'Pozdrav Suncu' je savršena vježba za ublažavanje tjeskobe

To je gotovo kao abeceda za nas koji se bavimo jogom. To znači da ona toliko dobro poznaje ovu vježbu da čak i ako je 'potpuno iscrpljena' ili ima slobodan dan, može se upustiti i točno znati kamo ide. To je samo rutina tijela. Jednom kada se vratite na taj poznati put, osjećate se usredotočeno, kaže klinička psihologinja i bivša instruktorica joge Chloe Carmichael.

Kad ima posebno loš dan, okreće se 'Pozdravu Sunca', specifičnom slijedu joge, kako bi se riješila te neugodne emocije. Prema Chloe, to je savršena vježba joge za ublažavanje osjećaja tjeskobe.

Ona uspoređuje ovu fizičku praksu s jednostavnim mentalnim frazama koje mogu olakšati prizemljenje u trenucima nelagode.

Foto: Dreamstime_

Na primjer, neki ljudi vole ponavljati u sebi: 'Moja glava je iznad mojih ramena; ramena su mi iznad struka; struk mi je iznad bokova; a bokovi su mi iznad stopala.' To je lijep, jednostavan alat za resetiranje, a za mene 'Pozdrav Suncu' djeluje isto, zaključila je, piše mbg