Ovo su razlozi zašto je dobro svaki dan popiti toplu vodu s limunom odmah nakon buđenja

Ovaj jednostavan napitak pročistit će vaše tijelo od nakupljenih toksina, a očistit će i probavni sustav pa će raditi bolje. Budući da je to prvo što uzmete ujutro, stimulira se probavni sustav i hidratizira debelo crijevo tako da nećete imati problema sa zatvorom. Osim toga, ispijanje tople vode s limunom potiče rad jetre. Limun pomaže jetri da proizvodi više žuči, tako da je tijelu lakše razgraditi složenu hranu i izvući iz nje korisne sastojke.

Potiče mršavljenje

Mnogi ljudi koji ozbiljno paze na liniju svako jutro najprije popiju čašu vode sa sokom od limuna. Naime, limunov sok sadrži pektine, polisaharide koji umanjuju želju za hranom i pomažu kasnije pojedenoj hrani da se brže probavi i doprinosi osjećaju sitosti. Uz to, limun pomaže da se masnoće u tijelu brže otapaju.

Osvježava dah

Limunska kiselina koja se nalazi u limunu osvježit će vam dah nakon buđenja kada su usta puna bakterije jer su cijelu noć bila zatvorena pa su se bakterije mogle razmnožavati bez puno ometanja. Osim toga, limun štiti od upale zubnog mesa što je, također, važno za dobar zadah.

Čisti kožu

Kako pročišćava tijelo od nagomilanih toksina, topla voda s limunom blagotvorno djeluje na kožu jer je time održava zdravom, a samim time - i lijepom, zategnutijom i mlađom. Limun pomaže očistiti krv i potiče proizvodnju novih krvnih stanica i kolagena. Uz to ima antibakterijska svojstva pa je koža manje sklona aknama i pomaže u procesu zacjeljivanja rana.

Popravlja raspoloženje

Za vitamin C kojeg ima u limunu poznato je da djeluje kao 'energetska bomba' što znači da će vam tijelo ispuniti nalet energije vrlo brzo nakon buđenja. Neki kažu da je ujutro bolje popiti vodu i limun za razbuđivanje nego kavu. Dobro raspoloženje rezultirat će smanjivanjem šanse za pojavu tjeskobe ili depresije, a i lakše je preživjeti svakodnevne stresne situacije.

Alkalizira tijelo

Iako mnogi ljudi misle suprotno, jer je kiselog okusa, limun je zapravo alkalan i doprinosi smanjivanju kiselosti organizma, a to je izuzetno važno za zdravlje. Još 1933. godine američki liječnik William Howard tvrdio da je uzrok svih bolesti nakupljanje kiseline u tijelu i preporučio prehranu alkalnim namirnicama. O tome je i napisao knjigu 'A New Health Era'. Kada tijelo postane previše kiselo to stanje se naziva - acidoza. Tada ljudi imaju manje energije, lošijeg su zdravlja i skloniji su problemima sa prekomjernom težinom. Idealan pH tijela je 7.

Ima diuretički učinak

To je odlična prevencija zadržavanju suvišne tekućine koja će uz toplu vodu i limun izaći iz tijela. Uz to, mokraćni sustav će biti zdraviji. Ovaj napitak čisti mokraćni sustav i štiti ga od infekcija te je dobro rješenje za ljude koji od infekcija mokraćnih puteva pate često.

Jača imunitet

Poznato je da limun sadrži vitamin C koji je važan za dobar rad imunološkog sustava i zaštitu tijela od bolesti. Limun je bogat i kalijem koji djeluje stimulativno na rad mozga i živčanog sustava, a dobar je i za kontrolu krvnog tlaka. Želite li biti otporni na bolesti, svakako u toplu vodu s limunom dodajte i malo meda.

Hidratizira tijelo

Važno je, posebno nakon buđenja, dobro hidratizirati svoje tijelo, a čaša mlake vode je idealna za to. Naime, tijekom noći tekućina iz tijela se gubi, a dehidrirano tijelo ne može funkcionirati kako treba. Voda, zato jer je mlaka, brzo će se apsorbirati kroz organizam. Ljudsko tijelo prosječno se sastoji od 65 do 70 posto vode, no to se s godinama polako smanjuje. Da bi bili zdravi i dobro se osjećali, neophodno je održavati tu razinu, odnosno unositi dovoljno tekućine u tijelo.