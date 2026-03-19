ODRŽAVAJU ZDRAVLJE I ENERGIJU

Ovo su esencijalni vitamini koji ženama trebaju u svakoj dobi

Piše Goran Ivanović,
Najbolji izvor ključnih vitamina je uravnotežena prehrana, a dodaci se koriste po potrebi, ako ih nedostaje u organizmu. Pravilna kombinacija pomaže održati zdravlje i energiju kroz život

Admiral

Briga o zdravlju često započinje jednostavnim pitanjem: koje vitamine zaista trebamo? I dok se na prvi pogled čini da uravnotežena prehrana pokriva sve potrebe, stručnjaci upozoravaju da određeni vitamini imaju posebno važnu ulogu u zdravlju žena tijekom cijelog života.

Antioksidansi: zaštita stanica i imuniteta

Antioksidansi, među kojima su vitamini A, C i E, djeluju kao prva linija obrane organizma. Oni štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, čime mogu smanjiti rizik od kroničnih bolesti i usporiti proces starenja.

  • Vitamin C pomaže u zacjeljivanju rana i stvaranju crvenih krvnih stanica, dok jača imunološki sustav. Nalazi se u agrumima, jagodama, paprici i brokuli.
  • Vitamin E doprinosi zdravlju stanica i može ublažiti znakove starenja kože. Bogati izvori su orašasti plodovi, sjemenke i biljna ulja.
  • Beta-karoten, koji tijelo pretvara u vitamin A, ključan je za vid i zdravlje kože, a nalazi se u mrkvi, batatu i tamnozelenom povrću.

B vitamini: energija, mozak i hormoni

Skupina B vitamina uključuje osam različitih vitamina koji sudjeluju u brojnim procesima u tijelu. Za žene su posebno važni B6, B12 i folna kiselina, jer podržavaju energiju, funkcioniranje mozga i hormonalnu ravnotežu.

  • Vitamin B6 (piridoksin) pomaže u pretvaranju hrane u energiju i proizvodnji neurotransmitera, kemikalija koje reguliraju raspoloženje. Nedostatak može uzrokovati umor, razdražljivost i probleme sa spavanjem. Nalazi se u piletini, ribi, bananama i orašastim plodovima.
  • Vitamin B12 (kobalamin) sudjeluje u stvaranju crvenih krvnih stanica i zdravlju živčanog sustava. Njegov manjak može izazvati anemiju i probleme s koncentracijom. Izvori su meso, riba, jaja i mliječni proizvodi, dok vegani često trebaju dodatke B12.
  • Folna kiselina (vitamin B9) smanjuje rizik od urođenih mana kod fetusa i pomaže u proizvodnji novih stanica. Nalazi se u zelenom lisnatom povrću, grahu, leći i obogaćenim žitaricama.

B vitamini također pomažu u regulaciji hormona, što može ublažiti simptome PMS-a i menopauze te podržati zdravlje kože i kose.

Vitamin D: sunčeva zaštita kostiju i imunološki štit

Vitamin D, poznat i kao 'sunčev vitamin', djeluje poput hormona. Njegova glavna uloga je regulacija kalcija i fosfora, čime osigurava čvrstoću kostiju i zdravlje zubi.

  • Nedostatak vitamina D povećava rizik od osteoporoze, lomova kostiju i slabosti mišića, osobito kod starijih žena.
  • Vitamin D jača imunitet, smanjuje upale i podržava funkciju srca i mozga.
  • Glavni izvor je sunčeva svjetlost, dok ga u prehrani nalazimo u masnoj ribi poput lososa i sardina, jajima i obogaćenim mliječnim proizvodima. Dodaci vitamina D mogu biti ključni kada prirodni izvori nisu dovoljni.
Vitamin K: krv, kosti i srce

Vitamin K poznat je po svojoj ulozi u zgrušavanju krvi, ali igra važnu ulogu i u zdravlju kostiju i srca.

  • Aktivira proteine koji pomažu tijelu da pravilno koristi kalcij, čime se smanjuje rizik od lomova i osteoporoze.
  • Pomaže u smanjenju taloženja kalcija u arterijama, čime podržava zdravlje srca.
  • Nalazi se u zelenom lisnatom povrću poput špinata, kelja i brokule, biljnim uljima i fermentiranim proizvodima poput nattoa. Žene koje koriste lijekove za razrjeđivanje krvi trebaju paziti na unos vitamina K, jer može utjecati na učinkovitost lijekova.
Hrana ili dodaci prehrani?

Stručnjaci se slažu – najbolji izvor vitamina je raznolika i uravnotežena prehrana. Međutim, dodaci prehrani mogu biti korisni kada prehrana ne zadovoljava sve potrebe organizma. Ipak, pretjeran unos određenih vitamina može imati štetne posljedice, stoga se preporučuje savjetovanje s liječnikom prije uzimanja dodataka.

Od mladosti do starije dobi, potrebe ženskog organizma se mijenjaju, ali važnost vitamina ostaje konstantna. Antioksidansi, B vitamini, vitamin D i vitamin K čine temelj zdravlja – od imuniteta i energije do čvrstoće kostiju i zdravlja srca.
 

