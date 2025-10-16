Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
SKRIVENI SIMPTOMI

Ovi znakovi na koži otkrivaju da konzumirate previše šećera

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Ovi znakovi na koži otkrivaju da konzumirate previše šećera
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prekomjeran unos šećera može tiho narušavati zdravlje, a tijelo često šalje upozorenja koja mnogi zanemaruju. Jedan od prvih znakova problema može se pojaviti upravo na koži

U svijetu punom slatkih iskušenja — od šećera u napicima do „skrivenih“ zaslađivača u prerađenoj hrani — često ne primjećujemo kada prelazimo granicu. Liječnici upozoravaju da tijelo šalje suptilne signale koji upućuju na prekomjeran unos šećera. Jedan od najznačajnijih, ali često zanemarenih, znakova nalazi se na koži.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

00:39

Tamne mrlje na koži – upozorenje iznutra

Jedan od alarmantnih znakova konzumacije previše šećera može biti pojava tamnih, baršunastih mrlja na koži, stanje poznato kao Acanthosis nigricans. Ove mrlje često se pojavljuju na vratu, ispod pazuha, u preponama ili ispod dojki.

Iako ne predstavljaju uvijek signal ozbiljne bolesti, takve promjene mogu ukazivati na otpornost na inzulin, stanje koje je često povezano s predijabetesom. Kada razina glukoze raste, tijelo pojačava proizvodnju inzulina da je „spusti“. Taj kronično povišen inzulin može stimulirati stanice kože (melanocite i keratinocite) na produkciju pigmenta i keratina, što rezultira tamnijim, zadebljanim područjima kože.

Važno je znati da postoje i drugi mogući uzroci ovih mrlja, poput genetike ili rijetkih bolesti. Međutim, kada se pojave u odraslih koji ranije nisu imali takve promjene, to može biti signal da je vrijeme za testiranje razine šećera i inzulina.

IZNENADIT ĆETE SE! Ovo su namirnice koje nemojte čuvati u plastici - evo i zašto
Ovo su namirnice koje nemojte čuvati u plastici - evo i zašto

Ostali znakovi kojima tijelo upozorava na višak šećera

Osim kožnih promjena, stručnjaci navode nekoliko čestih simptoma koji mogu ukazivati da je unos šećera previsok:

  • Povećana žeđ i učestalo mokrenje
  • Nagli porast i pad energije
  • Povećanje tjelesne težine, posebno u trbušnom području
  • Problemi s kožom
  • Zamagljen vid
  • Slabo zacjeljivanje rana i češće infekcije
ZDRAV RITAM SPAVANJA Evo u koliko sati treba ići leći za manji rizik od srčanog udara
Evo u koliko sati treba ići leći za manji rizik od srčanog udara

Preporuke: Što učiniti?

  • Obratite pažnju na promjene na koži

Ako primijetite mrlje, ne zanemarujte ih — konzultirajte liječnika i provjerite razinu glukoze u krvi.

  • Smanjite unos “skrivenih” šećera

Pomno čitajte deklaracije: šećer je prisutan u mnogim proizvodima pod raznim nazivima (sirupi, maltodekstrin, glukoza itd.).

  • Birajte složene ugljikohidrate i vlakna

Namirnice kao što su cjelovite žitarice, povrće, mahunarke usporavaju apsorpciju šećera.

  • Održavajte redovitu tjelesnu aktivnost

Vježbanje pomaže tijelu bolje regulirati razinu glukoze.

  • Praćenje zdravlja i redoviti zdravstveni pregledi

Posebno ako imate čimbenike rizika poput pretilosti, obiteljske anamneze dijabetesa, ili simptome iznad navedenih.

Tamne i neobjašnjive promjene na koži ne trebaju prolaziti neopaženo — često su jedan od prvih znakova da vaš metabolizam ima poteškoća s regulacijom šećera. Briga o prehrani, promjene životnih navika i pravovremeni medicinski savjet mogu spriječiti razvoj ozbiljnijih stanja poput dijabetesa tipa 2.

POKAZATELJI UNUTARNJEG ZDRAVLJA 9 stvari koje stopala otkrivaju o zdravlju - ne treba ih ignorirati!
9 stvari koje stopala otkrivaju o zdravlju - ne treba ih ignorirati!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko se vezat ne može, a tko će biti s vama do kraja? Najodaniji partneri prema horoskopu
TKO ĆE UVIJEK BITI UZ VAS?

Tko se vezat ne može, a tko će biti s vama do kraja? Najodaniji partneri prema horoskopu

Lav će braniti svoje partnere i prijatelje kao sebe samog, a Bikovi, iako ponekad mogu biti razdražljivi i plitki, jednom kad vas zavole, to će biti zauvijek
Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka
IZJAVE KOJE VODE U SVAĐU

Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka

Najgore izjave za svaki znak: Blizanac se vrijeđa ako mu kažete da zašuti, Raka ćete uzrujati ako mu kažete da ćete uraniti, a Vagu ako tražite da stiša glazbu
Najzreliji i najdjetinjastiji: Ovo je lista horoskopskih znakova u koje se možete pouzdati
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE ZRELIH

Najzreliji i najdjetinjastiji: Ovo je lista horoskopskih znakova u koje se možete pouzdati

Iako neki ljudi na prvu djeluju kao vrlo zreli i ozbiljni, kada se malo zagrebe ispod površine, tu dolazi nešto sasvim drugo - neozbiljnost, površnost, neodgovornost...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025