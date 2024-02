'Počela sam piti 'đumbir shot', evo koje sam promjene osjetila'

Nikada zapravo nisam bila đumbir shot djevojka. Tu i tamo bih uzela jednu bočicu kad bih osjetila znakove prehlade. Ili sam znala zgrabiti jednu u pokretu ako sam se osjećala posebno umorno i trebalo mi je nešto više od moje uobičajene zobene kaše. No, sve se to promijenilo prije nekoliko mjeseci kada sam se tijekom ronjenja u najdublje dijelove interneta zatekla kako čitam intervju s energičnom i veselom Annom Kendrick iz 2020. u časopisu Shape, prisjetila se Meg Walters, novinarka Glamoura.

- 'Đumbir me puni', rekla je glumica i nastavila: 'U hladnjaku uvijek držim napitke od đumbira, limuna i kajenske paprike iz Pressed Juiceryja. Ako putujem i ne mogu pojesti đumbir, bit će mi muka. Jednom sam bila u Njemačkoj tri mjeseca i nisam mogla pronaći mjesto za cijeđeni sok pa sam kupila sokovnik i hrpu đumbira. Bila sam sigurna da je to jedino što me drži na životu' - prepričala je Meg o čemu se radilo u spomenutom tekstu koji je čitala na internetu.

'Bila sam stalno umorna, odlučila sam pokušati'

- Inače nisam od onih koji padaju na hiperbolične slavne osobe koje hvale svoj najnoviji wellness trik. Ipak, nisam mogla ne biti zavedena. Na kraju krajeva, bila sam u teškom stanju. Bila sam stalno umorna i kao da sam se ljuljala na rubu izgaranja. Budila sam se sa šmrcanjem i glavoboljom. Pitala sam se jesu li nju 'čarobni' shotovi đumbira doista štitili od bolesti i održavali je na životu. I ja sam se poželjela napajati đumbirom! Iskreno, željela sam se napajati bilo čime. Počela sam i ja uzimati doze đumbira - rekla je.

Počelo je, kaže, tako da je naručivala bočice ginger (đumbir) shotova tijekom tjedne narudžbe namirnica iz supermarketa. No, malo se zbrojila i vidjela koliko troši na to pa ih je krenula raditi sama.

- Kad je moj partner shvatio što se događa, inzistirao je da ih možemo napraviti sami. U početku sam bila zabrinuta hoće li domaći napitak od đumbira imati isti sjajan okus i glatku teksturu kao onaj kupljen u trgovini. Međutim, bila sam u krivu, jer i domaći je odličan. Partner je pronašao super jednostavan recept od tri sastojka koji, nakon što se dobro izmiksa i procijedi, ima još bolji okus - ispričala je Meg.

- I tako je počelo moje putovanje u shotove od đumbira. Zadala sam si da svako jutro odem ravno do hladnjaka i natočim si dozu od 25 ml. Ponekad bih to polako pijuckala dok sam dolazila na posao, a katkad ispijala kao tekilu. Ima nešto u shotu đumbira zbog čega se odmah osjećate zdravije. Bilo da je sve u mojoj glavi ili ne, sviđa mi se način na koji jedna doza trenutno čisti sinuse. Neću lagati, čašica đumbira može ostaviti za sobom vatreni osjećaj u ustima, grlu i nosu, ali na dobar način - nastavila je.

Ubrzo se počela osjećati bolje, imala je više energije

- Tijekom prvog tjedna počela sam primjećivati da sam puna energije i manje umorna tijekom dana. Prije mi je obično energija pala sredinom poslijepodneva. Bila sam iznenađena dugotrajnim učinkom jedne doze đumbira. Do kraja prvog mjeseca osjećala sam se nekako nepobjedivom, kao da se ne mogu razboljeti niti spavati loše. Čak sam osjetila da mi se raspoloženje popravilo kao rezultat povećane razine energije - prepričala je.

- Kako bih dodatno potvrdila svoju teoriju o snazi đumbir shota, podastirem vam ovaj dokaz: Nakon otprilike mjesec dana religioznog uzimanja svoje dnevne doze đumbira, otišla sam u Kanadu na trotjedni odmor. Moj partner i ja smo skakutali od mjesta do mjesta i, nažalost, bez blendera i bez đumbira. Zanimljivo, moja razina energija je pala i osjećaj očišćenih sinusa je polako počeo nestajati. Dakle, shotovi od đumbira posve mijenjaju igru - dodala je.

Evo koje su prednosti uzimanja đumbir shota

Meg je odlučila o ovoj temi porazgovarati s Breom Lofton, registriranom dijetetičarkom i nutricionisticom.

- Đumbir se smatra antioksidansom i može djelovati protuupalno. To pak može pomoći u održavanju zdravog imunološkog sustava. Također, đumbir pomaže u ravnoteži razine glukoze u krvi što opet podržava održivu energiju, smanjuje osjećaj umora i pomaže u općem raspoloženju. Skokovi i padovi glukoze u krvi mogu imati negativan utjecaj na razinu energije tijekom dana - rekla joj je ova stručnjakinja.

Pitala ju je i koliko je vremena potrebno da jedan đumbir shot počne djelovati.

- Učinci đumbira u kombinaciji sa zdravom prehranom mogu odmah početi pomagati razini glukoze u krvi. Međutim, za održivu energiju, raspoloženje i imunitet, to je više 'igra na duge staze'. Želite kombinirati dozu napitka od đumbira s drugim zdravim navikama kako biste dugoročno najbolje podržali svoje zdravlje - pojasnila je Lofton i upozorila da ovaj napitak možda nije prikladan za svakoga.

- Za općenito zdrave osobe, doze đumbira ne bi trebale imati negativne učinke. Ali, za one sa zdravstvenim problemima kao što je dijabetes, uvijek je najbolje konzultirati se sa svojim liječnikom - dodala je dijetetičarka.

Recept za domaći đumbir shot

Meg se drži recepta kojeg je pronašla na portalu bbcgoodfood.com.

Sastojci:

60 g đumbira, bez kore

400 ml svježeg soka od jabuke

pola limuna, iscijeđenog

Postupak:

Nasjeckajte đumbir na male komadiće. Stavite u blender sa sokom od jabuke i limuna pa miksajte nekoliko minuta dok sve ne bude vrlo glatko.

Potom to stavite u vrlo fino cjedilo (možete ga prekriti gazom ako ima veće rupe) i iscijedite sok. Ostavite sok neka kapa nad posudom neko vrijeme pa smjesu pritisnite prstima ili kuhačom. Poanta je da se iscijedi što više soka. Ako radite preko gaze ili čiste kuhinjske krpe, tad je cijedite kao kad cijedite mokar veš, samo pazite da vam smjesa ne ispada.

Pretočite u bocu i čuvajte u hladnjaku. Domaći đumbir shot može u hladnjaku stajati četiri dana. Prije posluživanja protresite bocu.

'Đumbir nije preporučljivo koristiti svakodnevno'

Iako se ističe kao začin koji ima brojna pozitivna svojstva, đumbir ipak nije dobro koristiti prečesto, pogotovo ne svakodnevno. To se posebno odnosi na neke skupine ljudi koji imaju određenih zdravstvenih problema, kod kojih upotreba đumbira može biti i kontraindicirana, pogotovo ako se koristi u tinkturama ili lijekovima u kojima je njegov udio visoko koncentriran, upozorava Josip Rešetar, mag. nutricionizma iz savjetovališta Nutricionizam.hr.

- Mogli bismo reći da kod mlađih i zdravih ljudi koji nemaju nikakve kronične bolesti, primjerice do 35 ili 40 godina, češća konzumacija đumbira najčešće neće biti opasna ili imati negativne posljedice, no kod ljudi starijih od te dobi koji često već imaju neku dijagnozu svakako je potreban oprez, jer njegov učinak u nekim slučajevima može biti i vrlo štetan.

Na primjer, đumbir potiče razrjeđivanje krvi, što može biti opasno za ljude koji piju lijekove protiv zgrušavanja krvi, jer može izazvati krvarenje. To je razlog zbog kojeg se i trudnicama savjetuje da ga koriste s oprezom i u vrlo malim količinama kad si trebaju pomoći kod jutarnjih mučnina. Također, đumbir se 'sudara' s nekim vrstama lijekova protiv povišenog tlaka, a kako djeluje i na snižavanje šećera u krvi, kod dijabetičara koji koriste lijekove ili inzulin može otežati kontrolu šećera u krvi i dovesti do hipoglikemija. Ako šećer regulirate samo prehranom, utjecaj možda neće biti tako velik, no ipak ne treba pretjerivati s dodavanjem đumbira.

- Kako đumbir potiče proizvodnju žuči, može izazvati probleme kod ljudi koji imaju žučne kamence te negativno utječe i ako postoje problemi sa bubrezima - upozorava Josip Rešetar.

- Uvijek je dobro provjeriti sa stručnjakom ima li smisla piti to što vam se čini da bi bilo dobro, jesu li te biljke ili preparati za vas sigurni i mogu li imati pozitivne efekt na vaše zdravlje. To su tri pitanja koja bi uvijek trebalo raščistiti prije korištenja bilo kakvih biljnih pripravaka - zaključio je.