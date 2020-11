Pet znakova da ste zaglavili u lošoj vezi - odmah krenite dalje

U zdravom ljubavnom odnosu partneri nadopunjuju i usrećuju jedno drugo. Oni zajedno uživaju u malim svakodnevnim stvarima i na budućnost gledaju optimistično

<p>Imajte na umu da živite samo jednom, i dok gubite vrijeme i energiju živeći sa pogrešnim čovjekom, tamo negdje vani vas čeka netko savršen za vas. Nije lako prekinuti odnos, posebno nakon više godina veze, ali to je uvijek bolji izbor nego osjećati se isprazno, usamljeno i nesretno u društvu pogrešne osobe.</p><p>Ljudi ostaju zajedno iz razno raznih razloga, nerijetko iz skroz pogrešnih zbog kojih u tim vezama zapravo nisu sretni većinu vremena i osjećaju se vrlo usamljeno. Ali, postoje i pojedinci koji su uvjerenu kako su njihove ljubavne veze one prave, ali ignoriraju suptilne znakove koji pokazuju da tu nema sretne budućnosti.</p><p>Ako ste s pogrešnom osobom, možda je vrijeme da je pustite i darujete sami sebi šansu za pronalazak srodne duše. Isto tako, time dajete priliku i trenutnom partneru da pronađe nekoga tko bi mu bolje odgovarao. Također, valja zapamtiti i činjenicu da je bolje biti sam nego u vezi sa nekime tko nas emocionalno iscrpljuje i čini nesretnim.</p><p>5 znakova da ste u vezi s pogrešnom osobom:</p><h2>1. Nije pouzdan</h2><p>Ako u nekoga ne možete imati povjerenja i osloniti se na njega, tada budite sigurni da to nije čovjek za vas. Nije bitno radi li se tu o sitnicama, jer nepouzdani ljudi su takvi i kada su male stvari u pitanju, ali i velike.</p><p>Recimo, zamolite partnera da odnese smeće ili pokupi vašu majku u zračnoj luci, on obeća da će napraviti, no ne napravi. Ili, jednostavno, ne možete se na njega osloniti da će poduzeti bilo što vezano za vašu vezu i zajednički život.</p><p>Pravi partner će gledati kako vam olakšati život i neće očekivati sa sami brinete o svemu, na njega ćete se moći uvijek osloniti. </p><h2>2. Stagnirate u toj vezi</h2><p>Ukoliko ne rastete i ne postajete sve bolji uz tu osobu, dobro razmislite je li ona uistinu dobar izbor za vas. Partner kojemu je stalo do vas podupirat će vas u stvarima koje su dobre i pozitivne, kao i vi njega, i rast ćete u vezi zajedno.</p><p>Dobar pokazatelj da sa vezom nešto nije kako treba je ako uz nekoga ne možete biti najbolja verzija sebe, kao da vas na neki način koči u postizanju stvari koje želite i volite.</p><p>U kvalitetnom odnosu partneri konstantno motiviraju jedno drugo da budu bolji, ali da pri tom ostanu svoji.</p><h2>3. Maštate o drugima</h2><p>Razmišljate li u posljednje vrijeme često o nekom drugom sa kime se 'kliknuli', dobro promislite jeste li i koliko zadovoljni u trenutnoj vezi. Moguće je da ste usamljeni ili želite osjetiti nešto čega u vezi nema. </p><p>U ovakvim situacijama ljudi čak znaju maštati da više nisu u vezi već žive sami, a to je još jedan jasan pokazatelj da partner s kojim su u vezi nije dobar.</p><p>Ljudi koji su zadovoljni u odnosu nemaju potrebu razmišljati o vezi s nekim drugim niti o tome kako bi im možda bilo bolje da žive sami.</p><h2>4. Stalno se morate opravdavati</h2><p>Partner vas konstantno nešto ispituje i provjerava kao da vam nimalo ne vjeruje - to nije prava ljubav! Ukoliko stalno morate opravdavati svoje postupke, gdje ste bili, s kim ste bili... to sigurno nije veza za vas.</p><p>Stalno objašnjavanje može biti iscrpljujuće i ostaviti loše tragove na vašem mentalnom zdravlju.</p><p>Kad pronađete pravu osobu za sebe, svoju srodnu dušu, niti jedno od vas neće se morati opravdavati, jer će u takvoj vezi biti dovoljno povjerenja da jednostavno uživate u zajedničkom životu, bez stalnog nadziranja, napetosti i stresa.</p><h2>5. Nesretni ste</h2><p>Osjećate se kao da vas je netko isključio i općenito se osjećate nesretno, to je prilično jasan znak da sa vezom nešto nije kako treba, odnosno da dane provodite uz pogrešnog čovjeka. </p><p>Moguće je da, iako si to ne želite priznati, imate neki osjećaj da vas u životu čeka nešto bolje, a vi kao da ste zaglavili i ne možete se pomaknuti. </p><p>U zdravom ljubavnom odnosu partneri nadopunjuju i usrećuju jedno drugo. Oni zajedno uživaju u malim svakodnevnim stvarima i na budućnost gledaju optimistično, prenosi <a href="https://www.higherperspectives.com/subtle-signs-wrong-relationship-2648040914.html">higherperspectives.com</a>. </p>