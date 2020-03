Pravilno čišćenje spužvica za pranje suđa - pune su mikroba

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Četiri predmeta u kućanstvu koja imaju zanimljivu povijest

- Ukoliko su prljave, spužvice za pranje posuđa i brisanje mogu proširiti mikrobe na sve što dodirnu, od posuđa i pribora za jelo do kuhinjske radne plohe i uređaja - kaže Janilyn Hutchings, certificirana stručnjakinja za sigurnost hrane i znanstvenica za hranu u StateFoodSafety.

POGLEDAJTE VIDEO - napravite dezinficijens sami, evo kako:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Napominje kako se na njima mogu naći kvasci, plijesan, bakterije... Razne vrste mikroba razlog su zašto spužve ponekad imaju neugodan miris, a znaju biti i izvor bolesti.

S njom se slaže Philip Tierno, mikrobiolog i patolog iz New Yorka koji upozorava kako su spužvice za suđe zapravo vrlo prljave i opasne po zdravlje jer u sebi sadrže sitne čestice ostataka povrća, mesa i ostale hrane koja se nađe na tanjuru. To vodi razmnožavanju bakterija u spužvici jer je okruženje savršeno za to - imaju dovoljno hrane, a toplo im je i vlažno, baš kako vole.

Zbog toga su rasadnici neugodnih bakterija, kao što su salmonela, ešerihija, listeria i ostale koje mogu izazvati crijevne i kožne infekcije, od blagih do ozbiljnih. Mikrobiolog kaže kako to što spužvicu na kraju isperemo vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa nije dovoljno.

Foto: Dreamstime

Studija provedena 2017. godine u Japanu otkrila je da se fekalne koliformne bakterije mogu pronaći u 44 posto kuhinja, često u spužvama i na posudama. Bakterija E. Coli može biti bezopasna, ali određeni sojevi znaju izazvati proljev, grčeve i povraćanje. Studija je pokazala kako kuhinjske spužve, nakon odvoda, sadrže najveću razinu mikroba u cijelom kućanstvu.

U takvoj spužvi lako se mogu naći i druge bakterije, osim E. Coli, poput Staphylococcus aureus ili Campylobacter, koje također izazivaju proljev.

Jennifer Quinlan, doktorica znanosti i profesorica na Odjelu za prehrambene znanosti na Sveučilištu Drexel, kaže da kuhinjske spužvice treba dobro oprati svaki dan.

Najbolje metode dezinfekcije

Američki USDA ARS laboratorij za prehrambenu tehnologiju i sigurnost otkrio je dvije najbolje metode dezinfekcije kuhinjskih spužvi, kako bi ponovno bile sigurne za upotrebu. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, ove dvije metode su 99 posto učinkovite u uništavanju bakterija prisutnih u spužvama.

U PERILICI POSUĐA

Palite li svaku večer perilicu posuđa, samo ubacite i kuhinjske spužve u nju. Toplina istovremeno dezinficira i spužvice i posuđe.

Foto: Dreamstime

U MIKROVALNOJ PEĆNICI

- Pazite da je spužvica mokra. Stavite je u mikrovalnu na minutu i vidjet ćete kako iz nje izlazi para. Opet će vrućina ovdje napraviti svoje - kaže Jennifer Quinlan.

Ali, pazite da spužvica nema metalnu žicu za ribanje na sebi i svakako imajte na umu da spužvica mora biti mokra prije stavljanja u mikrovalnu kako se ne bi zapalila. Preporuka stručnjaka je staviti je na najjaču temperaturu, i to na jednu do dvije minute.

Ukoliko nemate ni perilicu posuđa, niti mikrovalnu, posegnite za metodom naših baka - prokuhajte ih nakratko u vodi na štednjaku. Vrućina će uništiti mikroorganizme.

Kada baciti spužvicu?

Preporuka Janilyn Hutchings je zamijeniti staru spužvicu novom svaka dva tjedna.

- Ukoliko je zamijenite najmanje svaka dva tjedna, spriječit ćete širenje i razmnožavanje bakterija, što bi vas inače moglo učiniti bolesnima. Također, trebali biste ih zamijeniti novima ako imaju čudan miris i ne možete ga se riješiti ili kao vidite da su se počele raspadati - rekla je, a prenosi Insider.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Moj sin (5) ima koronu i pitao me: 'Mamice, hoću li umrijeti?'

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa Robertom Knjazom: