Evo koji znak na stopalima upozorava na visok kolesterol

Ipak, naše tijelo ponekad šalje suptilne, ali važne signale koje ne bismo smjeli zanemariti. Jedan od takvih znakova, koji se može pojaviti na stopalima, izravan je pokazatelj nakupljanja masnoća u organizmu.

POGLEDAJ VIDEO: kolesterol

Pokretanje videa... 01:32 Najbolja hrana za smanjenje kolesterola | Video: what'supcams/screenshot

Iako simptomi poput stalno hladnih stopala, promjena na noktima ili grčeva u nogama tijekom hodanja mogu ukazivati na probleme s cirkulacijom povezane s povišenim masnoćama, pojava malenih kvržica na Ahilovoj tetivi smatra se jednim od najspecifičnijih pokazatelja. Riječ je o ksantomima, vidljivom znaku koji zahtijeva hitnu liječničku pozornost.

Što su ksantomi i zašto su važni?

Ksantomi su male, bezbolne nakupine masti, odnosno kolesterola, koje se formiraju ispod površine kože. Mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu, uključujući zglobove, ruke, stražnjicu ili očne vjeđe, no njihova pojava na tetivama, posebice na Ahilovoj tetivi, gotovo je siguran znak ozbiljnog poremećaja metabolizma lipida. Ove izbočine mogu biti žućkaste ili boje kože, mekane ili čvrste na dodir, a veličina im varira od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara.

Foto: 123RF

Same po sebi, ove kvržice nisu opasne i ne utječu na funkciju noge, osim što ponekad mogu uzrokovati nelagodu zbog lokacije. Međutim, njihova stvarna opasnost leži u onome što predstavljaju. One su vanjska manifestacija onoga što se događa unutar krvnih žila – prekomjernog nakupljanja lipida, što može dovesti do ateroskleroze, sužavanja arterija i, posljedično, životno ugrožavajućih stanja.

Jasan znak genetskog poremećaja

Pojava ksantoma na tetivama, poznatih i kao tendinozni ksantomi, izrazito je specifičan znak za obiteljsku hiperkolesterolemiju. Riječ je o najčešćoj nasljednoj metaboličkoj bolesti koju karakteriziraju izrazito visoke razine LDL (lošeg) kolesterola od samog rođenja. Osobe s ovim poremećajem imaju i do trinaest puta veći rizik od razvoja preuranjene kardiovaskularne bolesti. Procjenjuje se da neliječeni muškarci imaju 50 posto rizika od srčanog udara do pedesete godine, dok je kod žena taj rizik 30 posto do šezdesete godine.

Upravo zato je prepoznavanje ksantoma ključno. Oni nisu samo kozmetički problem, već klinički znak koji liječniku odmah signalizira potrebu za detaljnom provjerom razine masnoća u krvi i isključivanjem ili potvrđivanjem ove ozbiljne genetske dijagnoze. Prisutnost ksantoma na Ahilovoj tetivi neovisno je povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih događaja i težim oblikom bolesti koronarnih arterija.

Foto: 123RF

Kako prepoznati ksantom na tetivi

Ksantomi na Ahilovoj tetivi ponekad nisu vidljivi golim okom, osobito u ranoj fazi. Mogu se osjetiti kao čvorići ili zadebljanja prilikom opipavanja tetive iznad pete. Ključan test koji svatko može sam izvesti jest provjera pomičnosti kvržice. Budući da je ksantom vezan za tetivu, on će se pomicati zajedno s njom prilikom savijanja i opružanja stopala. Ako kvržica ostaje na mjestu dok se tetiva pomiče, vjerojatno je riječ o nekoj drugoj vrsti kožne promjene.

Ipak, klinički pregled je često nedovoljno osjetljiv. Suvremene dijagnostičke metode, poput ultrazvuka, mogu otkriti i najmanje ksantome koje je nemoguće napipati. Studije su pokazale da ultrazvuk Ahilove tetive više nego udvostručuje stopu detekcije u usporedbi s kliničkim pregledom, što omogućuje raniju dijagnozu i početak liječenja.

Ne čekajte, obratite se liječniku

Ako primijetite bilo kakve sumnjive kvržice ili zadebljanja na Ahilovoj tetivi, ključno je odmah se obratiti liječniku obiteljske medicine. Liječnik će vas uputiti na vađenje krvi kako bi se provjerio lipidni profil, odnosno razine ukupnog kolesterola, LDL-a, HDL-a i triglicerida. U nekim slučajevima može biti potrebna i biopsija kako bi se potvrdilo da je riječ o nakupini kolesterola.

Liječenje nije usmjereno na uklanjanje samih ksantoma, već na rješavanje temeljnog uzroka – visoke razine masnoća u krvi. To najčešće uključuje promjenu životnih navika, poput prehrane s niskim udjelom zasićenih masti i tjelovježbe, te uvođenje lijekova, najčešće iz skupine statina. Uspješnim snižavanjem razine kolesterola u krvi, ksantomi se mogu smanjiti, a u nekim slučajevima i potpuno povući. Njihovo rano prepoznavanje doslovno može spasiti život jer omogućuje pravovremeno liječenje stanja koje bi inače godinama ostalo neotkriveno.