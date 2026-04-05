Ovo je najstarija pisanica u Hrvatskoj: 'Bila je zakopana, a stara je otprilike 600 godina'

U Gradskom muzeju Bjelovar čuvaju najstariju pisanicu u Hrvatskoj, koja je otkrivena tijekom sustavnih arheoloških istraživanja 2003. godine, na srednjovjekovnom lokalitetu Gudovac, u Gradini nedaleko Bjelovara. Procjenjuje se da je stara oko 600 godina, po čemu se može smatrati najstarijim nalazom kad je riječ o pisanicama u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi, kaže arheologinja Marijana Dragičević, kustosica Muzeja.

- Naime, tradicija bojenja jaja, odnosno ukrašavanja pisanica na ovim prostorima zabilježena je najmanje tri stoljeća prije službenog osnutka Bjelovara kao grada. Podatak o bojanim jajima na teritoriju današnje Hrvatske iz otprilike istog razdoblja imamo i na prostoru nekadašnje Dubrovačke republike u pisanim djelima književnika Mavra Vetranovića (1482.- 1575.), dok pisanica pronađena u Ukrajini, u gradu Lavovu potječe iz vremena kada nastaje i ova gudovačka. No, zasad su to jedine pisanice na području Europe koje postavljaju gornju granicu za ovu široko rasprostranjenu uskrsnu tradiciju – pojašnjava kustosica.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Na osnovu povijesnih izvora i srednjovjekovnih isprava, pretpostavlja se da je vlasnik Gradine, gdje su ostaci pisanice pronađeni, bio Petar iz Gudovca, protonotar. Zna se i da je bio on u svađi s Pavlinskim samostanom Svih svetih u Pavlin Kloštru, a pretpostavlja se i to da je bio u dobrim odnosima s kraljevskim dvorom Matije Korvina, koji je tada bio hrvatsko-ugarski kralj. No, ne možemo, naravno, znati je li ona njegovih ruku djelo, ili ju je možda izradio netko drugi.

Marijana Draganić dodaje kako je općepoznati običaj ukrašavanja jaja usko vezan uz uskrsnu tradiciju i u našim krajevima, iako ukrašavanje ljuske jajeta zapravo potječe s prostora južne Afrike, prije otprilike 60000 godina.

- Sve do srednjeg vijeka, ukrašavalo se na ljusci nojevih jaja, za što su pronađeni materijalni dokazi diljem Afrike, na području južne Azije i u Južnoj Americi. Tisućljećima kasnije imamo pronađenu i arheološku ostavštinu glinenih jaja, na području Kijevske Rusije, Poljske i Skandinavije, koja su se polagala u grobove i pronađena su u kontekstima naselja – priča sugovornica. U kršćanskoj tradiciji, dodaje, jaje postaje jedan od simbola uskrsnuća.

- U tom kontekstu promatramo i pisanicu pronađenu u Gudovcu. Pronađena je u 148 ulomaka koje smo rekonstruirali i dobro je očuvana, što vjerojatno možemo zahvaliti sastavu tla u kojem je pronađena. Radi se o močvarnom sedimentu koji je sačuvao strukturu ljuske i postojanost boje. Tako danas znamo da je bila bojana i ukrašena tehnikom koja se očuvala kao tradicijski način ukrašavanja jaja sve do danas: Na jajetu su se rastopljenim voskom uz pomoć žice nacrtali motivi, a zatim se kuhalo u vodi, pretpostavlja se, s ljuskom crvenog luka, kore drveta ili ljuske od oraha. Tijekom tog procesa, biljni je pigment obojao jaje u smeđe-crvenu boju, a oslikani motivi ostali su izolirani zbog voska u prirodnoj boji ljuske jajeta – priča Marijana Dragičević.

Bjelovar: Gradski muzej ?uva najstariju pisanicu od kokošjeg jajeta u Hrvatskoj | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Inače, bjelovarski muzej prije nekoliko godina održao je izložbu u suradnji s Muzejem Grada Đurđevca, kad su prikazane i pisanice iz fundusa etnološke zbirke đurđevačkog muzeja, u kojoj ima preko 300 izložaka. Tad se moglo vidjeti da su se pisanice nekad ukrašavale raznim tehnikama. Osim voska, upotrebljavala se i solna kiselina (za crtanje po obojenom jajetu, tako da bi ostalo izbijeljeni trag), struganjem britvom, opletanjem koncem i kukičanjem, odnosno heklanjem. Sve su to stari načini ukrašavanja koji su u Hrvatskoj stoljećima bili prisutni.

Većina motiva na uskrsnim čestitkama nije se mijenjala od prvih dana do danas - uvijek su to simboli rađanja novog života i buđenja prirode | Foto: Gradski muzej Bjelovar

Uz bogatu zbirku pisanica, u bjelovarskom Gradskom muzeju mogu se pohvaliti i starim čestitkama i razglednicama, koje skupljaju od samog osnutka muzeja, dakle od 1949. godine, da bi 1997. bila utemeljena i posebna muzejska Zbirka čestitaka i razglednica, sistematizirana prema temama, kaže nam Silvija Sitta, viša kustosica i voditeljica te Zbirke.

- Zbirka sadrži 395 uskrsnih čestitka. Najstarija nosi nadnevak od 30. ožujka 1899., što može značiti da je možda i godinu-dvije starija, a najmlađa koju smo unijeli u zbirku je iz 2018. godine, pa se na uzorku koji pokriva razdoblje od gotovo 130 godina mogu pratiti uskrsna simboliku, tehnike izrade i tisak čestitki, te njihova umjetnička dimenzija, kao i segment nakladništva, kaže sugovornica. Na većem broju njih polazište je Bjelovar, što kazuje da je Bjelovarčanima prije više od jednog stoljeća, kad su pisma i razglednice putovale danima, bilo važno uputiti uskrsnu čestitku svojim rođacima i prijateljima koji su živjeli i stotinama kilometara daleko od njih, dodaje.

Tradicionalni motiv - prikaz okupljanja obitelji oko uskrsnog stola | Foto: Gradski muzej Bjelovar

- Osim toga, u vrijeme zlatnog doba razglednica i čestitaka (1895. – 1918.) čestitanje blagdana bilo je znak dobrog odgoja. Bilo je to vrijeme kada su ljudi i odabirom čestitke upućivali poruku svojim najbližima, tako da je svaka čestitka osim one običajne imala i jednu osobnu i emotivnu notu – ističe Silvija Sitta. Kaže kako se počeci čestitanja vezuju uz tzv. Offenes Postblatt, odnosno pojavu 'otvorenog poštanskog lista', ili dopisnice, kako na hrvatskom jeziku nazivamo list četvrtastog kartona, najčešće dimenzije 9 x 13 cm s kratkom porukom koja je poslana kao otvorena pošiljka. Za masovni običaj slanja čestitaka za Uskrs (i Božić) možemo zahvaliti poduzetnim i maštovitim trgovcima papira i tiskarima koji su u njihovoj izradi i prodaji vidjeli profit.

- Tko je zaslužan za nastanak prve uskrsne čestitke, odakle i kamo je bila upućena i tko ju je kome poslao, ostat će vjerojatno zauvijek nepoznanica. Prema istraženim podacima pojedinih povjesničara, muzealca pa čak i kolekcionara-amatera iz različitih zemalja koji se bave poviješću uskrsnih čestitaka, saznajemo da su se na tržištu pojavile oko 1880. godine. Samo nekoliko godina kasnije započela je njihova masovna proizvodnja, a već desetak godina kasnije počelo je u građanskim sredinama njihovo obavezno slanje te su postale dio građanskog običajnog bontona. Ako se samo površno osvrnemo na tekst poruke, on je bio prilično oskudan, uglavnom se radilo o šturoj čestitci "Sretan Uskrs" – priča kustosica Sitta.

Čestitke su obično nosile i kratku poruku primatelju - ljudi bi jedni drugima poželjeli sretan ili veseo Uskrs | Foto: Gradski muzej Bjelovar

U Europi su s produkcijom uskrsnih (i ostalih) čestitaka započeli Nijemci, koji su u drugoj polovici 19. stoljeća imali vrlo razvijenu tiskarsku industriju. Njemački tiskari i nakladnici su u enormnim nakladama tiskali uskrsne čestitke za cijelu Europu. Na njima su ponekad bile i pisane poruke (najčešće "Sretan Uskrs") i to na jeziku naručitelja. Jedan od uspješnih tiskara i grafičara bio je Louis Prang (Nijemac, rođen u Wroclawu) koji je 1850. godine emigrirao u Ameriku gdje je izdao prvu uskrsnu čestitku u većoj nakladi. U Americi je postao "kralj" tiska u boji. Prvi je počeo u velikim nakladama tiskati čestitke u boji s kojima je doslovno preplavio cijelu Sjevernu i Južnu Ameriku, a na kraju i cijeli svijet.

Inače, od samog početka čestitke i razglednice postale su predmet sakupljanja, najprije kolekcionara, a uskoro i muzealaca. Njihovu dokumentarnu i kulturološku vrijednost prvi je uočio francuski antropolog Arnold van Gennep pa su zahvaljujući njemu našle mjesto i u muzejima kao eksponati, jednako vrijedni kao i ostale muzealije, priča sugovornica. Vrijedna zbirka uskrsnih čestitki bjelovarskog muzeja pokazuje da se motivi na njima nisu bitno promijenili od prvih čestitki do danas.

Šarene pisanice i djeca često su se znali naći na istim čestitkama | Foto: Gradski muzej Bjelovar

- Nalazimo religijske motive koji simboliziraju Uskrs kao blagdan Isusova uskrsnuća, kao što su novozavjetni prizori poput Posljednje večere, molitve na Maslinskoj gori, uprizorenje Isusa kao pastira sa stadom; zatim one koji simboliziraju dolazak proljeća i buđenje prirode – cvijeće i rascvjetani proljetni krajolici – te vjesnike novog života, koje simbolizira obojeno jaje, tj. pisanica. Na mnogima se nalazi i zec, kao simbol plodnosti, što je preuzeto iz germanske mitologije. Na mnogima se nalaze i pilići, koji također simboliziraju novi život, onaj koji se razvija iz zametka u jajetu – priča Silvija Sitta.

Na uskrsnim čestitkama se nerijetko može vidjeti i janje, čije podrijetlo seže u doba Starog zavjeta. U hebrejskoj tradiciji ovca ili janje simbol je pripadnika židovske vjere kao člana "Božjeg stada", dok je Bog u Starom zavjetu prikazivan kao pastir, pojašnjava sugovornica.

Košarica, cvijeće, zečić i janje - simboli plodnosti, buđenja prirode i novog života | Foto: Gradski muzej Bjelovar

- Jedan od rjeđih motiva koji nalazimo na starijim čestitkama je Isusov grob u Jeruzalemu, dok lik samog Isusa nalazimo na offsetnim čestitkama iz 70-tih i 80-tih godina 20. stoljeća, uglavnom talijanske provenijencije. Uprizoren je na njima nakon uskrsnuća, dok pod njegovim nogama u sjedećem položaju drijemaju rimski vojnici. Križ, kao temeljni simbol kršćanstva, na uskrsnim čestitkama vidjet ćemo vrlo rijetko – zaključuje kustosica.