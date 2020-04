Pogledajte što su ljudi pronašli u svojim kućama dok su čistili

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Trik kako čuvati limune da vam ostanu svježi čak mjesec dana

Dok se neki rješavaju stvari koje im samo zauzimaju prostor, drugi su ponosni na neke stvari koje su pronašli, a koje su im izazvale nostalgiju, uključujući Blockbuster članske iskaznice, stare iPod-ove i telefone, piše Bored Panda.

Ljudi diljem svijeta su otkrili neobične predmete koje su pronašli za vrijeme karantenskih čišćenja:

1. Jedna osoba je pronašla svoju Blockbuster člansku karticu

Possibly the greatest thing I’ve found in my quarantine cleaning. Is this an antique now? pic.twitter.com/9TQzCxpqkn — 𝙹𝚎𝚗 𝙶𝚛𝚎𝚎𝚗𝚎 🦄 (@GreeneMachine82) March 29, 2020

2. Jedna Twitter korisnica je pronašla Game Boy, igraću konzola, iPod shuffle i iPod Nano

I’m cleaning my room and found my old iPod shuffle, iPod nano, and gameboy advance in my old backpack pic.twitter.com/DT8WuzNQlu — Kai 🐉 (@beygalorex) March 28, 2020

3. Jedan korisnik Twittera iz Južne Afrike je napisao da je pronašao 10.000 RAND (oko 3 700kn) u gotovini za koje je mislio da je izgubio nekoliko mjeseci ranije

3 months back, man lost 10k...



Yesterday, family had Good Friday Quarantine fire🔥 Prayer.



Today, while spring cleaning...



Look at God😭 pic.twitter.com/r12kCEEF8y — 🌟🇿🇦👑NTHAPELENG👑🇿🇦🌟 (@Nthapeleng__) April 13, 2020

4. Jedan korisnik Twittera, s nepoznate lokacije, je pronašao gomilu dezinfekcijskih sredstava za ruke, a što mu je sada vrlo korisno

Was cleaning out a closet at my parents and found that my mother apparently maintained what I can only describe as an apocalyptic stockpile of hand sanitizer. pic.twitter.com/qEDi4ZSEQQ — DJ Judd (@DJJudd) April 2, 2020

5. Jedna Twitter korisnica je podijelila traperice koje joj je njena mama oslikala kad je imala 18 godina po uzoru na naslovnicu njenog, tada, omiljenog albuma od Jonia Mitchella

#quarantine cleaning & found these jeans my mum painted for me when I was 18 from the cover of my (then) favourite Joni Mitchell album. #NewZoomOutfit pic.twitter.com/btyaTX4Wtp — Ashley Barnwell (@Ash_Barnwell) March 28, 2020

6. Ona i njena sestra su pronašle gomilu pisama od njihovih roditelja dok još pametni telefoni nisu postojali

7. Jedna osoba s nepoznate lokacije je pronašla papuču koje nije bilo mjesecima, a bila skrivena ispod namještaja

Adventures in quarantine cleaning: found where the robot vacuum hid my other slipper. pic.twitter.com/I2zUP18iKP — Joy Demorra 🌈🦇💖 (@JoyDemorra) April 1, 2020

8. Muškarac je pronašao kondome kojih je ostalo 28 od 30 sve skupa

Also found these, still 28 left 😔 what an optimistic boy I was 😂 #springcleaning pic.twitter.com/y1QzovT8xG — I'm only here for the GIFs (@just_mark_now) April 11, 2020

9. Drugi muškarac iz SAD-a je pronašao Netflix DVD prije nego što je tvrtka postala streaming usluga

Cleaning the house and I *may* have found a problem. I’m so sorry, @netflix. pic.twitter.com/cybKQtDRy2 — Andrew (@AndrewCrow) April 1, 2020

Baš kao što nas je naučila Mary Poppins: 'U svakom poslu koji se mora obaviti postoji element zabave. Vi pronalazite zabavu i pucketanje. Posao je igra!'

Možda vas pronalasci ovih ljudi inspiriraju da i ovi krenete s čišćenjem, jer nikad ne znate što možete sve pronaći, prenosi Bored Panda

