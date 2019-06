Počinju velika sniženja! Vodič sa 26 super savjeta za šoping

Ljetna sezonska sniženja, prema zakonu, počinju sljedeći ponedjeljak, no trgovine su već i sad pune neodoljivih odjevnih komada sniženih i do 50 posto.

Uglavnom se radi o popustima koje trgovci još nazivaju i “trajno dobra ponuda” ili “posebna ponuda”. Popuste prije sniženja imaju sve veće trgovine, a što je najbolje, i te cijene podliježu pravim sezonskim sniženjima koja traju šest tjedana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kupuje se isključivo - proljetna kolekcija

Prvi savjet za kupnju na sniženjima je da kupujete stvari iz proljetne kolekcije koje ćete nositi u jesen. Haljine i majice s duljim rukavima iz proljetne kolekcije vjerojatno su već jednom bile snižene, no sad su po zaista prihvatljivoj cijeni, objašnjava nam modna stilistica i urednica portala Modni almanah, Alma Premerl Zoko.

'Must have' komadi - nosit ćete ih pet puta, i...?

Neki ‘must have’ predmet ove sezone kupite samo ako ga možete odjenuti barem pet puta ovog ljeta. Svi dizajneri već su izbacili jesenske kolekcije, pa ako pratite trendove, znat ćete odabrati prave komade, kaže naša sugovornica.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Traže se - maturalne haljine

Dobar ulov su i maturalne haljine iz tzv. kapsula kolekcije, koje su na velikom popustu, a odlično mogu doći za neku svadbu koju imate ujesen.

Zavirite u dizajnerske dućane

Zavirite i u ‘dizajnerske’ dućane, one u koje oduvijek želite ući, ali nikad to ne napravite, možda ulovite baš nešto jeftino, neki klasičan komad ili modni detalj, savjetuje Alma. To rade svjetski poznate šminkerice, pa zašto ne biste i vi!

No nemojte ulaziti u sve dućane, njih 50, nego odaberite nekoliko onih koje volite.

Garderoba se ne obnavlja na sniženjima

Sniženja su idealna za djevojke i žene koje su se, primjerice, udebljale ili smršavjele, te si zato moraju obnoviti garderobu. Osim njih, garderobu nikad ne obnavljajte na sniženjima.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tri kruga sniženja

U pravilu postoje tri kruga sniženja. U prvom krugu popusti su 30 posto, u drugom 30-50, a u trećem čak 50-70 posto.

- Imajte na umu da je prvo na popustima deblje, pa onda laneno, tek kasnije lagana roba, poput kratkih hlačica i bluzica. U prvom krugu sniženja zato uzimajte bazu za ormar, temeljne komade poput klasičnih suknji, odijela ili balonera koji mogu biti i na 50 posto popusta, traperica za 69 kuna ili kožnatih gležnjača za 169 kn. Tu možete pročeprkati i po nekim osjetljivim stvarima, majicama sa šljokicama kako se ne bi u preturanju robe uništila. Ali isto tako pitajte se treba li vam baš ta bijela svilena haljina s perlama. U trećem krugu šopingiraju oni kojima je moda strast i kojima kupnja diže adrenalin. Tu se mogu ugrabiti neki neobični komadi. Ako tad kupujete, a niste sigurni u odabir, i kažete si: ‘Ako to ne budem nosila, već ću nekome dati’, možda tu stvar ne biste trebali kupiti - napominje Alma.

Foto: Rayes

Kartice ostaju kod kuće

Kako biste si olakšali, kod kuće sastavite popis onoga što vam najbolje odgovara i tek drugi dan krenite u kupnju. Kad ste 'naoružani' popisom, znat ćete i koliko vam treba novca, pa sa sobom ponesite gotovine koliko vam je potrebno, a kartice ostavite kod kuće. Tako ćete si osigurati da ne prijeđete zadani budžet.

Prvo pogledajte internetsku ponudu

U izradi plana pomoći će vam i internetska ponuda nekog brenda, kako biste znali što tražite.

Pauza, pauza!

Za dovoljno koncentracije, tijekom šopinga napravite pauzu. Dovoljno je popiti brzinsku kavu ili malo vode. Dobro će vam doći i energetske pločice koje uvijek imajte u torbici.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pravi komadi su po punoj cijeni

Na sniženjima je vjerojatnije da su ostali samo mali ili jako veliki brojevi, dok one najtraženije brojeve (za žene 40, 42, 44) možda možete pronaći u prvom krugu. Isto tako, valja znati da veliki street fashion brendovi nadopunjuju police svaki tjedan, no ne i u vrijeme sniženja, što znači da "in" komadi odu i po punoj cijeni.

Nemojte kupovati "na prvu loptu"

Uvijek prvo pregledajte više trgovina kako biste bili sigurni da ste nešto kupili po najpovoljnijoj cijeni. Ako želite kupiti samo ono što vam je potrebno, prvo ‘pročešljajte’ trgovine i provjerite cjelokupnu ponudu. Artikle možete i slikati mobitelom kako biste zapamtili što vam se svidjelo, kaže stilistica Alma Premerl Zoko. Dodaje da, ako želite biti sigurni da ste napravili dobar izbor, zamolite prodavačice da vam pričuvaju odabrane artikle, koje u pravilu, u vrijeme sniženja, čuvaju sat vremena. Artikle možete i slikati mobitelom kako biste zapamtili što vam se svidjelo.

Foto: LG

Alarm namjestite na 20 minuta

Izbjegavajte vikende i u kupnju krenite kad je najmanja gužva. Navijte budilicu na mobitelu na 20 minuta od kada uđete u trgovinu i, ako do tada ništa ne nađete, idite dalje.

Slijedite (samo) svoj stil

Odjeću uvijek kupujte u skladu s onim što imate u ormaru. Tako ćete najbolje vidjeti treba li vam još nešto, a što vam se učinilo zgodnim kad ste obilazili trgovine.

Pogledajte je li roba oštećena

Svaki odjevni predmet dobro pogledajte kako biste bili sigurni da nije oštećen. Ako je roba “zaflekana”, pazite da nije od ruža, ali ako je od pudera, to se može oprati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Možda ću nositi'

Na sniženjima nikad ne kupujte stvari koje će vam ‘možda trebati’, uske cipele (koje ćete kasnije nositi na razvlačenje kod postolara), zelene naočale ili ružičasti remen, dakle stvari koje nikad ne nosite ili procijenite da ćete taj komad nositi ‘samo na moru’. Na godišnjem se i tako nitko ne želi ‘kititi’, pa se nećete ‘okititi’ ni tim zelenim naočalama, govori poznata modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko.

Badići se kupuju - u trećem mjesecu

Ne kupujte sad ni badiće, osim ako vam hitno ne trebaju, jer je za njih najbolja cijena - u ožujku.

Ne stoji vam i nije vaš stil - ne i ne!

Ne kupujte ni ono što nije u vašem stilu. Ako se odijevate casual, ne treba vam crno odijelo ‘koje je dobro imati u ormaru’. Ili trenirku, a ne vježbate.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Accessories i čarape

Sad se isplati kupiti remenje, marame, torbe, ali i hulahopke ili mrežaste čarape, koje stoje već od 19 kuna (a bile su 79).

Prekrajanje

Usluga krojačice stajat će vas poprilično, i to više nije ta niska cijena za komad koji vam u kabini ne stoji 'kao saliveno'. Pokušajte da upadate u takvu grešku i kupite nešto za što znate da ćete morati prepravljati. Ovo pravilo ne vrijedi za one koji sami znaju prepraviti odjeću.

Sada se nabavlja robicu za školu

Možda biste, prije svega, na ljetnim sniženjima mogli odjenuti i svoju djecu. Puno robice za školu naći ćete već sada, poput kaputića ili tajica. Pripazite jedino ako kupujete obuću jer djeci noga brzo raste.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Etikete

Ako su više puta prelijepljene, vjerojatno je komad odjeće ostao od proljetne kolekcije ili je ostao samo jedan broj. Ne mora uvijek biti da s tom stvari nešto nije u redu.

Cipele

Kupuju se zadnje, i to u dućanima s cipelama. Ulov mogu biti kožne gležnjače za 169 kuna. No štikle po dobroj cijeni kupit ćete tek u trećem krugu sniženja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Lagano se odjenite i ponesite čokoladicu

Kad krećete u shoping odjenite odjeću koju možete lako skinuti, obujte ugodnu obuću koja se isto lako skida i ne zaboravite napuniti želudac. Ako ste gladni, donosit ćete brzoplete odluke, a poslije požaliti.

Ove godine nema jakni na sniženju

Važno je znati da na kupnju najviše utječe vrijeme, nije toliko u igri ni platežna moć građana. Ako je vrijeme loše, mnogi će se odlučiti dan provesti u shoping centru. Zato, primjerice, ove sezone je izuzetno loša ponuda jakni preostalih od zime jer su sve pokupovali u svibnju. I tako nitko ne kupuje kratke hlačice dok ne grane sunce, kaže stilistica Alma Premerl Zoko.

Foto: Dreamstime

Ova sezona podsjeća ju na "prava shoping sniženja" kakva su nekad bila u Grazu i Trstu jer robe ima u obilju, a sniženja su velika. Tada se "finijim" dućanima moglo pronaći kvalitetne odjeće poput veste ili kaputa od kašmira ili kožnatih čizama za, primjerice, 50 eura.

Sniženja na internetu - da ili ne?

Web-shopovi na internetu prate sniženja u trgovinama, no apeliran na ljude na ne kupuju toliko na internetu, jer poslije imaju problema pri vraćanju robe u dućan.

Sam ili u društvu?

Razmislite i je li bolje da kupujete sami ili u društvu. Kupujete li u paru, pazite da vas taj netko ne opterećuje, ne gleda stalno na sat i da sudjeluje s vama u odabiru i odlukama.

NAJBOLJI HOROSKOPSKI PAROVI: Ovi znakovi si savršeno pašu u vezi