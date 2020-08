Sljede\u0107eg dana pi\u0161e kako su ga isprva odbili testirati na bolest jer mu najbli\u017ei kontakt nije imao pozitivan nalaz, no to se tijekom dana promijenilo, nalaz je ipak bio pozitivan pa su ga nakon vi\u0161e od sat vremena telefoniranja ipak naru\u010dili.

- Iako simptome imam ve\u0107 tri dana i najbli\u017ei kontakt je kontaktirao svoju doktoricu prije tri dana, meni jo\u0161 uvijek, do dana dana\u0161njeg nije odre\u0111ena mjera samoizolacije, \u0161to zna\u010di da sam malo blentaviji i neodgovorniji mogao sam zaraziti u tih par dana jo\u0161 tko zna koliko ljudi jer slu\u017ebeno nisam bio u samoizolaciji sve do danas. Danas mi je kona\u010dno odre\u0111ena samoizolacija do 3.9. - nastavlja on kasnije u poruci poja\u0161njavaju\u0107i da su mu se simptomi znatno ubla\u017eili, \u0161mrcanje se smanjilo, temperatura mu je neznatno povi\u0161ena, a ve\u0107inu vremena provodi spavaju\u0107i. Opisao je i postupak kod testiranja.

- Testiranje na koronavirus je po mom iskustvu u\u017easno, dugo nisam probao neugodniju stvar. Ispri\u010davam se za psovke, ali dotaknuli su dijelove mojeg tijela koji nisu predvi\u0111eni da ih itko ikada dotakne. \u0160to se ti\u010de same bolesti, temperatura mi je 36.5 ve\u0107 2 dana, \u0161mrcanje je nestalo, nemam ama bas nikakvih simptoma. Tako\u0111er 90 posto zara\u017eenih koje poznajem nemaju simptome ili imaju jako slabe simptome na razini slabije prehlade - nastavlja Kristijan.





Sljede\u0107eg dana opisuje kako je trpio bolove u nosu zbog testa, a potom slijedi opis birokratske zavrzlame s kojim se susreo prilikom kontakta s epidemiologom.

- Budu\u0107i da mi je samoizolacija odre\u0111ena tek nakon nekoliko dana zvanja doktora i epidemiologa, zapitao sam se je li sve u redu sa tim da ne bi ispalo da nisam uveden u sustav pa da se moja samoizolacija produ\u017ei. Naravno, predosje\u0107aj me nije iznevjerio. Epidemiolog me nije mogao na\u0107i u sustavu po mom najbli\u017eem zara\u017eenom kontaktu. Dao mi je broj glavne epidemiologinje da s njom rije\u0161im problem. Nazvao sam doti\u010dnu te me i ona poku\u0161ala prona\u0107i po prezimenu mog zara\u017eenog kontakta. Nakon \u0161to nije uspjela, poku\u0161ala je pretra\u017eivati po imenu. Nakon du\u017eeg tra\u017eenja ustanovila je da je moj najbli\u017ei kontakt koji ima pozitivan test ve\u0107 tri dana u sustav unesen pod potpuno krivim prezimenom i 10 godina ranijim datumom ro\u0111enja. Zna\u010di, to\u010dno sedam dana nakon zaraze koronavirusom smo mogli slobodno \u0161etati zemljom. Da nas je netko zaustavio ne bi nas mogao prona\u0107i u sustavu na popisu zara\u017eenih i onih koji trebaju biti u samoizolaciji jer su imali u sustavu upisanu osobu s imenom i prezimenom te datumom ro\u0111enja koja uop\u0107e ne postoji. Tako\u0111er, ljudi koji su bili u bliskom kontaktu s nama nisu poslani na testiranje niti im je odre\u0111ena mjera samoizolacije nego se mogu slobodno kretati. Ali ne brinite, dovoljno su savjesni da se sami izoliraju iako im to epidemiolo\u0161ka slu\u017eba nije propisala - pi\u0161e Kristijan ogor\u010deno dodaju\u0107i kako nema ni\u0161ta protiv mjera, ali ima osje\u0107aj da su ljudi prepu\u0161teni sami sebi.

Ni sljede\u0107eg dana nije trpio nikakve simptome, ali je ogor\u010deno primijetio da unato\u010d \u010dinjenici kako se testirao prije tri dana, nije dobio nalaze. Napomenuli su mu da nalazi sti\u017eu najkasnije kroz 48 sati.

- Epidemiologe sam danas do sada zvao to\u010dno 551x (nije zezancija). Nitko mi se nije javio, samo podignu slu\u0161alicu i poklope. Frustriran sam, samoizolacija me psihi\u010dki uni\u0161tava, osje\u0107am se kao da se igraju sa mnom, lovi me depresija i anksioznost. Sve \u0161to \u017eelim je dobiti pozitivan nalaz i nekako do\u010dekati 3.9. da kona\u010dno budem slobodan. Ako do tada ne poludim... - pi\u0161e on.



Kona\u010dno, u zadnjem objavljenom postu Kristijan navodi da je dobio slu\u017ebenu potvrdu da ima COVID 19 nakon tri dana, ali nije mu stigao pisani nalaz.\u00a0

- Objavio bih test, ali moja doktorica mi se nije javila niti nakon 56 poziva koje sam joj uputio pa mi jo\u0161 nije dostavljen nalaz. Fun fact - nitko osim epidemiologa me nije kontaktirao. Niti jedan doktor, nitko. Nisam dobio ama ba\u0161 nikakve upute kako da se izborim sa ovom te\u0161kom bole\u0161\u0107u, nego sam prepu\u0161ten na milost i nemilost COVIDU-19. Moja borba za goli \u017eivot je tek na pola gotova - smije se on dodaju\u0107i kako simptome uop\u0107e vi\u0161e nema te da se odli\u010dno osje\u0107a.