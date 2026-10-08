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širi fitness carstvo

Ovo je Kerum! Željkov sin Joško preuzeo poznate zagrebačke teretane Sparta Gym

Piše 24sata,
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Ovo je Kerum! Željkov sin Joško preuzeo poznate zagrebačke teretane Sparta Gym
Zagreb: Sparta Gym ponovo otvorila svoja vrata | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Prva nova teretana trebala bi se otvoriti početkom studenoga u King Crossu, dok će postojeće lokacije Sparta Gyma nakon preuređenja dobiti ime Fitness Centar Joker

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Joško Kerum, sin poduzetnika i bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, širi svoj fitness biznis izvan Dalmacije. Njegova Joker Grupa preuzela je zagrebački lanac Sparta Gym, čime ulazi na tržište glavnog grada.

Sparta Gym trenutno ima dvije lokacije u Zagrebu - u Medarskoj ulici i u Riječkoj ulici, nedaleko od Rotora. Na lokaciji u Riječkoj članovima je dostupan i SPA centar.

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Dosadašnji vlasnik Sparta Gyma Zdravko Zebec potvrdio je prodaju, a nakon promjene vlasništva ostaje u poslovanju. Prema njegovim riječima, nastavit će raditi kao operativni direktor.

Kerum tu, međutim, ne planira stati. Joker Grupa najavila je širenje na ukupno tri zagrebačke lokacije.

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Prva nova teretana trebala bi se otvoriti početkom studenoga u King Crossu, dok će postojeće lokacije Sparta Gyma nakon preuređenja dobiti ime Fitness Centar Joker.

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Joker je dosad bio snažno vezan uz Dalmaciju, gdje grupacija ima četiri fitness lokacije i više od 7000 članova. Ulazak u Zagreb tako predstavlja velik korak za brend koji se želi pozicionirati i izvan matične regije.

Milijunski prihodi

Joško Kerum jedini je vlasnik Joker Grupe, u čijem su poslovanju, među ostalim, Fitness Centar Joker i Guliver Fitness.

Zagreb: Sparta Gym ponovo otvorila svoja vrata
Zagreb: Sparta Gym ponovo otvorila svoja vrata | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prema podacima Fine za 2023. godinu, tvrtka JOKER d.o.o. ostvarila je oko 8,49 milijuna eura prihoda, dok je neto dobit iznosila približno 393 tisuće eura. U toj je tvrtki tada bilo 19 zaposlenih. Joker Fitness iste je godine ostvario oko 4,73 milijuna eura prihoda i približno 251 tisuću eura dobiti, uz 72 zaposlenih.

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