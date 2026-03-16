Počela je sezona ušiju u kosi: Evo kako ih se učinkovito riješiti

Važno je odmah na početku razbiti najčešći mit: pojava ušiju nije znak loše higijene. Dapače, ovi sitni paraziti čak i preferiraju čistu kosu jer se po njoj lakše kreću. Godišnje se samo u Sjedinjenim Državama zabilježi između šest i dvanaest milijuna slučajeva, uglavnom kod djece u dobi od tri do jedanaest godina, što pokazuje koliko je ovaj problem zapravo čest.

Kako prepoznati nezvane goste u kosi

Prvi i najčešći simptom je intenzivan svrbež vlasišta, osobito na potiljku i iza ušiju. Svrbež je zapravo alergijska reakcija na slinu koju uš ispušta prilikom hranjenja, a može proći i do šest tjedana od početka zaraze dok se ne pojavi. Djeca se mogu žaliti i na osjećaj da im nešto gmiže po glavi, a na koži se ponekad mogu vidjeti crvene točkice ili ranice od grebanja.

Za potvrdu dijagnoze potreban je detaljan pregled kose i vlasišta, po mogućnosti pod jakim svjetlom i s povećalom. Odrasle uši su sivo-smeđe, veličine sjemenke sezama, dugačke oko dva do tri milimetra. Mnogo su češće vidljive njihove ličinke, poznate kao gnjide. To su sitna, ovalna jajašca bjelkaste ili žućkaste boje, čvrsto zalijepljena za vlas, obično vrlo blizu korijena. Ključna razlika između gnjida i peruti jest u tome što se perut lako skida s kose, dok su gnjide čvrsto 'cementirane' za vlas i mogu se ukloniti samo povlačenjem noktima ili posebnim, gustim češljem.

Uspješno uklanjanje zahtijeva strategiju i upornost

Riješiti se ušiju nije nemoguća misija, ali zahtijeva strpljenje i sustavan pristup. Najčešće je potrebna kombinacija više metoda, a ključ uspjeha leži u dosljednosti i ponavljanju postupka.

Farmaceutski preparati kao prva linija obrane

U ljekarnama je dostupan širok spektar proizvoda bez recepta, najčešće u obliku šampona, losiona ili sprejeva. Mnogi od njih sadrže insekticide poput permetrina ili piretrina, kemikalija koje djeluju na živčani sustav ušiju i tako ih ubijaju. Međutim, važno je znati da ovi preparati uglavnom ubijaju žive uši, ali nisu uvijek učinkoviti protiv gnjida. Zbog toga, ali i zbog pojave otpornosti ušiju na neke insekticide, ključno je ponoviti tretman nakon sedam do deset dana. Time se uništavaju sve novonastale uši koje su se u međuvremenu izlegle iz preživjelih gnjida, prije nego što stignu položiti nova jajašca.

Novija generacija proizvoda temelji se na silikonskim uljima, poput dimetikona. Oni djeluju mehanički tako da oblože uš i gnjidu te im začepe dišne putove, što dovodi do gušenja. Smatraju se sigurnijima za osjetljivu dječju kožu, a na njih uši ne mogu razviti otpornost. U slučajevima tvrdokorne zaraze, liječnik može propisati i jače lijekove kao što su spinosad, malation ili ivermektin.

Mehaničko čišćenje je ključ pobjede

Bez obzira na odabrani kemijski tretman, mehaničko uklanjanje ušiju i gnjida najvažniji je korak. Za to je neophodan poseban, gusti metalni češalj za gnjide, koji je znatno učinkovitiji od plastičnih češljeva koji često dolaze u pakiranju sa šamponima.

Najdjelotvornija je metoda 'mokrog češljanja'. Nakon pranja, na kosu nanesite veliku količinu regeneratora koji će usporiti i imobilizirati žive uši. Kosu zatim podijelite na male pramenove i svaki pramen sustavno pročešljajte od korijena do samih vrhova. Nakon svakog poteza, češalj obrišite o bijeli papirnati ručnik kako biste vidjeli što ste ulovili i spriječili vraćanje ušiju u kosu. Ovaj postupak može potrajati, ali je presudan za potpuno uklanjanje gnjida. Preporučuje se ponavljati ga svaka dva do tri dana tijekom dva tjedna.

Ne zaboravite na okolinu

Iako uši ne mogu dugo preživjeti izvan ljudskog vlasišta - obično uginu unutar 24 do 48 sati bez hrane - čišćenje okoline pomaže u sprječavanju ponovne zaraze. Svu posteljinu, odjeću, kape i ručnike koje je zaražena osoba koristila u posljednja dva dana operite u vrućoj vodi, na temperaturi od najmanje 60 stupnjeva Celzijevih, i osušite u sušilici na visokoj temperaturi.

Predmete koji se ne mogu prati, poput plišanih igračaka, možete zatvoriti u plastičnu vrećicu na dva tjedna ili ih staviti u zamrzivač na 24 sata. Četke i češljeve potopite u vruću vodu na desetak minuta. Usisajte podove i namještaj, posebno mjesta gdje je dijete sjedilo ili ležalo, iako je rizik od prijenosa zaraze s tepiha ili namještaja vrlo malen. Korištenje insekticidnih sprejeva za dom se ne preporučuje jer mogu biti toksični.