Otkrila kako spakirati stvari za cijelu obitelj za dvotjedni odmor - u jedan ruksak i putnu torbu

Kako ne biste morali dodatno plaćati za višak prtljage, blogerica Jenna Carr (33) otkrila je kako spakirati cijelu obitelj za dvotjedni odmor i ponijeti sve nužno, a pritom uštedjeti prostor.

POGLEDAJTE VIDEO: Pas Henry i mačak Baloo putuju svijetom sa svojim vlasnicima

Jenna iz Worksopa u Nottinghamshireu bivša je liječnica te osnivačica web stranice The Travel Mum na kojem ljudima pomaže savjetima kako uštedjeti na putovanju.

Za Daily Mail otkrila je kako spakirati cijelu obitelj za dvotjedni odmor te nagurati više od 60 odjevnih predmeta u samo jedan ruksak i putnu torbu na kotačima.

- Mogućnosti su beskrajne. Mi putujemo dva tjedna sa samo jednim ruksakom, a uz kofer mogli bismo i emigrirati - našalila se Jenna koja putuje sa sinom Leom (3) i partnerom Joaom (33).

- Način na koji to postižemo temelji se na činjenici da vam treba odjeće samo za tjedan dana, jer je možete oprati i koristiti više puta - ističe Jenna.

Putovanje sa manje prtljage štedi novac, a ujedno izbjegavate i stres oko mogućeg gubitka prtljage s kojim se suočavaju na tisuće putnika diljem Ujedinjenog Kraljevstva, ali i globalno. Važno je odabrati različite odjevne predmete koje jednostavno možete kombinirati, a važno je pažljivo birati koju obuću nosite, kao i koje higijenske potrepštine ostaviti kod kuće kako ne biste trošili dragocjeni prostor.

- Razmislite o danima kada ćete biti na putu i o aktivnostima koje ćete raditi na odredištu - rekla je Jenna, koja svoje savjete o pakiranju dijeli i na YouTubeu.

- Napravite popis stvari koje biste željeli nositi svaki dan, a zatim odlučite mogu li se stvari poput traperica ili traper hlačica koristiti u više prilika. Ljudi često spakiraju previše cipela, previše odjeće, stvari koje nisu nosili godinama, ali ih uzimaju za svaki slučaj - objašnjava Jenna.

Ona predlaže planiranje sedam odjevnih kombinacija za svakog člana obitelji, a to može biti i puno manje ako je putovanje kraće od tjedan dana. Kaže da je važno odabrati boje koje se kombiniraju tako da svaka majica može ići uz bilo koji par hlača ili kratkih hlača.

- Ne znam za vas, ali ja bih odjenula par traper hlačica nekoliko puta prije nego što ih moram oprati. Majice obično treba prati nakon svakog nošenja, ali ako imate dovoljno majica za kombiniranje sa istim parom kratkih hlača, znači da vam treba manje stvari za više dana - kazala je Jenna.

- Svi imamo samo dva kupaća kostima pa se jedan može sušiti dok nosimo drugi. Svi uzimamo par japanki, par tenisica, obično pričvršćenih s vanjske strane ruksaka i još jedan par glomaznijih cipela. Za mene je to obično par čizama s petom jer ih mogu nositi navečer - priča Jenna.

Ostali glomazni predmeti poput traperica ili džempera mogu se nositi u zrakoplovu radi uštede prostora. Jenna također savjetuje i kako iskombinirati outfit za posebne prilike kao što je odlazak u restoran, bar ili događaj.

Ljudi često spakiraju previše cipela, iako tijekom odmora uglavnom nose isti par japanki ili tenisica.

- Birajte cipele koje će zauzimati najmanje prostora,kao što su sandale, japanke i lagane tenisice. Crne ili neutralne boje znače da će pristajati uz većinu vaših odjevnih kombinacija - kazala je Jenna.

Ponesite kremu za sunčanje, zaboravite na šampon

Jednostavan način za uštedu prostora je smanjenje boca sa tekućinama. Jenna slijedi pravilo da donosi samo stvari koje bi bilo teško ili skupo kupiti na destinaciji. Gel za tuširanje i sapun, primjerice, dostupni su čak i u najjeftinijim hotelima, dok je pasta za zube dovoljno jeftina da se može kupiti i u zračnoj luci. Isto vrijedi i za šampon i balzam ako vam za kosu nije potrebna posebna skrb. Ako trebate specifične proizvode, razmislite o tome da ih pretačete u manju ambalažu umjesto da kupujete skupe minijature istih. Međutim, postoje neke tekućine koje vrijedi ponijeti sa sobom.

- Krema za sunčanje uvijek je skupa u inozemstvu, pa često punimo dvije putne bočice od 100 ml kremom za sunčanje kod kuće i još jednu koju punimo posebnom kremom za njegu opeklina u slučaju da netko izgori - savjetovala je Jenna.

I za parfeme koriste manju ambalažu, a Jenna ističe kako djeca također mogu ponijeti ručnu torbu u zrakoplov, pa ondje možete staviti višak stvari.

Zarolajte odjeću u slojevima

Kako bi više odjeće stalo u manji prostor, zarolajte je. Jenna preporučuje da odjeću podijelite na skupine poput majica kratkih rukava ili dječjih kratkih hlača, a zatim ih smotate u jednu jedinicu koja se može staviti u kofer. Ona i njezina obitelj također koriste vakuum vrećice.

- Smatramo da nam to omogućuje da ponesemo više. Dodatno, na taj način se odvaja odjeću od cipela i tekućina koje bi potencijalno mogle iscuriti - objasnila je Jenna.

Dok je vakuumirane vrećice puno lakše pakirati električnim usisavačem, one se mogu ispuhati pomoću male ručne pumpe koja se može staviti niz bok kovčega. Upozorava ipak kako bi ovaj trik mogao propasti ako se vaša ručna torba važe u zračnoj luci.

- Nikada nismo vagali svoju ručnu prtljagu kada se prijavljujemo online i idemo ravno do izlaza unutar Europe. Međutim, izvagat će je ako odete do šaltera za prijavu. Neki komentatori našeg viralnog videa o vakuumskom pakiranju navode da u SAD-u i Aziji često važu torbe već na vratima, stoga uvijek budite svjesni ograničenja težine - objašnjava Jenna.

U ruksak spakirajte uređaje

Potrepštine poput prijenosnih računala, kamera, punjača ili čak glačala za kosu možete ponijeti u ruksaku. Iako je moguće da obitelj putuje sa samo jednim ruksakom, ako svatko nosi svoj, možete ponijeti dodatni kupaći kostim ili punjač.

Putni adapteri neophodni su za mnoga odredišta, ali mogu biti skupi ako trebate više od jednog. Jenna predlaže da ponesete samo jedan adapter s produžnim kablom kako biste mogli puniti uređaje u isto vrijeme. Ističe i kako obični ručnici troše najviše prostora.

- Oni su veliki i teški i svi će ih hoteli, čak i jeftiniji pansioni, omogućiti na destinaciji. Uvijek imam lagani šal ili putni ručnik za odložiti na plažu, ali većina hotela ima ručnike za plažu i bazen koje možete koristiti - savjetovala je Jenna.

Ovih osam stvari svatko treba ponijeti na put

Jenna smatra da ćete uštedjeti prostor ako odjeću stavite u vakuumske vrećice, a kreme i losione prelijete u bočice od 100 mililitara. Prašak za ručno pranje rublja nosite u maloj plastičnoj vrećici, a ne zaboravite ni na prijenosni punjač te produžni kabel i putni adapter. Veliki šal će poslužiti da se ogrnete tijekom hladnijih noći, a možete ga iskoristiti i kao ručnik za plažu.

Popis odjeće za dvije torbe

Jenna je otkrila kako je moguće spakirati tročlanu obitelj za dvotjedni odmor samo s ručnom prtljagom. Ključ je spakirati se samo za sedam dana, a zatim biti spreman na ručno pranje odjeće.

1. Tri para sandala ili japanki: jedan par za svakog člana obitelji, zamotan u plastičnu vrećicu da se drugi predmeti ne prljaju

2. Smotane čarape: Odabir čarapa u jednoj boji (poput crne) znači da se mogu kombinirati i slagati s drugom odjećom, a boja olakšava i pronalaženje parova

3. Četiri komada dječje odjeće: kratke hlače i hlače smotane u zamotuljke

4. Dvije svečane košulje smotane u jedan zamotuljak

5. Četiri majice smotane zajedno

6. Dva komada dječjih gaćica i još kratkih hlačica

7. Jedan dječji džemper

8. Sedam dječjih majica smotanih zajedno

9. Par traperica

10. Jedne samt hlače i četiri majice smotane zajedno

11. Tri dnevne haljine smotane zajedno

12. Kombinezon

13. Večernja haljina

14. Sedam pari donjeg rublja po osobi: Odaberite tanke, lagane modele kako biste uštedjeli prostor i operite nakon svakog nošenja, a usto dodajte i 1 tanke crne sportske hlače, 2 majice i 1 kombinezon

15. Tekućine: Za svakog člana obitelji po jedno pakiranje od 100 ml, podijeljena između ruksaka.

16. Fotoaparat s punjačem: Može se nositi i oko vrata kako bi se uštedjelo mjesta u torbi ako je potrebno

17. Amazon Fire stick i daljinski za priključenje na bilo koji TV omogućuje obitelji da gleda Netflix ili Disney+ na putu

18. Dodatna odjeća: 3 komada dodatnih kratkih hlača, uključujući kupaće hlačice i bikini

19. Produžni kabel: Više utičnica znači da možete puniti više uređaja odjednom.

20: Šminka koja nije tekuća čuva se u plastičnoj vrećici kako bi se spriječilo oštećenje odjeće

21: Pelene i maramice

Putovanje s djecom

- Roditelji s malom djecom često zaboravljaju na važnost aktivnosti tijekom boravka u zrakoplovu, kao i plan za probleme s promjenama tlaka koje mogu utjecati na dječje uši. Uvijek planiramo više aktivnosti. Naši favoriti uključuju bojice i mali blok za bilješke, igre s koncem, male knjige i iPad s puno obrazovnih aplikacija primjerenih dobi. Također nosimo nešto za sisanje kad zrakoplov polijeće i slijeće. Dok je bio beba, to je bila bočica mlijeka ili lutka, a sada kada je Leo stariji dajemo mu sok ili lizalicu - savjetovala je Jenna.

- Uvijek dopuštamo Leu da izabere časopis u zračnoj luci, jedan od onih s naljepnicama. Također, koristimo i WHSmith torbu za nošenje u koju stavimo druge stvari, poput Leovog iPada - kaže Jenna.

Kako je napustila karijeru liječnice

Jenna je radila kao liječnica tijekom pandemije kada je svoju životnu ljubav prema putovanjima odlučila usmjeriti u web stranicu i blog The Travel Mum. Za godišnje članstvo od 212 kuna na godinu članovi The Travel Muma dobivaju pristup internetskoj stranici koja putnicima daje informacije potrebne za rezervaciju najjeftinijeg mogućeg odmora bez pomoći putničke agencije.

Također pruža inspiraciju za povoljne odmore, kao i praktične savjete za uštedu novca na svakom koraku putovanja.

- Uvijek sam putovala s ograničenim proračunom, od svoje 17. godine kada sam otišla sama na Tajland na tri mjeseca bez ikakvog plana. Od tada sam opsjednuta putovanjima i naučila sam sve što treba znati o uštedi novca, a to znači da ga ostaje više za putovanja. Rodila sam sina neposredno prije pandemije i ljudi su bili šokirani što još uvijek puno putujemo. Počela sam objavljivati ​​videozapise na TikTok-u o putovanjima koja smo imali prije pandemije - objasnila je Jenna dodajući da su time privukli pažnju velikog broja ljudi.

- Shvatila sam da ljudi vrlo malo znaju o putovanjima u vlastitom aranžmanu. Većina ljudi koristi putničke agencije radi pogodnosti koje im nude, a ostaju užasnuti kad im predložite da putuju sami - objašnjava Jenna dodajući da putnička agencija ipak nudi određenu sigurnost.

- Morate poduzeti mjere opreza kada rezervirate putovanja na ovaj način. Na primjer, idealna rezervacija je ona koju ste napravili kreditnom karticom uz obvezno putno osiguranje odmah nakon rezervacije, a birajte rezervaciju soba s besplatnim otkazivanjem. Osim toga, nemate podršku turističke agencije ako nešto pođe po zlu i sami to morate riješiti - nastavila je Jenna.

- Shvatila sam da postoji stvarna potreba za uslugom koja bi ljudima pomogla u tome i pružila podršku, pa sam kupila domenu i počela raditi na izradi web stranice - kazala je Jenna.

Trenutačno ima oko 241.000 pratitelja na TikToku i 24.000 pratitelja na Instagramu. Isprva je usklađivala posao, brigu o sinu i učenje za postdiplomske ispite. No kako je njezin rad počelo primjećivati sve više ljudi, javili su joj se i predstavnici brendova nudeći partnerstvo. Sa samo jednim takvim angažmanom pokrila je ratu za hipoteku i mjesečne račune.

- Odlučila sam riskirati i dati otkaz. Shvatila sam da ne stižem nigdje ako ulažem samo 10 do 20 posto vremena, a bilo je potrebno 100 posto. To je bilo super riskantno s malom bebom, pogotovo nakon 15 godina potrošenih na medicinu i napredak u kirurškoj karijeri, ali u dubini srca znam da je to ono što bih trebala raditi. Bila je veljača 2022. kada sam odradila posljednju smjenu u bolnici i nisam se osvrnula - objasnila je Jenna dodajući kako je njezin pothvat postao prava mala obiteljska tvrtka.

- Krajem svibnja 2022. zarađivali smo dovoljno od našeg novog premium članstva i drugih ugovora s brendovima da je i moj partner mogao dati otkaz i početi raditi uz mene. Dakle, sada možemo puno više putovati, raditi zajedno i gledati kako naš sin odrasta - zaključila je Jenna.

Najčitaniji članci