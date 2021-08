Gotov je godišnji odmor, vratili ste se kući i večer prije prvog radnog dana doživjeli – SAP! Ta kratica označava ono što psiholozi nazivaju 'sezonskim afektivnim poremećajem', a podrazumijeva osjećaj blagog užasa i depresije koji mnogi ljudi dožive na kraju ljeta i godišnjih odmora. To se posebno odnosi na one koji ljeto inače smatraju vrhuncem godine i jako mu se vesele, a zapravo je slično onom osjećaju kad na kraju vikenda shvatite da se treba pripremiti za radne obaveze. I pogodit će vas snažno, ako se za to dobro ne pripremite, kaže psihologinja Zvjezdana Dragojević, savjetnica u području profesionalnog, organizacijskog i osobnog razvoja, iz tvrtke Prava formula.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi koji češće idu na odmor sretniji su i zdraviji

Dodaje kako je zato dobro vratiti se s odmora koji dan prije ponedjeljka od kojeg počinjemo raditi, primjerice u četvrtak, kako bismo imali vremena za privikavanje na svakodnevicu. Pred sam kraj odmora treba nastojati da ponovo uspostavimo 'normalan' ritam spavanja i buđenja, koji će omogućiti ranije buđenje za posao, pogotovo ako ste na odmoru bili budni do kasno i budili se oko podne. Pokušajte se buditi kao da se budite za posao i biti aktivni, s tim da to mogu biti aktivnosti koje vas vesele: šetnja, čitanje knjige, priprema zimnice i slično.

Budite nježni prema sebi

- Sve ovisi o nečijoj osobnosti, jer nekima će baš u te dane pasati izležavanje po cijeli dan, dok će drugi zadnje dane odmora odvojiti da preslože ormare i sve oko sebe dovedu u red. Ako je to ono što vam odgovara i pomaže da se lakše nosite s povratkom, prepustite se tome – dodaje Zvjezdana Dragojević.

Najvažnije je, kaže, voditi računa o tome da krenemo s realnim očekivanjima i da budemo nježni prema sebi u planiranju prvog radnog dana i tjedna, kako bismo si dali vremena da se 'utreniramo' za nove obaveze.

- Zato je, na primjer, dobro ne planirati važne sastanke ili obaveze odmah prvi dan. Umjesto toga, ostavite si vremena da se upoznate s tim što se događalo dok vas nije bilo i procijenite kakve vas obaveze očekuju – savjetuje.

Također, imajte na umu da će vam u prvim danima za neke stvari trebati malo više vremena nego inače. Na primjer, ako vam za čitanje ili pripremu nekog izvještaja inače treba do sat vremena, ostavite si barem pola sata više, jer vjerojatno nećete biti jednako prisutni i koncentrirani kao inače i trebat ćete više vremena za obradu informacija.

Postavite realna očekivanja

- Povratak na posao nakon odmora zapravo je dobra prilika i za to da rezervirate vrijeme za sebe, za predah i odmor. Zato nije loše odmah prvi dan uzeti kalendar i rezervirati vrijeme za ručak do kraja godine, kako se ne bi dogodilo da vam ljudi neplanirano 'ulete' i ukradu ga, što s vremenom počnemo prihvaćati kao normalno. Rezervirajte to kao sastanak sa samim sobom. Također, nastojte planirati dane tako da se ne prekrcate obavezama nakon radnog vremena – kaže psihologinja.

Dodaje kako bismo s novim početkom pred sebe trebali postaviti realnija očekivanja, kako bismo si omogućili da se u relativno kratkom roku ne vratimo u isto stanje u kojem smo bili neposredno prije odmora.

- Naravno, kad nas odjednom pritisnu radne obaveze ponekad to nije moguće i možda ćete jedva 'dopuzati' do prvog vikenda. Zato nije loše isplanirati da barem to vrijeme pametno iskoristite za dodatnu obnovu energije, tako što ćete provesti vrijeme na svježem zraku, što dalje od računala, mailova i poruka koje iskaču te posla – zaključuje psihologinja.

Boravak na svježem zraku i u prirodi u vrijeme sunčanih vikenda u jesen jedan je od najboljih načina da ublažite depresiju zbog toga što je opušteno ljeto završilo.