškoća s regulacijom šećera. Briga o prehrani, promjene životnih navika i pravovremeni medicinski savjet mogu spriječiti razvoj ozbiljnijih stanja poput dijabetesa tipa 2.