Ovu hranu s visokom razinom kiselosti trebate izbjegavati

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Počastite nepce: Cheesecake s prošekom i likerom od naranče

Kiselost tvari u hrani mjeri se pH ljestvicom od 14 bodova. Hrana koja ima pH vrijednost 7.0 je neutralna, što znači da nije niti lužnata niti kisela, Sve što ide ispod 7.0, npr 6.9 je kiselo, a sve iznad 7.1 je lužnato. Općenito, voće je poznato kao najkiselija hrana, iako to može biti i povrće, primjerice: mini papričice, zimska salata (endivija), artičoke, kiseli krastavci i bilo koje povrće koje je ukiseljeno i povezano s octom.

Naše tijelo ima određenu pH ravnotežu i zna koja količina kisele i lužnate hrane treba biti prisutna u organizmu. U stvarnosti, nije opasno ako vam je organizam više 'kiseo', ali postoje razni simptomi na koje biste trebali obratiti pažnju. Ako imate visoku razinu kiselosti, možete osjetiti sljedeće:

Umor

Razdražljivost

Manjak energije

Ponavljajuće infekcije

Suha koža

Glavobolje

Jedenje hrane koja ima visoku razinu kiselosti može dovesti do prekomjerne razine kiselih tvari u vašem organizmu što se može reflektirati na vašu mokraću. Nažalost, to može uzrokovati pojavu mokraćnih kamenca, vrstu bubrežnih kamenaca. Visoka razina kiselosti dovodi i do propadanja mišića i problema s kostima. Nadalje, ona isto tako može biti uzrok razvoja raznih kroničnih bolesti, poput raka, srčanih tegoba i bolesti jetre.

Foto: Dreamstime

Kisela hrana koju treba izbjegavati

Ako mislite da imate visoku razinu kiselosti u organizmu, vrijeme je da napraviti neke promjene u svojoj prehrani, a to znači da počnete izbjegavati ovu pretjerano kiselu hranu:

Mliječni proizvodi

Usoljena govedina

Žitarice

Puretina

Kakao

Grah poljak

Foto: Dreamstime

Kisela hrana koju treba ograničiti

Ovu hranu možete jesti, ali budite umjereni.

Orašasti plodovi

Sol

Začini

Kukuruzno ulje

Voće

Većina mahunarki

Sjemenke

Foto: Dreamstime

Hrana koju svi volimo jesti, a također je kisela

Većina slatkiša je zapravo kisele pH vrijednosti, a tu spada:

Sladoled: S obzirom na to da su mliječni proizvodi kiseli, isto tako je i sladoled. I što je najgore, sladoled je najviše kiseo od svih mliječnih proizvoda upravo zato što je gust. Treba vam čak 20 šalice bilo koje lužnate hrane da bi ublažili kiselost sladoleda.

Cola: Ako pijete sokove, onda bi to trebali prestati raditi ako imate višak kiseline u organizmu. Cola je vrlo loša za vas jer sadrži visoke razine šećera, fosfornu kiselinu i kofein (koji je također po sastavu kiseo)

Foto: Dreamstime

Šećer: Šećer je kiseo i sam po sebi otpadni proizvod. Sve vrste šećera su kisele, ne samo oni umjetni od bijelog šećera već i oni od meda do melase i saharoze. Čak i šećeri iz voća su kiseli.

Kvasac: Ako imate previše kvasca u organizmu, to također može voditi do prekomjerne kiselosti organizma. Kvasac se nalazi u alkoholu, tjestenini, kruhu i ostalim pekarskim proizvodima.

Stručnjaci tvrde da je lužnata prehrana puno bolja i zdravija od kisele. Bitno je zadržavati pH ravnotežu u organizmu jedenjem voća i povrća te kontroliranjem unosa mliječnih proizvoda i ugljikohidrata, piše Steth News.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Deset stvari koje imate u kući, a mogu osnažiti vaše nokte

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - kuhar Ivan Pažanin: