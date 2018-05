Pilates, trčanje i vožnja bicikla mogu smiriti nervozna crijeva

Ako često osjećate grčevite bolove u trbuhu ‘šetajućega’ karaktera i promjenjiva intenziteta te ako primijetite promjenu ritma stolice – tako da se jave proljevi, zatvor, ili se ta dva problema naizmjenično javljaju, moguće je da patite od sindroma iritabilnog crijeva, upozorava internist - gastroenterolog i hepatolog, prof. dr. sc. Nadan Rustemović iz Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Zagreb.

U slučaju proljeva, dodaje, obično je riječ o učestalijim stolicama mekanije konzistencije, najčešće tijekom dana poslije obroka, uz pražnjenje u manjim količinama i uz osjećaj nedovoljnog pražnjenja. Svaki drugi pacijent s ovim simptomima bilježi i pojavu sluzi u stolici, dok se u slučaju zatvora najčešće radi o izostanku adekvatne stolice po nekoliko dana ili tjedana. U tom slučaju stolice su tanke, tvrde i također često ostavljaju osjećaj nedovoljnog pražnjenja, tako da oboljeli posežu za laksativima.

- Uz ove simptome mogu se javiti nadimanje, podrigivanje, pojačani vjetrovi, rani osjećaj sitosti nakon jela te žgaravica zbog refluksa želučanog sadržaja u jednjak i mučnina. Sindrom se najčešće javlja kod mlađih osoba, dva puta se češće dijagnosticira kod žena nego kod muškaraca, što se može objasniti i time da su žene češće spremne požaliti se liječniku kod pojave simptoma nego muškarci. Inače je to najčešća dijagnoza stanja u probavnom traktu koju postavljaju liječnici obiteljske medicine te drugi razlog izostanka s posla po učestalosti, odmah nakon prehlade.

- Postoje brojne teorije o mogućem uzroku, no niti jedna još nije u potpunosti potvrđena i kompletna. Tako se pretpostavlja da nastaje zbog pojačanih, abnormalnih kontrakcija debelog i tankog crijeva, što je uzrok grčeva i navodi na uporabu spazmolitika i hrane s dosta ostataka u cilju reguliranja peristaltike. To ne objašnjava kliničku sliku kod svih pacijenata i nije jasno je li to jedan od simptoma bolesti ili glavni uzrok - ističe prof. dr. Rustemović.

- Dodaje da razvoj sindroma može pratiti i teže infekcije probavnog trakta, dok se uz sindrom nerijetko javlja i intolerancija na određenu hranu, što može upućivati na alergiju. Iako je tu pretpostavku teško dokazati, mnogim pacijentima pomaže tzv. eliminacijska dijeta, kojom se iz prehrane isključuju skupine namirnica - kaže sugovornik.

Važno je isključiti druge probleme

Mnoga patološka stanja u probavnom sustavu mogu se manifestirati slično kao i sindrom iritabilnog crijeva, pa je vrlo važno da liječnik pažljivo sasluša tegobe pacijenta i detaljno se raspita o njegovim prehrambenim navikama, korištenju lijekova, potencijalnim stresnim situacijama u obitelji ili na poslu te seksualnim problemima, upozorava dr. Rustemović. Tek uz tako detaljan pristup moguće je isključiti sindrom malapsorpcije, upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis i Crohnova bolest) ili tumore crijeva, kod kojih se mogu javiti slični simptomi. Od dijagnostičkih testova najčešće se radi kompletna krvna slika i pregled stolice na okultno krvarenje te mikrobiološko pretraživanje.

Važni koraci u liječenju

1. Objasniti pacijentu kako da prepozna određene čimbenike koji pogoršavaju simptome.

2. Modifikacija dijete je faza tijekom koje pacijent treba voditi dnevnik u kojem će zapisivati sve što je pojeo, kako bi se eliminacijom iz jelovnika isključile namirnice koje kod njega izazivaju reakciju. U slučaju kad pacijent ima problema sa zatvorom, korisno je pokušati s hranom s dosta vlakana, kao i s dodacima prehrani u vidu metilceluloze ili psylluma.

3. Kod većine pacijenata vrijedno je pokušati s programom dnevnih vježbi u cilju redukcije stresa i napetosti. To može biti trčanje, pilates, vožnja biciklom, šetnja.

4. Može se potražiti pomoć psihoterapeuta u obliku individualnog ili grupnog terapijskog razgovora.

5. Lijekovi se propisuju radi ublažavanja simptoma, ne i za liječenje stanja. To mogu biti antikolinergički lijekovi, antidepresivi, anksiolitici, lijekovi za zaustavljanje proljeva, spazmolitici te lijekovi koji djeluju na serotoninske receptore.

6. Redovite kontrole su važne zbog mogućnosti razvoja drugih oboljenja, iako se takvi slučajevi javljaju rijetko.