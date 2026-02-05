Obavijesti

Par s Floride tuži liječnika i kliniku za umjetnu oplodnju: 'Dali su nam pogrešan embrij'

Klinika za umjetnu oplodnju Fertility Center of Orlando priznala je situaciju u objavi na svojoj internetskoj stranici, ali je ona u međuvremenu uklonjena

Par s Floride tuži kliniku za potpomognutu oplodnju nakon što su doznali da im je ugrađen pogrešan embrij, a u javnost su istupili u pokušaju da pronađu biološke roditelje svog djeteta.

Tiffany Score i Steven Mills podnijeli su tužbu protiv tvrtke IVF Life Inc., koja posluje pod imenom Fertility Center of Orlando, kao i protiv njezina glavnog liječnika dr. Miltona McNichola. Tužba, koja je u početku podnesena pod pseudonimima kako bi se zaštitila privatnost obitelji, navodi da su od Scoreinih jajnih stanica i Millsove sperme stvorena tri održiva embrija te da je jedan embrij uspješno implantiran u travnju 2025. godine.

Nedugo nakon rođenja njihove kćeri Shee 11. prosinca, Score i Mills, koji su oboje bijelci, primijetili su da dijete izgleda kao da pripada drugoj rasi. Genetsko testiranje potvrdilo je da dijete nema nikakvu genetsku povezanost ni s jednim od tužitelja, stoji u tužbi podnesenoj Okružnom sudu u okrugu Palm Beach.

Par od IVF Lifea traži novčanu naknadu, iako iznos nije naveden.

Score je 29. siječnja na Facebooku objavila post u kojem je prijateljima i obitelji objasnila situaciju te zatražila informacije o Sheinim biološkim roditeljima.

- Iako smo neizmjerno zahvalni što imamo Sheu u svojim životima i volimo je bezgranično, svjesni smo i moralne obveze da pronađemo njezine genetske roditelje. Naša radost zbog njezina rođenja dodatno je opterećena poražavajućom stvarnošću da njezini genetski roditelji - koje još ne poznajemo - ili možda neka druga obitelj u potpunosti, mogu imati naš genetski embrij. Slomljeni smo, shrvani i zbunjeni - napisala je.

Score je dodala da njihova obitelj živi kao zatvorenici u vlastitom domu te da je objava dijelom bila pokušaj da počnu živjeti slobodnije i napokon proslave jedinu lijepu stvar koja je iz svega ovoga proizašla: našu kćer.

Navela je i da par neće davati daljnje izjave dok njihov pravni tim ne ostvari napredak u slučaju. Ipak, Score je zamolila sve koji imaju bilo kakve informacije o obitelji koja se možda nalazi s druge strane ove priče da se jave.

Alexa Score, Tiffanyna sestra, pokrenula je kampanju na GoFundMeu za pomoć obitelji, napisavši: 'Prikupljena sredstva pomoći će u pokrivanju opsežnih medicinskih troškova, uključujući prethodne troškove IVF-a, bolničke račune i terapije za mentalno zdravlje'. Sredstva, koja trenutačno iznose 10.348 dolara od ciljanih 12.000, koristit će se i za potragu za Sheinim biološkim roditeljima te za pronalazak genetskih embrija Score i Millsa.

U opisu kampanje Alexa također navodi da je Fertility Center of Orlando pružio vrlo malo ili nimalo informacija o potrazi za Sheinim biološkim roditeljima, ali i embrijima. Tiff i Steve osjećaju moralnu obvezu pronaći i obavijestiti Sheine genetske roditelje, jer bi i sami željeli isto da su u obrnutoj situaciji. Reći da je nedostatak djelovanja klinike sramotan jedva da uopće opisuje ovu situaciju.

Glasnogovornik pravnog tima obitelji izjavio je: 'Primarni cilj naših klijenata jest identificirati genetske roditelje njihove voljene kćeri i pronaći njihove nestale embrije. Iako u prošlosti nismo imali suradnju klinike, nadamo se da će nam pružiti odgovore koje tražimo… Ovo trenutačno nije tužba radi naknade štete i naši su klijenti u potpunosti usmjereni na pronalazak genetskih roditelja djevojčice koju vole i koja je lijepa, zdrava djevojčica.'

Klinika Fertility Center of Orlando priznala je situaciju u objavi na svojoj internetskoj stranici, koja je u međuvremenu uklonjena, izvijestili su USA Today Network i Orlando Sentinel.

- Aktivno surađujemo u istrazi kako bismo pomogli jednoj od naših pacijentica u utvrđivanju izvora pogreške koja je rezultirala rođenjem djeteta koje nije genetski povezano s njima. U proces je uključeno više subjekata i sve strane marljivo rade na utvrđivanju kada i gdje je došlo do pogreške. Naš prioritet ostaje transparentnost te dobrobit pacijentice i djeteta. Nastavit ćemo pomagati na svaki mogući način, bez obzira na ishod istrage - stoji u priopćenju. 

