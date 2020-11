'Pacijenti s dijabetesom mogu živjeti kao i drugi zdravi ljudi'

Mnogima se nije lako suočiti s dijagnozom. Zamislite nekog zdravog i u naponu snage da odjednom 4 do 5 puta dnevno mora mjeriti šećer i davati si inzulin, kaže dipl.med.techn. Snježana Gaćina

<p>Kad sam prije više od 30 godina počela raditi sa dijabetičarima, tada ni lijekovi ni inzulini nisu bili toliko pročišćeni kao danas i nosili su određene nuspojave. Danas su oni pročišćeni, bez nuspojava, često uz regulaciju dijabetesa djeluju i u zaštiti od komplikacija, a tehnologija omogućava se šećer prati kontinuirano, pa čak i da dijabetičar predvidi što bi se moglo događati s razinom glukoze u krvi za nekoliko sati. To je ogroman napredak u liječenju, koji omogućava ono što stalno govorim svojim pacijentima: Da s dijabetesom mogu živjeti kao i sve zdrave osobe – kaže <strong>dipl.med.techn. Snježana Gaćina</strong>, predsjednica Društva medicinskih sestara edukatora za dijabetes, glavna sestra Zavoda za šećernu bolest na Sveučilišnoj klinici za dijabetes 'Vuk Vrhovec'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tek 20 posto djece redovito jede povrće</p><p>Dodaje kako je uloga sestara u liječenju dijabetesa vrlo velika, jer one vode pacijenta od trenutka kad se mora suočiti s dijagnozom, pomažu prevenirati brojne akutne komplikacije, a time i dugoročno prevenirati, odnosno odgoditi kronične komplikacije koje se kod dijabetesa mogu očekivati. </p><p>- Mnogima se nije lako suočiti s dijagnozom. Zamislite srednjoškolca u pubertetu, ili studenta, odnosno menadžera, ili pekara, na primjer, koji su do tada bili zdravi i u naponu snage, a odjednom dođu u situaciju da 4 do 5 puta dnevno moraju mjeriti šećer i davati si inzulin. Javlja se puno problema: od srama do pitanja hoće li se moći prilagoditi na takav život, a da im to ne utječe na posao i egzistenciju, pa do onoga hoće li oslijepiti, izgubiti nogu ili imati drugih problema. Kod mladih ljudi, naša je uloga uvijek u tome da ih osnažujemo te da svakog pacijenta naučimo da samostalno može menažirati svoju bolest te održati kvalitetu života - kaže Snježana Gaćina.</p><p>Dodaje kako sestre edukatori dijabetičarima mogu pružiti odgovore na pitanja iz svakodnevnog života, primjerice kakve cipele kupiti, gdje kupiti čarape bez šavova koje ne stežu nogu i ne zaustavljaju cirkulaciju, savjetuju buduće majke o tome kada planirati trudnoću s obzirom na šećere i kako ju voditi, pa do toga kako prebroditi krize i povremene depresije koje bolest može donijeti. </p><p>Kod starijih pacijenata, kod kojih je češće u pitanju dijabetes tip 2, često je puno teže, dodaje, jer dobra kontrola bolesti ovisi prvenstveno o promjeni navika i zdravom stilu života, a stariji dolaze s ukorijenjenim navikama koje nerado mijenjaju. </p><p>- Ponekad je teško doći do toga da nas shvate ozbiljno i uvaže ono što im govorimo, no moji pacijenti dobro znaju koliko mogu biti uporna i dosadna u ponavljanju – kaže Gaćina u šali. Dodaje kako su četiri temeljne stvari koje svaki dijabetičar mora savladati kad se suoči s dijagnozom dijabetesa da bi mogao dobro držati šećer pod kontrolom, te jedna važna misao koja pomaže da se lakše nose s bolešću, na kojima se radi od prvog posjeta Dnevnoj bolnici nakon što je osobi šećer dijagnosticiran. </p><h2>Pet važnih stvari koje morate svladati s dijagnozom dijabetesa</h2><p><strong>1. Osnovni princip prehrane </strong></p><p>Dijabetičari obavezno trebaju naučiti ponešto o osnovnim skupinama namirnica te posebno o namirnicama koje podižu razinu šećera u krvi, kao i onima koje nemaju nikakav utjecaj na razinu šećera u krvi. Važno je naučiti kombinirati namirnice, jer o tome ovisi i količina inzulina ili lijekova koje dijabetičar treba primiti. </p><p>- Na primjer, ako pojedete veliku zdjelu zelene salate s tunom i jednim kuhanim jajetom, to može biti zdrav i zasitan obrok koji neće utjecati na razinu šećera, za razliku od tanjura tjestenine s nekim umakom, i treba znati prilagoditi količinu inzulina tome - pojašnjava Gaćina.</p><p><strong>2. Pravilna primjena terapije</strong></p><p>Dijabetičari koji su na inzulinu moraju naučiti injektirati inzulin pod pravim kutem, voditi računa o tome jesu li injekcija i igla ispravni, te o tome kada si daju inzulin i koliko će čekati do obroka. </p><p>- Na primjer, ako imate inzulin koji se po uputama proizvođača daje 5 minuta prije jela, a prije injekcije inzulina imali ste visoki šećer, poželjno je ipak pričekati 15-ak minuta kako bi inzulin počeo djelovati prije nego počnete jesti, jer će tako doći do manjeg porasta razine šećera u krvi nakon što pojedete. I obrnuto: Kad je šećer nizak, odmah treba jesti. Slično je i s lijekovima: Važno je naučiti kako djeluju, kako biste mogli procijeniti kada ih treba popiti u odnosu na obrok – pojašnjava Gaćina. </p><p><strong>3. Tjelesna aktivnost </strong></p><p>Svi dijabetičari trebali bi biti fizički aktivni, ali i naučiti da je prije svake aktivnosti važno kontrolirati razinu šećera u krvi i donositi kvalitetne odluke. Treba imati na umu da otprilike dva sata prije fizičke aktivnosti treba pojesti obrok koji će osigurati potrebnu energiju, s tim da izbalansirate količinu inzulina i obrok koji ćete pojesti, s obzirom na planiranu aktivnost. </p><p>- Važno je i pratiti svoje stanje tijekom fizičke aktivnosti, kako bismo reagirali na vrijeme u slučaju pada šećera u krvi uslijed povećane potrošnje energije, dodaje sestra Gaćina. Dakle, uvijek treba imati i odgovarajući obrok pri ruci. </p><p><strong>4. Redovita samokontrola i kontrola</strong></p><p>Dobra regulacija šećera u krvi koju svaki dijabetičar nastoji postići svakodnevno nije jedino o čemu treba voditi računa. Podjednako je važno redovito kontrolirati i druge stvari. </p><p>- Kod dijabetičara postoji povećan rizik od promjena na krvnim žilama, što može dovesti do kroničnih komplikacija. Zbog toga je posebno važno da dijabetičar prestane pušiti te redovito kontrolira razinu masnoće u krvi, jer povišene masnoće povećavaju rizik od promjena, upozorava Gaćina. Te promjene mogu utjecati na rizik od srčanog i moždanog udara, te bolesti bubrega, dok promjene na perifernim krvnim žilama mogu povećati rizik od promjena na očima i nogama, odnosno dijabetičkog stopala, dodaje. </p><p><strong>5. Živite život kao zdrava osoba</strong></p><p>- Jako je važno da se čovjek ne opterećuje stalno time da ima dijabetes te da na kontrolu šećera gleda kao na stvar osobne higijene. Jednostavno, kao što će osoba koja ima paradentozu češće četkati zube četkicom, tako i osobe s dijabetesom mogu živjeti kao i sve druge zdrave osobe, uz kontrolu šećera i inzulin, odnosno lijekove - ističe Snježana Gaćina. U tome je, dodaje, važna potpora obitelji, no ako uspijete izgraditi takav stav, to će pomoći da se dobro nosite s profesionalnim i obiteljskim izazovima te omogućiti da imate kvalitetan socijalni život. </p><p>- I donijeti pobjedu nad brojnim izazovima, ako to poželite. Među dijabetičarima imamo i vrhunskih sportaša u izazovnim sportovima - primjerice triatlonu – koji pokazuju da su i takve pobjede moguće. U Klinici 'Vuk Vrhovec' pratim neke pacijente gotovo 30 godina i mogu reći: Bilo je situacija da nisu uvijek poslušali sve što im govorim i nisu uvijek bili savršeni u kontroli bolesti, niti s idealnim razinama šećera, no oni su dobar primjer da se zajedno možemo uspješno nositi s dijabetesom, uz visoku kvalitetu života – zaključuje sestra Gaćina. </p>