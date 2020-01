Praktična: Friteza na zrak za maksimalno brz i zdrav obrok

Uz mikser, blender, rezač i toster, friteza na zrak nije samo dodatan uređaj koji zauzima mjesto na vašem kuhinjskom pultu. Iako se s pravom možete pitati što će vam, valja znati da iste namirnice možete pripraviti u fritezi kao i u pećnici. Bit će brže gotove, a mnogi kažu i ukusnije.

I po recenzijama i komentarima sadašnjih korisnika ispada da je friteza na vrući zrak super rješenje za jednostavan obrok. Hrana, osim što je brže gotova, može se pripremiti u manjoj količini, odnosno za jednu ili dvije osobe, a obrok je zdraviji.

Ben Mims, autor knjige Air Fryer Every Day: 75 Recipes to Fry, Roast, and Bake Using Your Air Fryer, kaže da ne voli nove uređaje ako oni nisu bolji od trenutnih. Međutim, u ovom slučaju, prednost daje "zdravim" fritezama jer su brže od pećnice te stvaraju idealnije teksture nekih namirnica: hrskavije, ne toliko masne i dobro zapečene.

Kako radi friteza na zrak?

Friteza na vrući zrak zapravo nije friteza jer se hrana ne prži u dubokom ulju, već više nalikuje pečenju u pećnici. To je u pravilu mala konvekcijska pećnica na vruć zrak. U njoj se ravnomjernije raspoređuje toplina, a idealna je kad trebate nešto pripraviti na brzinu. Većini modela nije potrebno prethodno zagrijavanje da bi se štedjelo vrijeme, a dodatan plus je što u vrućim mjesecima vašu kuhinju neće zagrijati kako će ju zagrijati prava pećnica.

Što se peče u fritezi na vrući zrak?

Puno ljudi u zračnoj fritezi pripravlja smrznutu hranu poput kolača, pilećih nugeta i pomfrita, a roditelji čak kažu da djeca, kada se vrate iz škole, sigurno mogu u njoj pripremiti neki zalogaj.

Brandi Crawford, autorica knjige The Super Easy Air Fryer Cookbook: Crave-Worthy Recipes for Healthier Fried Favorites, kaže kako u njoj možete pripremati jela od početka, ne moraju to biti samo polugotova jela: pileća prsa, hamburgere, odrezak, kotlete, i sve odlično ispadne - sočno i mekano.

Friteze za vruć zrak izvrsne su za spravljanje povrća. Par kapi maslinova ulja povrće će lijepo zapeći i bit će hrskavije. Većina povrća bit će gotova u samo 10 minuta. Možete ubaciti brokulu i gljive, šparoge i krumpir. Patlidžan će, primjerice, postati lijepe strukture, pomalo dehidriran, a opet dovoljno hrskav.

Možete zapeći i prethodno skuhanu rižu i napraviti "fried rice" ili kvinoju koju ćete dodati u salatu. Odlična će biti i za podgrijavanje komada pizze ili drugog tijesta.

Što se još može pripremiti u fritezi?

Tost

Slanina

Rolice s cimetom

Povrće na pari

Losos

Prženu rižu

Pizza

Mesne okruglice

Rebrica

Zapečena tjestenina

Izbjegnite pogreške:

- Isprva čitajte upute i držite se recepata dok ne steknete rutinu

- Ne pretrpavajte ladicu friteze jer se jelo neće dobro termički obraditi

- Iako se peče "bez ulja" ipak je potrebno podmazati s par kapi

