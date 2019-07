Pao i 15. otok: Ribafish i Dina Levačić osvojili su Drvenik Veli

U osvajanje 15-og otoka krenuli smo jutros u 9 sati. Blizu Maslinice na Šolti okupila se sjajna ekipa i priredila nam divan ispraćaj uz baklje. Darivali su nas vinom i smokvama...ma, divno, rekao nam je u jednom dahu Domagoj Jakopović Ribafish (49).

Novinar, gastrobloger, avanturist u subotu je osvojio 15. od 50 nastanjenih otoka koliko ih plivanjem želi povezati u spomen na svog preminulog sina Roka. Svoj projekt života nazvao je RokOtok i podijelio ga je u tri faze. U svakoj će plivati do 17 otoka. RokOtok je nastao u spomen na dječaka koji je sa svojim ocem isplanirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj dvanaestoj godini.

Foto: RokOtok Otac je odlučio nastaviti njihovu avanturu te u nju uključiti drugu djecu i roditelje. Cilj je podići svijest o važnosti vremena koje roditelji, kroz sport, druženje i učenje provode s djecom te razvijati i poticati dječju radoznalost i istraživački duh. Najviše od svega, cilj je da se djeca odmaknu od ekrana te da roditelji i djeca što kvalitetnije provedu zajedničko vrijeme.

Dolaskom u svako mjesto, Ribafish, koji je inače i profesor geografije, tijekom druženja s djecom razgovara o ekologiji, avanturama, ali i zanimljivostima i ljepotama naših otoka. Svako druženje završava potragom za blagom, jednom od omiljenih Rokovih igara te se djeci dijele darovi i knjiga koja nosi ime po ovom predivnom projektu. Ako se, jednom je prilikom rekao Ribafish, djeca na barem kratko vrijeme maknu od ekrana, dobro zabave te navečer prije spavanja pročitaju barem jedno poglavlje knjige i zaspu u zagrljaju svojih roditelja - projekt je uspio. A kraj prve faze se bliži.

Foto: RokOtok - Bliži se kraj. Nakon prekrasnog druženja na Šolti u Nečujmu krenuli iz Maslinice. Divni ljudi iz mjesta ispratili su nas uz baklje. To se nije dogodilo od Dubrovnika koji je bio naša polazišna točka u projektu RokOtok. Danas mi je podršku u moru dalo divno društvo. Sa mnom je plivalo devetero ljudi sa Šolte, što susjeda, što sportaša i triatlonaca - kazao je i dodao da mu se pridružila i Dina Levačić (25), hrvatska daljinska plivačica.

- Iako neki dan Dina nije uspjela isplivati rutu od Visa do Splita zbog problema s disanjem, javila sinoć, u petak oko 20 sati i rekla da se vidimo na startu. Tamo smo se podijelili u dvije grupe. U prvoj smo plivali nas troje bržih, a u drugoj ostalih šestero divnih ljudi - ispričao nam je Domagoj nastavljajući da im je za dionicu od 3500 metara trebalo nešto malo manje od sat vremena. More i vrijeme su bili idealni.

Foto: RokOtok Prema rasporedu projekta pred hrabrim ocem još su dva otoka - Drvenik Mali i Čiovo. No, iako su danas vremenske prilike bile idealne, vrijeme bi moglo poremetiti utvrđeni raspored. Kako nam je Domagoj otkrio u razgovoru, svaku večer prije polaska kapetan provjerava sve što ih sutradan može snaći te odlučuje kuda će se i kako plivati.

- Budući da se za nedjelju najavljuje jako jugo koje bi se moglo rastegnuti i na ponedjeljak, možda već sutra dođe do promjene plana. Naš kapetan Dominik Perković razmišlja o opciji da, iako vrlo kratku dionicu od 1500 metara između Drvenika Velog do Drvenika Malog, ipak otplivamo sutra. No, to ćemo još vidjeti - pojasnio je.

Na kraju je dodao da će se Rokotočani sutra u 10 sati ujutro družiti s djecom i roditeljima u uvali Drvenik Veli te pozvao sve da im se pridruže.