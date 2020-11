Pijte čaj od kamilice: Bolje ćete spavati i ublažit će tjeskobu

Čaj od kamilice dugo se koristi u liječenju nesanice, dobar je za ublažavanje menstrualnih bolova, pomaže kod simptoma anksioznosti i kod održavanja zdravlja kostiju

<p>Navečer kada nakon večere popijete šalicu čaja od kamilice, možda ćete se osjećati opuštenije i spremnije za spavanje onda kada to ne učinite. Ali nije samo toplina tekućine ono što umiruje. Kamilica ima svojstva koja zapravo pomažu poboljšati kvalitetu sna i raspoloženja, podržava zdravlje kostiju i ublažava bol.</p><p>Evo koje su to četiri dobrobiti pijenja čaja od kamilice, ujedno i potkrepljenje znanošću.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje pomažu ublažiti stres</p><h2>1. Čaj od kamilice može poboljšati kvalitetu spavanja</h2><p>Čaj od kamilice dugo se koristi u liječenju nesanice. To je zato što kamilica sadrži apigenin, koji je flavonoid. Flavonoidi su kemijski spojevi koji biljkama daju boju i obiluju antioksidantima, pomažući vašem tijelu u borbi protiv toksina.</p><p>Apigenin se veže na GABA receptore u mozgu. GABA receptori su isti receptori za koji se daju kao lijekovi protiv anksioznosti na recept, nazvani benzodiazepini. To je zato što je kemijski profil apigenina sličan benzodiazepinima. Dakle, kao i kod lijekova protiv anksioznosti, čaj od kamilice djeluje tako da se osjećate mirno i smireno.</p><p>Mala studija iz 2015. godine koja je ispitivala žene nakon poroda s lošim obrascima spavanja tvrdi da čaj od kamilice djeluje kao pomoć u spavanju. U usporedbi s kontrolnom skupinom, oni u eksperimentalnoj skupini koji su pili čaj postigli su bolje rezultate nakon dva tjedna i nakon mjerenja fizičkih simptoma povezanih s gubitkom sna.</p><p>Međutim, nakon četiri tjedna obje su skupine postigle približno iste rezultate. To je navelo istraživače da zaključe da bi se čaj od kamilice mogao koristiti kao pomoć ili dodatak spavanju, ali ne i kao zamjena ako je potreban ozbiljniji tretman.</p><h2>2. Kamilica je dobra za zdravlje kostiju</h2><p>Postoje neki dokazi da je čaj od kamilice dobar za zdravlje kostiju. <strong>Lisa Richards</strong>, certificirana savjetnica za prehranu, kaže da flavonoidi u kamilici pomažu kostima da se poprave i rastu. Također može pomoći u reguliranju aktivnosti zdrave izgradnje kostiju.</p><p>Ovo otkriće može biti posebno značajno za žene koje su sklone osteoporozi u menopauzi, smanjenju estrogena i gubitku koštane mase. Istraživanje hrane iz 2004. nalaže da tijelo prepoznaje kamilicu gotovo kao da prepoznaje estrogen i da kamilica može imati sposobnost stimuliranja stanica za izgradnju kostiju. Međutim, potrebno je obaviti više istraživanja.</p><h2>3. Kamilica može pomoći kod menstrualnih bolova</h2><p>Dismenoreja ili menstrualnu bol mogu tijekom života iskusiti i do 93 posto žena, a čaj od kamilice može biti jedan od rješenja za taj problem.</p><p><strong>Monica Auslander Moreno</strong>, nutricionistica iz Essence Nutritiona u Miamiju kaže da topli, umirujući napitci mogu ukloniti bol. Ali kamilica je bolja jer poput metvice i drugog bilja ima svojstva koja ublažavaju nehotične grčeve mišića. Richards se slaže da ona može smanjiti grčeve, te također napominje da kemijska struktura kamilice sadrži aminokiseline koje olakšavaju opuštanje maternice.</p><p>Mala studija iz 2010. godine pokazala je da se čaj od kamilice može preventivno koristiti za liječenje dismenoreje. Studija je zaključila da su oni koji su pili čaj dva puta dnevno tjedan dana prije početka menstruacije iskusili blažu bol i manju tjeskobu. Ipak, potrebno je provesti više studija ove prirode.</p><h2>4. Kamilica može pomoći kod anksioznosti</h2><p>- Kamilica je dobra za anksioznost prvenstveno zbog svojih učinaka na simptome tog stanja. Poboljšavanjem sna, opuštanjem mišića, smanjenjem krvnog tlaka i omogućavanjem stanja opuštenosti možete smanjiti simptome tjeskobe poput nesanice i razdražljivosti - tvrdi Richards.</p><p>Studija iz 2016. godine potvrđuje neka od ovih otkrića. Sudionici s generaliziranim (GAD) uzimali su 500 mg doze kamilice farmaceutskog razreda tri puta dnevno u randomiziranom kontrolnom ispitivanju. Istraživači su otkrili da kamilica značajno smanjuje simptome anksioznosti, uključujući nervozu, depresiju, povećani broj otkucaja srca, gastrointestinalne probleme i nesanicu.</p><p>Richards također kaže da oni s anksioznim poremećajem mogu imati smanjenu količinu GABA receptora, te da kamilica ne samo da se veže za prisutne receptore, već ih čini da djeluju učinkovitije. Moreno naglašava da je liječenje tog poremećaja čajem od kamilice strategija niskog rizika i velike koristi, piše <a href="https://www.insider.com/chamomile-tea-benefits" target="_blank">Insider</a>.</p>