Pas Aš: Učenici su me udomili, a sad imam i svoju slikovnicu!

Naš Aš ima i svoj KeksAŠ - iznimno zdravi pseći kolačić kakav bismo preporučili baš svim psima. Zato smo izradili posebnu slikovnicu u kojoj smo opisali Ašov put do naše škole, kako se snašao kod nas, te smo ponudili recept za pseći keks svim vlasnicima pasa koji svojim ljubimcima žele osigurati zdravu i finu poslasticu, kaže Ivica Marinić, ravnatelj Agronomske škole u Zagrebu, u Dubravi, koja je još 2024. godine postala poznata po dobrom.

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Naime, u školsko je dvorište jednog dana ušetao psić u tipu Jack Russell terijera, koji je imao čip, pa su odmah otišli k veterinaru da bi kontaktirali vlasnika s ciljem da ga vrate kući. Nije Aš prvi lutalica koji je navratio u školu i sve su ih dotad uspjeli vratiti. No Ašov vlasnik odrekao se osmogodišnjeg psa - rekao je da nema uvjeta zadržati ga, pa su u školi odmah odlučili da će ga udomiti. U 24sata već smo pisali o tome kako je Ašu time "šapica upala u med".

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Polaznici škole doslovno ga obožavaju, a djelatnike škole vrti oko repa. Tako je vrlo brzo u blizini škole dobio pravu pseću kućicu i ograđeno dvorište od čak 80 četvornih metara, što je njegovo "radno mjesto" kad je u školi. Kako u slikovnici piše sam Aš, za tili čas "privatizirao je tih 80 četvornih metara za trčkaranje, izležavanje, lavež i dobio - kućerinu".

- Aš svako jutro sa mnom dolazi na posao, malo sjedi kraj mene u uredu, prošeta među djecom tijekom odmora i uživa u svojem dvorištu. Na kraju dana zajedno idemo kući, gdje također ima svoj kutak, pa ujutro sve iznova - opisuje ravnatelj.

No doznajemo da se Aš uspio izboriti za iznimno povoljne uvjete rada.

Foto: 24sata

- Ljeti mu u dvorište unosimo bazen s vodom kako bi imao gdje osvježiti se. A kad je loše vrijeme, kiša ili hladan vjetar, za razliku od učenika i nas nastavnika, on ima tu povlasticu da ne mora dolaziti u školu. Može se samo okrenuti na drugu stranu i nastaviti drijemati na svojoj dekici - kaže naš sugovornik.

Foto: 24sata

Vjerovali ili ne, čim je postalo jasno da će Aš postati "školarac", učenici koji sudjeluju u radu školske učeničke zadruge Pušlek, koju vodi profesorica Vilara Pavlović, dipl. ing. agronomije, počeli su smišljati kolačiće za njega od proizvoda koje sami proizvode i uberu na školskom imanju. Otad on pomalo uživa u grickanju kolača koje oni redovito peku i usavršavaju. Kako se svake godine održava smotra učeničkih zadruga u Zagrebu, za koju škole same biraju temu, ravnatelj Marinić kaže da je na inicijativu profesorice Pavlović zaključio kako bi KeksAŠ bio idealna tema za prezentaciju.

- A onda se rodila ideja da napravimo slikovnicu putem koje ćemo njegovu priču i keks prezentirati, pa smo aktivirali i ostale kreativce u Pušleku da nam uz pomoć AI-ja dizajniraju slikovnicu, a profesorica hrvatskog jezika Marinela Draganović napisala je sjajan tekst - navodi ravnatelj.

Foto: 24sata

Time su, zapravo, nastavili humanitarno djelovanje od prije, jer je već dobro poznato da je Aš dobrovoljno "posudio" svoju njušku, dozvolivši da je otisnu na majicama koje su prodavali za pomoć psima kojima je potreban novi dom. I inače je velika podrška učenicima kad na božićnom sajmu prodaju ukrase za jelu i druge predmete koje sami izrađuju, opet sakupljajući novac u humanitarne svrhe.

- I iskoristiti naš recept za KeksAŠ, koji je vrlo jednostavan suhi keks od samo tri-četiri sastojka koje naši učenici sami proizvode - ističe. No, naravno, Aš se odlično slaže i s drugim životinjama u školi - školskom ovcom dobra srca, staricom Belom, kao i kokicama koje navrate kljucati i u njegovu dvorištu. No vratimo se KeksAŠu, za koji je Ašov zubić s guštom zapeo: Potrebne su vam 2 šalice zobenog brašna, 1 šalica ocijeđene jabuke, pola šalice ocijeđene mrkve i 1 jaje. Sve sastojke sjedinite i miješajte dok ne dobijete tijesto koje možete utisnuti u kalupe. Stavite komadiće tijesta u kalup i čvrsto ih utisnite uz stijenke da bi svaki keks dobio prepoznatljiv oblik. Pecite ih 25 minuta u pećnici koju ste prije toga zagrijali na 180 stupnjeva.

Foto: 24sata

- Već će i miris kolačića privući njuškicu u kuhinju, pa pripazite dok se budu hladili da netko ne navali na prevruć zalogaj - upozoravaju u učeničkoj zadruzi Pušlek.