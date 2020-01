Postporođajna psihoza: Autom je pokušala ubiti kćer i muža

Laura (31) iz Chesterfielda u Derbyshireu umalo je ubila sebe, supruga Dana i njihovu novorođenu kćer Oliviju nakon što su je "opsjele" opsesivne misli i halucinacije.

Nikad nije imala nikakvih psihičkih problema, sve do trenutka kad joj je dijagnosticirana postporođajna psihoza 14 dana nakon što je rodila Oliviju 13. lipnja prošle godine. Nakon porođaja imala je problema sa spavanjem, borila se s dojenjem, a u nozi je imala i ugrušak krvi što je bilo praćeno sumnjom na sepsu.

- Počelo je s halucinacijama i lošim snovima, nisam bila sigurna što je od toga bilo. U jednoj halucinaciji Oliviju sam maltretirala i bacala okolo i zbog toga nisam htjela ići spavati, kako mi se to u snovima ne bi ponovilo. Nedostatak sna sve je samo pogoršavao. S obzirom da je Dan spavao, zamjerila sam mu to. Kako je vrijeme prolazilo, počela sam biti agresivna prema njemu, a to uopće nije nalik na mene - prisjeća se.

Dok je Olivija spavala, ona bi se primila manijakalnog čišćenja kuće i to od petka navečer do nedjelje ujutro, punih 40 sati u komadu. Par u spavaćoj sobi drži i čekić u slučaju provale pa Laura priznaje kako je razmišljala o tome i da njime udari Dana.

- Nisam puno spavala. Došla sam do točke kad sam postala pravi manijak - ispričala je Laura, uredska službenica u emisiji Losing It: Our Mental Health Emergency.

- Olivia je spavala, a ja sam samo čistila kuću. Ne kao obično, već sam skidala sve prekrivače s kauča, pa ih dezinficirala. Osjećala sam se normalno, osim agresivnosti, ali i to se smanjilo nakon što bi se umorila. Bila bih tada samo lošeg raspoloženja - govori Laura.

Jedne nedjelje Dan (29), nadzornik smjene u skladištu, vozio je obitelj do prijatelja na ručak kada je Laura pokušala ubiti njega i njihovu kćer.

- Dan je vozio, ali u mojoj glavi treptao je duže nego što je normalno, kao da će zaspati, pa sam ga zamolila da ja vozim. Sjela sam na vozačko mjesto i zaplakala, te mu objasnila da imam halucinacije. Bila sam uzrujana jer me nije utješio. To me je razljutilo i pitala sam ga samo mogu li to ikako zaustaviti. Osjećala sam u drugom trenutku kao da netko pokušava uzeti jedno od nas, a ja sam samo željela da budemo zajedno. Jedini način da budemo zajedno bilo je da zajedno i skončamo - otkriva Laura.

Nagazila je na gas i auto je pojurio. Jurili su sve brže. Dan je vrištao i molio je da stane. Govorio joj je: "Olivia treba mamu i budućnost, molim te prestani".

Na kraju je pritisnuo gumb stop/start koji je automobil vrlo brzo usporio.

- Dan je izvadio Oliviju iz automobila, a ja sam ponovno krenula. Dok sam se vozila, razmišljala sam: "Ako umrem, mogu ih čekati". Ali tada sam u glavi začula glas: "Što ako to nije stvarno? Što ako ti samo treba malo sna?" - potresno priča, kao da ni sama ne vjeruje kako im je ugrozila živote.

Laura se vratila do Dana, plakala je i ispričavala se. Izašla je iz automobila, ali u drugom je trenutku ponovno postala agresivna. Istrčala je na cestu i trčala ususret automobilima koji su nadolazili.

Nakon ove užasne epizode Lauru su odveli na liječenje gdje je provela oko šest tjedana. Perinatalni tim razgovarao je s njom i Danom svakodnevno kako bi osigurali njezin oporavak, a Laura je dobila i antipsihotike.

- Još uvijek se osjećam krivom, to nije nestalo, mada to nisam bila ja. Moglo je sve završiti i drugačije. Dan i ja smo nakon svega postali jači, zapravo neraskidivi. Proći kroz to, a zatim izaći na drugu stranu je nevjerojatan osjećaj - kaže Laura koja želi još djece, iako je izložena povećem riziku ponovne postporođajne psihoze. No i tu ima rješenja. Ako zatrudni, od početka će imati podršku tima za perinatalno mentalno zdravlje.

Što je postporođajna psihoza?

Iako je rijetka, postporođajna psihoza ozbiljna je bolest koja može pogoditi bilo koju ženu nakon poroda. Zahtijeva hitnu medicinsku pomoć zbog opasnosti koju majka može stvoriti za dijete i druge.

Simptomi koji se mogu pojaviti iznenada uključuju:

halucinacije

zablude - misli ili vjerovanja koja vjerojatno nisu istinita

manično raspoloženje - previše ili prebrzo pričanje i razmišljanje, osjećaj kao da ste "na vrhu svijeta"

loše raspoloženje - pokazuju se znakovi depresije, povučenost, nedostaje energije, gubi se apetit, javlja se tjeskoba ili problemi sa spavanjem

gubitak inhibicija/kočnica

sumnja u sve i svašta ili strah

nemir

zbunjenost

ponašanje neuobičajeno za neki karakter/osobu

