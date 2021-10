Netko koga dugo niste vidjeli izgubio je višak kilograma i svakako mu želite dati do znanja da ste to primijetili, no pojedini komentari mogu zazvučati neumjesno i nepristojno

Živimo u kulturi opsjednutoj izgledom, pa ako primijetite da je kolega, prijatelj ili susjed izgubio višak kilograma, imate potrebu to prokomentirati sa njim. No čak i oni komentari koje ste uputili s najboljom namjerom mogu se shvatiti pogrešno. POGLEDAJTE VIDEO: Ali Stutz Buch imala je 120 kilograma Osnovna je činjenica da ne znate razlog nečijeg gubitka kilograma, pa stoga valja izbjegavati moraliziranje o toj temi, piše Lifehacker donoseći listu rečenica koje biste mogli prešutjeti. 1. Sjajno izgledaš, jesi li smršavio? Iako zvuči dobronamjerno, ovakav komentar sugerira da je mršavije bolje, što ne govori u prilog pozitivnom stavu prema tijelu. - Imajte na umu i činjenicu da će neki ljudi izgubiti kilograme i to često nije povezano sa dijetom. Razlozi mogu biti depresija, stres ili čak poremećaji u hranjenju - objašnjava dijetetičarka Melainie Rogers.

Ako niste sigurni je li nečije mršavljenje rezultat zdravog načina života i promjene navika te da je sugovornik spreman na ovakav tip komentara, radije se suzdržite od implikacije da zbog gubitka težine sada izgleda bolje nego prije. 2. Znaš li da nisi imao višak kilograma? Iako ste time možda željeli reći da je sugovornik izgledao lijepo i prije mršavljenja, zapravo mu poručujete da se od njega očekuje kako bi trebao izgledati na određeni način. S druge strane, ako se vaš sugovornik trudio izgubiti kilograme, zašto biste željeli potkopati njihov dosadašnji trud govoreći mu da je suvišan? 3. Koliko si kilograma skinuo? Oprezno s brojevima. Naime, kad gubite na težini, kilogrami i kalorije mogu nositi određeni emotivni naboj. Ako takvo višedimenzionalno iskustvo pretvarate i nekoliko znamenaka, možete djelovati kao da omalovažavate nečiji trud. 4. Koja je tvoja tajna? Ovakvim pitanjem potkopavate sav trud koji je netko uložio u gubitak kilograma. Uostalom, stvarno ne postoji tajna. 5. Drago mi je zbog tebe, zaista izgledaš puno bolje! Izbjegavajte sve čime biste mogli vrijeđati nečiji prethodni izgled umatajući to u kompliment. I dalje je riječ o istom čovjeku, bez obzira u kojoj veličini živio. 6. Koliko kilograma još moraš skinuti? Time sugerirate sugovorniku da još ima posla, pa je ovaj komentar najbolje preskočiti. 7. Izgledaš kao posve drugačiji čovjek! Ovakav komentar je dvosjekli mač i ostavljate sugovorniku prostor da se zapita u kojem smislu drugačije - dobrom ili lošem? Kad netko izgubi puno kilograma, treba mu dosta vremena da se navikne na novi odraz u ogledalu. Ovakav komentar taj proces otežava. 8. Baš si sretnik! Stvarno? Ovom rečenicom ili umanjujete njegov trud ili ste neosjetljivi na nenamjerni gubitak kilograma koji se mogao javiti zbog niza razloga. 9. Ma daj, sad možeš pojesti kolač! Vi sigurno niste netko tko drugima može govoriti što smiju ili ne smiju raditi, a opasno je hranu prikazati kao nešto što je drugi zaradio na ovaj ili onaj način. Najbolje je ne komentirati što netko jede. 10. Izgledaš premršavo! Iako možda želite reći da se bojite kako netko djeluje kao da ima problema sa zdravljem, radije preformulirajte pitanje i umjesto toga sugovornika pitajte kako se osjeća u zadnje vrijeme. Što reći umjesto neumjesnih komentara Ako želite pohvaliti nečiji trud ili izraziti zabrinutost, način komunikacije prilagodite odnosu sa sugovornikom. Ako niste sigurni kako pristupiti, velika je vjerojatnost da će biti najbolje ako ništa ne kažete. Ako ste sigurni da je vaš sugovornik uložio puno truda u proces mršavljenja i otvoren je za tuđe komentare o tome, fokusirajte se radije na njegov napor nego na rezultat. Na taj način dajete kompliment sugovorniku, a ne tijelu. Možete reći da vam je drago što ga vidite, ili ponuditi bilo koji kompliment koji nije povezan sa izgledom. Izostavite riječi povezane s težinom. Ako je netko ponosan na svoj gubitak kilograma, možete prokomentirati da djeluje sretno ili samo reći da izgleda odlično.