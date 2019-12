Pravilo zapisivanja 'tri stvari' svakoj će mami uljepšati dan

Nije lagano biti roditelj. Odgajanje zahtjevne male djece u odgovorne odrasle ljude najteži je posao na svijetu, a odgoj može biti i psihički zahtjevan, piše Thriveglobal.

Ponekad ste previše strogi prema sebi i pokušavate napraviti više zadataka odjedanput. Problem je u tome što rutina može biti iscrpljujuća i nije osobito poželjna za psihičko zdravlje. Umjesto da se na kraju svakog dana grizete, pokušajte nešto novo. Razmislite o sljedećem:

Tri stvari koje sam danas dobro napravila

Važno je pohvaliti se za posao koji ste dobro odradile tog dana. Negativne misli poput "Opet smo imali hamburgere za večeru, zašto nisam mogla skuhati normalan obrok?" pretvorite u pozitivne. Kažite: "Moja djeca su punog trbuha išla na spavanje, a povremena brza hrana neće im naškoditi".

Tri stvari koje želim postići sutra

Umjesto da razmišljate o stotinama zadataka koji su pred vama, fokusirajte se na tri koja su vam najvažnija. Birajte sitne i ostvarive zadatke i stavite ih na listu dnevnih zaduženja za sljedeće jutro. Na toj listi sigurno nije "pronaći bolji posao" jer je to prevelik korak. Radije se usredotočite na manje zadatke poput - oprati dvije runde prljavog rublja, vježbati 20 minuta, pronaći tri zdrava recepta za večeru ovog tjedna. Kvantificirajte posao i pretvorite ga u ostvarive rezultate, zadajte si broj. Pa ako zaista i tražite novi posao, radije to pretvorite u zadatak da ćete 30 minuta na dan provesti osmišljavajući životopis. Ako zadacima pridodate broj, oni se čine lakšima i brže ih ostvarujete.

Tri stvari koje volim u svom životu danas

Zahvalnost može promijeniti život ako je redovito osjećate. No ako često gledate širu sliku, možete se izgubiti u njoj te zanemariti sitnice. A upravo je u njima bit. Zato treba promišljati o onome na čemu ste zahvalni danas, u ovom trenutku. Primjerice, danas sam zahvalna:

- na mom udobnom krevetu zbog kojeg se osjećam sigurno

- na toplini iz radijatora koja me grije tijekom hladnih noći

- na tišini i miru u mojoj kući

- na veselom narančastom aranžmanu koji sam složila danas

- na bolnim mišićima jer to znači da mi tijelo postaje snažnije nakon današnje tjelovježbe

Sutradan stavite radost na listu prioriteta

Žene, a osobito majke, društveno su uvjetovane da sebe i svoje potrebe uvijek stavljaju na zadnje mjesto. Zato je važno u dnevnu rutinu uvesti i brigu o sebi. To je slično kao i s maskama za kisik u avionu. Morate uzeti jednu za sebe kako biste se mogli brinuti o drugima.

Stavljanje sebe na prvo mjesto nije sebično, nego je to najbolji način da se pobrinete za svoju obitelj. Počnite već danas, odmah sada. Svake večeri provedite vrijeme razmišljajući o svojoj dobrobiti, osjećajte se dobro zbog dana iza vas te veselo zbog mogućnosti koje nosi sutrašnji dan.

