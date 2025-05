Ovo su svi mogući razlozi zašto s godinama sve lošije spavamo

Čak i ako noću ne razmišljate o ratu, inflaciji ili politici, to ne znači da spavate mirno. Za mnoge osobe starije od 50 godina, noćni san više nije ono što je nekad bio jer kvaliteta sna opada, a stanje nesanice postaje sve češće. Problemi uključuju teškoće s usnivanjem, učestalo buđenje tijekom noći i prerano jutarnje buđenje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U nastavku donosimo pregled najčešćih uzroka lošeg sna u starijoj dobi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Abigail je iz SAD-a došla u Zagreb na studentsku razmjenu. Oduševile su je studentske menze | Video: 24sata Video

Nakupljanje kilograma

Starenjem metabolizam usporava, a bez redovite tjelesne aktivnosti i uravnotežene prehrane dolazi do povećanja tjelesne mase. Suvišni kilogrami često se povezuju s poremećajima spavanja, poput apneje.

Istraživači sa Sveučilišta Johns Hopkins otkrili su da gubitak masnoga tkiva, posebno u području trbuha, može značajno poboljšati kvalitetu sna. Obrnuto vrijedi također – problemi sa spavanjem otežavaju mršavljenje, kako navodi International Journal of Obesity.

Apneja u snu

Ovaj čest poremećaj nastaje kada tijekom spavanja dolazi do privremene blokade gornjih dišnih puteva, što zaustavlja protok zraka. Veći rizik postoji kod osoba s viškom kilograma, muškaraca starijih od 40 godina i općenito muške populacije. Neliječena apneja može dovesti do srčanog zastoja i iznenadne smrti, no dobra vijest je da se uspješno liječi.

Foto: 123RF

Menopauza

Brojni simptomi menopauze – od valunga do promjena raspoloženja – pridružuju se i nesanici. Istraživanja pokazuju da do 61 % žena u menopauzi ili postmenopauzi prijavljuje poteškoće sa spavanjem. Smanjena razina hormona igra ključnu ulogu u promjenama spavanja, a moguće ih je ublažiti odgovarajućim liječenjem – o čemu svakako treba razgovarati s liječnikom.

Problemi s prostatom

Kod muškaraca, s godinama dolazi do povećanja prostate, što može uzrokovati učestalu potrebu za mokrenjem noću. Ovo stanje, poznato kao benigna hiperplazija prostate, može značajno narušiti san. Preporučuje se ograničiti unos tekućine u večernjim satima i izbjegavati diuretike poput kofeinskih napitaka i čokolade.

Hrkanje

Iako hrkanje može zahvatiti sve dobne skupine, s godinama postaje učestalije. Gubitak mišićnog tonusa u grlu, masne naslage oko vrata i suženje dišnih puteva mogu dovesti do izraženijih zvukova tijekom noći. Zaklada za spavanje preporučuje niz vježbi za jačanje mišića oko dišnog puta, dok gubitak tjelesne mase, pa čak i sviranje didgeridooa, mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Srčani problemi

Starenjem dolazi do slabljenja srčanog mišića, a s time i do većeg rizika od srčanih bolesti. Nesanica je česta među osobama s kroničnim srčanim zatajenjem. Bol u prsima može otežati opuštanje i padanje u san, a ležeći položaj dodatno izaziva osjećaj nedostatka zraka. Posljedica je umor i česta buđenja.

Foto: 123RF

Promjene u cirkadijskom ritmu

Duboki san postaje sve teže dostižan s godinama. Naša biološka satnica, koja regulira ponašanje, tjelesne funkcije i metabolizam, s vremenom slabi. Promjene u ritmu otežavaju usklađivanje tijela s prirodnim obrascima budnosti i sna, što rezultira kraćim i manje kvalitetnim snom.

GERB i žgaravica

Refluksna bolest jednjaka (GERB) može ozbiljno narušiti san, no pritom i nedostatak sna pogoršava samu bolest, što čini začarani krug. Osobama koje pate od žgaravice ne preporučuje se leći odmah nakon jela, a savjetuje se ograničenje unosa hrane nakon 19 sati i prehrana blagog karaktera.

Buka

Budući da starije osobe teže ulaze u duboke faze sna, sklonije su buđenju zbog buke. Automobilski alarmi, susjedov pas ili razgovori prolaznika, sve to može prekinuti prijeko potreban san. Rješenje mogu biti čepići za uši ili uređaji za poništavanje buke.

Lijekovi

Starenjem dolazi do potrebe za uzimanjem više lijekova, od kojih mnogi imaju nuspojave, uključujući i nesanicu. Primjerice, ako se ne prilagodi doza lijekova za štitnjaču, moguće je da osoba ne može zaspati. Stoga je važno redovito konzultirati liječnika i provjeriti učinke terapije.

Foto: Unsplash

Manjak sunčeve svjetlosti

Starije osobe, osobito one s ograničenom pokretljivošću, često ne provode dovoljno vremena na prirodnom svjetlu. To može poremetiti unutarnji sat i otežati uspavljivanje. U takvim slučajevima može pomoći terapija svjetlom, koja pomaže u regulaciji cirkadijskog ritma.

Depresija

S godinama dolazi do slabljenja određenih moždanih funkcija, što može utjecati na emocionalno zdravlje. Depresija je često povezana s poremećajima sna. Ako se sumnja na depresiju, ključno je potražiti stručnu pomoć i otkriti uzrok problema.

Sindrom nemirnih nogu

Ova kronična neurološka smetnja, poznata i kao Willis-Ekbomova bolest, češća je nakon 50. godine. Osobe imaju osjećaj da ne mogu držati noge mirnima, osobito noću. Uzrok može biti povezan s niskom razinom željeza i njegovim utjecajem na dopamin. Preporučuju se izbjegavanje jakog svjetla sat vremena prije spavanja, tople kupke i čaj od kamilice kao prirodna pomoć.

Foto: 123RF

Neodgovarajući madrac

Bolovi u zglobovima, napetost ili artritis mogu ozbiljno narušiti kvalitetu sna. Tijelo se mijenja s godinama, a s njim bi se trebala mijenjati i podloga za spavanje. Ako vas probadaju bolovi tijekom noći, možda je vrijeme za novi madrac.

Smanjena termoregulacija

Starije osobe teže održavaju stabilnu tjelesnu temperaturu. Ta promjena može uzrokovati prerano buđenje ili otežano uspavljivanje, osobito u hladnim mjesecima. Dobar pokrivač, prilagodba temperature u prostoriji i slojevita odjeća mogu pomoći u očuvanju topline i kvalitetnog sna, piše msn.