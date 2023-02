Pohvalite voljene: Evo kako davati i primati komplimente

Svrha komplimenata je učiniti da se osjećate toplo i ugodno, no čini se da se mnogi osjećaju nelagodno kad je riječ o istima. Nažalost, previše je uobičajeno odbaciti pohvale i priznanja koja apsolutno zaslužujete.

Možda pocrvenite od neugode ili čak umanjite vrijednost svojih postignuća - u nastojanju da ispadnete ponizni.

Zapravo, davanje i primanje komplimenata sastavni je dio zdrave veze, tvrde psiholozi dr. John Gottman i dr. Julie Gottman, autori i osnivači Gottman instituta.

Pohvalite svoje voljene

Zašto je mnogima tako teško prihvatiti komplimente? Pa, sigurno samopoštovanje i socijalna anksioznost igraju ulogu.

Istraživanje je pokazalo da pojedinci s niskim samopoštovanjem imaju problema s prihvaćanjem komplimenata od svojih partnera jer su pozitivni komentari u sukobu s njihovim vlastitim teorijama o vlastitoj vrijednosti.

Druga je studija otkrila da se neki zgražaju nad komplimentima - kao obrambenim mehanizmom - ne žele razočarati druge u budućnosti pa zanemaruju vlastita postignuća.

Ali ne zavaravajte se, svima su potrebni komplimenti, posebno od voljenih.

- Mnogi od nas misle da ćemo, ako jako naporno radimo na sebi, doći do ove točke blaženog prosvjetljenja gdje nam ne treba ništa od bilo koga drugoga - kaže Julie.

Taj način razmišljanja ne može biti lažniji.

- I dalje trebamo malo uvjeravanja da smo dragi, da smo vrijedni, da smo dovoljni za partnere... Nikada nisam upoznala nekoga tko je zapravo nadmašio svoju potrebu za komplimentima - dodaje.

Julie se poziva i na studiju u kojoj su istraživači promatrali parove u njihovim domovima jednu večer i brojali broj pozitivnih interakcija koje su se dogodile među njima. Rezultati?

Parovi u nesretnim brakovima podcijenili su broj pozitivnih interakcija u svom braku za 50%.

- Kada partneru date kompliment, gradite kulturu uvažavanja u vezi koja je mehanizam za suočavanje sa svakodnevnim svjetskim stresovima. Samo je vrlo moćan - ističe John.

I niste nezreli ili površni da biste trebali to pozitivno potkrepljenje, što je jedna od uobičajenih kritika prema onima koji žude za komplimentima, ali i još jedan razlog zašto ih podsvjesno izbjegavaju.

- Nismo potrebiti. Svima treba malo ohrabrenja - kaže Julie.

Kako dati iskren kompliment?

- Možda zvuči jednostavno, ali svima bi dobro došlo malo osvježenja. Jučer ujutro, Julie me pitala kako sam..., boljelo me koljeno, boljela su me leđa te sam rekao da se stvarno osjećam kao starac, na što mi je ona odgovorila da ne vidi starca, već seksi, zgodnog muškarca u džemperu s dolčevitom. I to mi je uljepšalo dan - prepričava John.

Poenta je u tome da nije potrebno puno da se vaš partner osjeća kao 'milijun dolara'.

Ta interakcija je možda trajala pet sekundi, ali John će zadržati tu pozitivnost još satima - ponekad čak i danima.

Naravno, komplimenti se ne odnose samo na fizički izgled.

- Jednostavno primijetite što partner radi dobro umjesto da obraćate pozornost na ono što partner radi pogrešno - kaže John, i dajte to do znanja.

Svima su potrebni komplimenti, a vi niste potrebiti niti nezreli što žudite za uvjeravanjem od svog partnera. Sljedeći put kada netko prizna vaša postignuća, zahvalite se - prihvatite te tople riječi najbolje što možete.

