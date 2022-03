Pomaže kod tjeskobe: Teški antistres pokrivač stvara osjećaj kao da ste u nečijem zagrljaju

Često se govori o tome kako moramo naučiti upravljati anksioznošću, no to je puno lakše reći, nego učiniti. Bez obzira na to je li se anksioznost javila kao posljedica stresa, dugotrajnih učinaka pandemije ili sve uznemirujućeg ciklusa vijesti, teško je pronaći način da se nosimo s osjećajem tjeskobe.

Briga o sebi danas se može smatrati važnijom nego ikad, a odnedavno postoji trend za koji mnogi tvrde da uvelike pomaže u tome: Teški antistres pokrivači, piše Vogue.

Što je pokrivač s dodanom težinom?

U doslovnom smislu, pokrivač s dodanom težinom podrazumijeva ono što naziv govori: Riječ je o pokrivačima koji imaju između 7 i 10 kilograma, te zahtijevaju pravi napor da bismo ih podigli i istresli. Godinama se koriste kao pomoć u njezi osoba s autizmom, ADHD-om i drugim posebnim potrebama.

Težina pokrivača obično je povezana s malim plastičnim kuglicama ili staklenim perlicama utkanim u tkaninu, tako one prekrivaju vaše tijelo i oblikuju ga prema njegovim obrisima, tako da imate osjećaj snažnog zagrljaja.

Idealni prekrivač je onaj koji teži otprilike 10 posto tjelesne težine čovjeka koji ga koristi.

Zašto bi pokrivač mogao biti koristan?

Smatra se da takvi pokrivači smanjuju osjećaj tjeskobe i smiruju uznemireni um putem onoga što je poznato kao 'terapija dubokim pritiskom'

- Ona se temelji na teoriji senzorne integracije koju koriste radni terapeuti za smanjenje stresa i tjeskobe, objašnjava dr. Hope Bastine, psihologinja za spavanje i stručnjak za svjesnost u Simbi.

- Predmeti poput pokrivača s utezima pokreću parasimpatički živčani sustav i smanjuju učinke stresnog živčanog sustava, što pomaže u regulaciji otkucaja srca i cirkulacije. Terapija dubokim pritiskom također može sniziti krvni tlak, broj otkucaja srca i brzinu disanja, dajući čovjeku ugodan, smiren osjećaj. Oni koji žude za fizičkim kontaktom u izolaciji mogu ih smatrati posebno korisnima jer pokrivači oponašaju osjećaj zagrljaja, stiskanja ili samo dodira - kaže stručnjakinja.

Djeluju li pokrivači s utezima?

Ljubitelji pokrivača s utezima govore o tome da bolje spavaju, da osjećaju manje tjeskobe i općenito se osjećaju bolje. I znanost je to potvrdila. Posebna studija pokazala je da su odrasli ljudi koji pate od kronične nesanice izvijestili o tome da bolje spavaju kad se pokriju s takvim pokrivačem. Ispitanici su rekli da su se uz pokrivač s utezima lakše smjestili, bolje spavali i osjećali se svježije nakon buđenja ujutro.

Još jedna studija pokazala je da je 63 posto ljudi koji su spavali s takvim pokrivačem imalo manji osjećaj tjeskobe, a 78 posto njih se osjećalo smirenije. Daljnja istraživanja su pokazala da pokrivači s utezima mogu čak i povećati razinu serotonina, odnosno hormona sreće, dok istovremeno ublažavaju kronične bolove i sindrom nemirnih nogu. Međutim, ako ste klaustrofobični, to možda nije dobro rješenje za stres za vas.

Kakav je osjećaj spavati pod takvim pokrivačem?

Osobno, kao netko tko na većinu stvari za samopomoć i njegu gleda s dozom cinizma, mogu reći da sam pobornik pokrivača s težinom, piše autorica teksta Tish Weinstock nakon što je iskusila spavanje ispod njega. Kaže kako se ne može poreći duboko stanje opuštenosti koje se javlja nakon samo 20 minuta ispod takvog pokrivača.

