Povratak "kritičnog" komada: Kako nositi kožnate hlačice?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljetni trend: Bakini kupaći kostimi inspirirani osamdesetima

Kratke kožnate hlače jedan su od prijedloga raznih dizajnera za ovo ljeto, a dolaze u više opcija, od super kratkih do dugačkih do koljena. Zajednički im je materijal, uglavnom eko koža, koja nije baš praktična za ljeto jer grije, ali je idealna za ovo promjenjivo vrijeme. Osim toga, kroj je širok, pa se noge luftaju.

Evocira osamdesete i vrijeme kad je sve bilo veliko i napuhnuto, a najviše retro izgledaju hlače s gumom i vrlo visokim strukom, koja se širi prema dolje i pune su volumena. Naravno, osamdesete su i bile godine raskošno udobne mode i naglašenog struka, velikih ramena i dobrog remenja s mega kopčama.

Upravo taj dio vraća se na velika vrata, jer silueta je visoko strukirana, do te mjere da hlače ponegdje čak strše i iznad remena. To postaje ukasni moment, pa rub hlača kao da tvori volan. No, za to materijal mora biti super mekan.

Koža je sama po sebi specifičan materijal, bila prava ili eko, po tome što može izgledati pretjerano uz motive kao što su animal print varijante. Naime, idealno je uz kožnate hlače nositi klasike poput sakoa, bež tonova, bijele košulje, obične majice.

Dobre su, u bermuda varijanti, i za ured i za izlazak, no styling će biti drugačiji. Kožnjak će biti super u kombinaciji za noć, dok su dnevni outfiti više klasični, naročito ako se o poslu radi. S druge strane, ovaj materijal je jako zahvalan za prljanje, lako ga je prebrisati, što je svakako jedna od super karakteristika.

Pošto je koža cool, super će izgledati i u kombinaciji s tenisicama, kao i štiklama, ponajprije elegantnim modelima s tankim remenjem. Uz visoki struk idealno idu kratke majice i topovi visokog ovratnika.

U kombinaciji s kožnatim bermudama najbolje izgledaju sakoi i slični poslovni krojevi, a od cipela, lako se kombiniraju i bazične mokasine minimalističkog štiha.

