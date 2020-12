Možda su okupirani poslom, djecom ili drugim problemima, pa partneri djeluju kao da nemaju vremena jedno za drugo. No u tim je situacijama važno znati kako reagirati i što učiniti da svjesno potaknu i ožive bliskost, piše HuffPost.

Zato su parovi podijelili svoje male trikove koji im svakodnevno pomažu da se približe,a možda inspiriraju i vas.

1. Ustajemo ranije da zajedno popijemo kavu ili doručkujemo

- Kad oboje radite od kuće, nije teško probuditi se i odmah se baciti na posao. No mi pronalazimo vrijeme jedno za drugo, pa makar to značilo ustati ranije kako bismo se spojili prije nego što se razdvojimo o osvojimo dan. Ponekad provodimo vrijeme zajedno kuhajući i razgovarajući, a nekad je to vrlo jednostavno pa jedemo tost ili pahuljice pa imamo vremena za razgovor bez ometanja - kaže Christina Litke.

2. Imamo zabavan jutarnji ritual

- Svakog jutra pripremim nam zeleni sok i prije nego što odemo svatko na svoju stranu, nazdravimo riječima: U tvoje zdravlje. Zatim nazdravimo dnevnom dozom probiotika, a tad kažemo: Za tvoju stražnjicu. To nas nasmijava i nema boljeg zajedničkog početka dana - opisala je Bronwyn Lundberg.

3. Uvijek se poljubimo i pozdravimo bez obzira na sve

- Svakog jutra se pozdravljamo poljupcem prije izlaska iz kuće i prilikom povratka doma. Nazdravljamo prije jela kuckajući vilicama. Ni ne sjećam se kad je ta tradicija počela, no za nas je to signal da prestanemo jesti kad jedemo zajedno. Ako nismo zajedno, također si šaljemo SMS poruke: Laku noć i ugodni snovi. Volim te! - kaže Jan Kristòf Louis Mansano.

4. Ostavljamo si skrivene poruke

- Imam set razglednica koje obojim i zatim svojoj supruzi pišem poruke. Ostavljam ih na mjestima gdje ih ne očekuje pronaći. Kombinacija iznenađenja, pozitivne namjere i nježne poruke ojačava naše zajedništvo u svijetu digitalnih poruka. Poslao sam joj jednu na posao, drugu sam sakrio u ladici s čarapama, pa u njezinom automobilu ili u njezinim najdražim tenisicama - prepričao je Lee Chambers.

5. Pronalazimo vrijeme za nas

- Rezervirali smo dvije večeri u tjednu samo za nas. Otkad smo postali roditelji, supruga i ja trudimo se odvojiti vrijeme jedno za drugo svakog tjedna. Iako to možda nekim zvuči monotono, no s djecom je teško pronaći vrijeme za sebe. To nam daje mogućnost da se ponovo približimo - kaže Dham P.

6. Prakticiramo zahvalnost

- Prije odlaska na spavanje, zahvaljujemo jedno drugome za sve što smo si učinili tijekom dana, a zbog čega se osjećamo voljeno i zbrinuto. To radimo svake večeri. Nama je to lijepa navika zbog koje se osjećamo dobro - kaže Amanda Oleander.

7. Večera kod kuće

- Moj suprug Jack obično kuha i cijeli će dan provesti razmišljajući što pripremiti, traži najbolje recepte i slično. Tada će od mene zatražiti savjet i to postaje veliki plan. Poslije mu pomognem u pripremi, a ako mu ne treba pomoć, sjednem i pričam s njim dok kuha - opisala je Adrienne Hedger.

8. Nedjeljom nema uređaja

- Dogovorili smo se da ćemo nedjeljna jutra provoditi u krevetu. To zovemo nedjeljnim izležavanjem. Tada čitamo novine i razgovaramo pijuckajući omiljene napitke, ali ekrani nisu dopušteni. Isprva mi je bilo čudno ne raditi ništa tijekom četiri ili pet sati, no nije mi dugo trebalo da se počnem veseliti isključivanju vanjskog svijeta i uranjanju u partnera tijekom cijelog jutra - kaže Laura Cathcart Robbins.

9. Slavimo male stvari

- Svakog 5. u mjesecu pripremamo malo slavlje, budući da nam je godišnjica 5. studenog. Tada izađemo na večeru ili napravimo nešto posebno kod kuće - ističe Louis Mansano.

10. Izmišljamo blesave pjesmice

- Imamo pjesmicu za doručak i za večeru koju pjevamo svakog jutra i večeri. Imamo i pjesmicu za šetnju koju mu pjevam kad izlazimo, te pjesmicu za pozdrav kad se idemo voziti - prepričala je Dan Regan.

11. Gledamo obiteljske slike

- Imamo Apple TV koji nam omogućuje prikaz fotografija iz naših mobitela, bilo da izaberemo album ili općenito bira slučajnim odabirom. Tako se te fotografije jednostavno pojave na TV-u tijekom dana, poslijepodneva ili večeri. Zabavno je vidjeti stare fotografije, a to često vodi do zabavnim uspomena i priča - kaže Hedger.

12. Zanimamo se poslove i hobije

- Suprug i ja imamo različite interese i poslove te je moj kreativniji, a njegov više korporativni. No uvijek pričamo o tome kako nam je prošao dan, o projektima na kojima radimo i što nam se zbiva bez obzira koliko to nije blisko onom drugom. Mislim da je to važan dio našeg braka - ustvrdila je Debbie Tung.

13. Zajedno meditiramo

- Zvuči smiješno i vjerojatno bih se tome dobro nasmijala prije koju godinu, no Scott i ja volimo zajedno meditirati. Iako radimo od kuće, nekad su nam dani toliko kaotični da ne stignemo sjesti i ručati zajedno. Zato tijekom jutra meditiramo i to je dobar način da se pripremimo za užurban dan, a poslije toga se uvijek osjećamo bliskijima - poručila je Cathcart Robbins.

14. Uvijek si donosimo grickalice

- Radimo od kuće i ponekad se toliko udubimo u posao da zaboravimo jesti i piti. Zato si donosimo vodu i grickalice tijekom dana, a to, naravno, popratimo poljupcem - zaključuje Oleander.