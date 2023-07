Prakticira seks-dijetu: 'Vodim ljubav po 3 sata nekoliko puta tjedno, to mi učvrsti stražnjicu'

Influencerica i model Larissa Sumpani (24) podijelila je informacije o neobičnoj 'seksualnoj dijeti' koju prakticira nekoliko puta tjedno po tri sata, kako bi imala tijelo iz snova. Kaže kako ima knjižicu koja je prepuna kontakata muškaraca koji joj pomažu da sagori kalorije.

Ljepotica se inače natječe na Miss BumBum (izboru za najljepšu stražnjicu), a vjeruje da joj seksualni režim koji prakticira pomaže i oko toga da zadrži samopouzdanje, donosi Daily Star.

Ova 24-godišnjakinja može se pohvaliti s 241.000 pratitelja na Instagramu, gdje vrlo rado dijeli tajne svog uspjeha i ljepote.

Foto: Profimedia

- Kako puno putujem, imam fiksni kontakt muškarca u svakoj državi. Muškarcima je to super, kažu da mi je to najbolja dijeta koje sam se ikad držala. Svi me žele podržati - rekla je.

A kao posljedica toga, moj svakodnevni radni učinak također se puno poboljšao – kaže mlada zvijezda. Dodaje kako joj zbog ove dijete raste samopoštovanje i puno je sigurnija u sebe.

Testirajući spomenuti režim sad već oko tri mjeseca, Lari kaže da nema plan prekidati s tim, posebno ne dok je natjecanje za Miss najbolje stražnjice 'iza ugla'.

Foto: Profimedia

- Postotak moje tjelesne masti smanjio se sa 27 na 18 posto. Početkom lipnja sam imala 63 kilograma, sada imam 60, a dijetu sam započela provoditi sa 67 kilograma. Moja kondicija postaje sve bolja i bolja – priča Lari, koja je podijelila sve te informacije i na Instagramu.

Njena dijeta začas je prikupila više od 14.000 'lajkova', no bilo je i onih koji su se malo začudili.

- Očito djeluje, lijepo, ma, divno! – jedan je od komentara koji je dobila, u kojem joj komentator čestita na predanosti i rezultatima.

