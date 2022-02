Ostale su mi hrpe opuštene kože nakon što sam izgubila 108 kg, trol sam, ali volim svoje tijelo, kaže Amerikanka Chessie May. Iako joj je ostalo mnogo opuštene kože nakon što je izgubila previše suvišnih kilograma objasnila je kako voli svoje tijelo. May redovito objavljuje svoje pozitivne poruke na TikToku gdje ima 230 tisuća pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo je moje tijelo nakon što sam izgubila preko sto kilograma. Ne mora vam se sviđati. Ja ga volim i to je jedino što je važno - rekla je, pokazujući svoju obješenu kožu. Chessie je objasnila da se udebljala nakon što se okrenula hrani radi utjehe kada se nije osjećala najbolje, kada joj se pogoršalo mentalno zdravlje.

- Učinila sam ovo svom tijelu, pustila sam da moje psihičko zdravlje toliko izmakne kontroli, da sam hranu koristila za prevladavanje teškoća - kaže May.

Kako bi se uhvatila u koštac s viškom kilograma, imala je barijatrijsku operaciju koja je napravila veliku razliku u njezinom izgledu. Također je naučila kako riješiti svoje loše prehrambene navike.

- Naučila sam se nositi sa svojim mentalnim problemima bez hrane, promijenila sam stil života kako ne bih dopustila da mi se ovo opet dogodi. Držim se novog plana i imam nevjerojatan sustav podrške koji mi pomaže na tom putu - rekla je.

Chessie May sada planira ukloniti višak kože, ali mora prikupiti novac koji joj je potreban za tri do četiri potrebne operacije jer to nije pokriveno njezinim osiguranjem. Sastala se s kirurgom u siječnju ove godine kako bi saznala što će biti potrebno.

- Kirurg mi je dao do znanja da će mi biti potrebne 3 do 4 operacije da zategnem svu svoju kožu. Prva bi bila panikulektomija i podizanje grudi. Pet sati će operacija trajati u prvom krugu. Morala bih biti prerezana od sredine grudi do zdjelice, a zatim od kuka do kuka, a sva koža se povlači i zateže. Osiguranje će pokriti samo dio. Nažalost sve mi treba, previše sam smršavila i ne postoji način da vratim elastičnost svojoj koži - ističe May.

Chessie je pokrenula i GoFundMe stranicu kako bi prikupila oko 67 tisuća kuna potrebnih za procedure. U trenutku objavljivanja, već je prikupila oko 40 tisuća kuna.