- A tada su stigli moji nalazi. Bili su sjajni, no u istom tom razgovoru lije\u010dnik mi je rekao da sad moramo mijenjati plan lije\u010denja i koristiti agresivniju terapiju kako bismo rak dr\u017eali po strani. Otprilike tjedan dana nakon tog razgovora realnost me udarila posred lica. Sudjelujem u studiji koja istra\u017euje lijek koji sad koristim i istovremeno ga ocjenjujem. Pro\u010ditala sam vi\u0161e od 400 stranica informacija o mojem raku. Imam rijetku mutaciju, tzv. BRAF mutaciju zbog koje moj rak crijeva neobi\u010dan - nastavila je BBC-jeva prezenterica dodaju\u0107i kako je pro\u010ditala sve informacije o svojoj bolesti te pretra\u017eila internet kako bi otkrila koliko ljudi s istom dijagnozom pre\u017eivi pet i vi\u0161e godina.

U\u017easnula se kad je vidjela da je rije\u010d o brojkama od \u010detiri do \u0161est mjeseci, a u najboljem slu\u010daju 18 mjeseci.

- Oduvijek sam znala da sam prekora\u010dila rok trajanja, osobito jer su mi prije tri i pol godine dijagnosticirali bolest. No jednostavno nisam imala pojma koliko sam daleko dogurala. Dodatno, \u0161anse da pre\u017eivim 10 ili vi\u0161e godina od dijagnoze bile su jednake nuli. I zato sam se osje\u0107ala lo\u0161e. Kao da mi moj rak nije dopu\u0161tao u\u017eivanje u dobrim vijestima i uvijek\u00a0 je moralo biti ne\u0161to \u0161to me vu\u010de na dno ili \u0161utne nazad u realnost - prepri\u010dala je Deborah.

Ona sad ima uredne nalaze, ali situacija nije tako jednostavna.

- Jasno mi je za\u0161to sad moram poja\u010dati lije\u010denje i udariti po bolesti kad je na izdisaju, no psihi\u010dki je to vrlo te\u0161ko. Mrzim lije\u010denje, koliko god bila zahvalna \u0161to ga imam. Mrzim put u bolnicu, nalaze krvi, to \u0161to sam spojena na aparate koji pi\u0161te, mrzim strah koji osjetim svaki put kad primim lijek i \u010dinjenicu da se nakon toga osje\u0107am prega\u017eeno - poja\u0161njava ona.

Navodi kako joj sve to oduzima velike koli\u010dine emocionalne energije, a sad \u0107e sve to morati udvostru\u010diti. Zbog toga se boji kako \u0107e uspjeti progurati kroz sve to.

Deborah je nastavila kako svakog dana primje\u0107uje nuspojave lijeka, poput, primjerice, gubitka ravnote\u017ee. \u017deli \u017eivjeti, tvrdi ona, ali \u017eeli da taj \u017eivot bude dobar. Lijek joj produljuje \u017eivot, no uzima svoj danak.

- Mo\u017eda ne izgledam kao da se borim jer izvana djelujem zdravo. Sasvim dobro. Sigurna sam kad ljudi vide moj osmijeh i sretne fotografije na Instagramu pomisle da sve izmi\u0161ljam i da nemam rak. Tio je tzv. sindrom labuda. Izvana na povr\u0161ini sve djeluje odli\u010dno, i promatra\u010d misli kako sam sretna jer ple\u0161em i u\u017eivam u \u017eivotu. No iznutra pani\u010dno pomi\u010dem stopala i plivam protiv vlastitih strahova i tjeskobe te se pani\u010dno nastojim odr\u017eati na povr\u0161ini - ka\u017ee Deborah.

Kako bi premostila te\u0161ko\u0107e, Deborah ka\u017ee da se morala zaustaviti i fokusirati se na stvari koje je usre\u0107uju. Primjerice, nasmijava je kad ple\u0161e sa svojom k\u0107eri, kad crta s djecom i ignorira \u0161kolske zadatke. Sve to joj je pomoglo tijekom izolacije.

- Moram se osje\u0107ati zaposlenom i baciti se na posao, glasnije urlati o tome za\u0161to je va\u017eno na vrijeme uo\u010diti znakove karcinoma i zaustaviti druge da prolaze kroz sve ovo kroz \u0161to ja prolazim. Ako si dopustim previ\u0161e vremena za razmi\u0161ljanje, zavr\u0161it \u0107u na mra\u010dnom mjestu s kojim se ne \u017eelim suo\u010diti - iskrena je Deborah.

Ka\u017ee kako je svjesna koliko je sretna \u0161to je \u017eiva te da bi uskoro ipak mogla preminuti. No ne \u017eeli o tome predugo misliti. Poma\u017ee joj aktivan \u017eivot i redovita tjelovje\u017eba zahvaljuju\u0107i kojoj se osje\u0107a sna\u017enije. Ka\u017ee kako je mo\u017eda grani\u010dni slu\u010daj opsesije vje\u017ebanjem, ali da postoje i gore stvari kojima ljudi mogu biti opsjednuti.

- Nemojte me krivo shvatiti, imam ja i poroke. Povremeno u\u017eivam u pi\u0107u. Nije to\u010dno da to \u0161to sam vegetarijanka isklju\u010dujem alkohol. Znam da se o sebi moram brinuti malo vi\u0161e nego drugi. Netko mi je nedavno rekao da bih morala prestati piti vino i malo usporiti \u017eivotni tempo. \u017dalosna sam \u0161to o tome moram razmi\u0161ljati, dok moji vr\u0161njaci ne moraju - nastavlja Deborah.

Pri\u010da kako se trudi vje\u017ebati i ostati zdrava te zadr\u017eati pozitivan stav i hraniti se kvalitetno. Ka\u017ee kako joj samo stvarnost \u017eivot mo\u017ee u\u010diniti boljim, a poma\u017ee i spoznaja da \u0107e \u017eivjeti.

- Nitko od nas nema kristalnu kuglu, pa moram prona\u0107i jo\u0161 alata koji \u0107e me motivirati da idem dalje. Znam da to mogu. Znam da mogu zaustaviti suze jer sam ih zaustavlja i ranije. Ne o\u010dekujem suosje\u0107anje jer znam da sam na puno na\u010dina sretna. No kao \u0161to svima povremeno treba pomo\u0107 prijatelja, sada treba i meni. Govore mi da sam hrabra, sna\u017ena i pozitivna, da sam inspiracija. No istina je da se raspadam kao i svi drugi - poja\u0161njava Deborah.

- No \u017eivot nije lagan, i rak tu ne donosi nikakvu razliku - zaklju\u010dila je.

'Preboljela sam rak i umjesto da budem sretna, non-stop plačem'

Britanka Deborah James prije tri i pol godine dobila je dijagnozu raka crijeva. Uspjela je pobijediti bolest, no ne zna zašto se sad osjeća loše umjesto da slavi novi život

<p>Moj zadnji nalaz pokazuje da više nema tragova bolesti i trebala bih skakati do stropa od sreće jer sam službeno zdrava. No iz nekog razloga prije nekoliko tjedana ja sam jednostavno potonula. Kad mi je tijekom izolacije rak bujao, radila sam što i uvijek. Jače sam plesala, jače sam se smijala i zakopala sam se u posao - pojašnjava <strong>Deborah James </strong>za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12464772/deborah-james-bowel-cancer-free-should-be-happy-but-cant-stop-crying/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Viktorija govori o svojem iskustvu s rakom</p><p>Kaže kako je pognula glavu i jednostavno odlučila progurati i ovu prepreku na putu. Dodatno, morala se oprostiti od prijatelja s karcinomom koji su u tom periodu izgubili bitku s bolešću. Imala je sreće što je mogla nastaviti s liječenjem.</p><p>- A tada su stigli moji nalazi. Bili su sjajni, no u istom tom razgovoru liječnik mi je rekao da sad moramo mijenjati plan liječenja i koristiti agresivniju terapiju kako bismo rak držali po strani. Otprilike tjedan dana nakon tog razgovora realnost me udarila posred lica. Sudjelujem u studiji koja istražuje lijek koji sad koristim i istovremeno ga ocjenjujem. Pročitala sam više od 400 stranica informacija o mojem raku. Imam rijetku mutaciju, tzv. BRAF mutaciju zbog koje moj rak crijeva neobičan - nastavila je BBC-jeva prezenterica dodajući kako je pročitala sve informacije o svojoj bolesti te pretražila internet kako bi otkrila koliko ljudi s istom dijagnozom preživi pet i više godina.</p><p>Užasnula se kad je vidjela da je riječ o brojkama od četiri do šest mjeseci, a u najboljem slučaju 18 mjeseci.</p><h2>Prekoračila datume</h2><p>- Oduvijek sam znala da sam prekoračila rok trajanja, osobito jer su mi prije tri i pol godine dijagnosticirali bolest. No jednostavno nisam imala pojma koliko sam daleko dogurala. Dodatno, šanse da preživim 10 ili više godina od dijagnoze bile su jednake nuli. I zato sam se osjećala loše. Kao da mi moj rak nije dopuštao uživanje u dobrim vijestima i uvijek je moralo biti nešto što me vuče na dno ili šutne nazad u realnost - prepričala je Deborah.</p><p>Ona sad ima uredne nalaze, ali situacija nije tako jednostavna.</p><h2>Ne znam kako ću uspjeti</h2><p>- Jasno mi je zašto sad moram pojačati liječenje i udariti po bolesti kad je na izdisaju, no psihički je to vrlo teško. Mrzim liječenje, koliko god bila zahvalna što ga imam. Mrzim put u bolnicu, nalaze krvi, to što sam spojena na aparate koji pište, mrzim strah koji osjetim svaki put kad primim lijek i činjenicu da se nakon toga osjećam pregaženo - pojašnjava ona.</p><p>Navodi kako joj sve to oduzima velike količine emocionalne energije, a sad će sve to morati udvostručiti. Zbog toga se boji kako će uspjeti progurati kroz sve to.</p><h2>Ljudi se pitaju postoji li bolest</h2><p>Deborah je nastavila kako svakog dana primjećuje nuspojave lijeka, poput, primjerice, gubitka ravnoteže. Želi živjeti, tvrdi ona, ali želi da taj život bude dobar. Lijek joj produljuje život, no uzima svoj danak.</p><p>- Možda ne izgledam kao da se borim jer izvana djelujem zdravo. Sasvim dobro. Sigurna sam kad ljudi vide moj osmijeh i sretne fotografije na Instagramu pomisle da sve izmišljam i da nemam rak. Tio je tzv. sindrom labuda. Izvana na površini sve djeluje odlično, i promatrač misli kako sam sretna jer plešem i uživam u životu. No iznutra panično pomičem stopala i plivam protiv vlastitih strahova i tjeskobe te se panično nastojim održati na površini - kaže Deborah.</p><h2>Zaustavljanje i fokusiranje</h2><p>Kako bi premostila teškoće, Deborah kaže da se morala zaustaviti i fokusirati se na stvari koje je usrećuju. Primjerice, nasmijava je kad pleše sa svojom kćeri, kad crta s djecom i ignorira školske zadatke. Sve to joj je pomoglo tijekom izolacije.</p><p>- Moram se osjećati zaposlenom i baciti se na posao, glasnije urlati o tome zašto je važno na vrijeme uočiti znakove karcinoma i zaustaviti druge da prolaze kroz sve ovo kroz što ja prolazim. Ako si dopustim previše vremena za razmišljanje, završit ću na mračnom mjestu s kojim se ne želim suočiti - iskrena je Deborah.</p><p>Kaže kako je svjesna koliko je sretna što je živa te da bi uskoro ipak mogla preminuti. No ne želi o tome predugo misliti. Pomaže joj aktivan život i redovita tjelovježba zahvaljujući kojoj se osjeća snažnije. Kaže kako je možda granični slučaj opsesije vježbanjem, ali da postoje i gore stvari kojima ljudi mogu biti opsjednuti.</p><p>- Nemojte me krivo shvatiti, imam ja i poroke. Povremeno uživam u piću. Nije točno da to što sam vegetarijanka isključujem alkohol. Znam da se o sebi moram brinuti malo više nego drugi. Netko mi je nedavno rekao da bih morala prestati piti vino i malo usporiti životni tempo. Žalosna sam što o tome moram razmišljati, dok moji vršnjaci ne moraju - nastavlja Deborah.</p><h2>Nitko nema kristalnu kuglu</h2><p>Priča kako se trudi vježbati i ostati zdrava te zadržati pozitivan stav i hraniti se kvalitetno. Kaže kako joj samo stvarnost život može učiniti boljim, a pomaže i spoznaja da će živjeti.</p><p>- Nitko od nas nema kristalnu kuglu, pa moram pronaći još alata koji će me motivirati da idem dalje. Znam da to mogu. Znam da mogu zaustaviti suze jer sam ih zaustavlja i ranije. Ne očekujem suosjećanje jer znam da sam na puno načina sretna. No kao što svima povremeno treba pomoć prijatelja, sada treba i meni. Govore mi da sam hrabra, snažna i pozitivna, da sam inspiracija. No istina je da se raspadam kao i svi drugi - pojašnjava Deborah.</p><p>- No život nije lagan, i rak tu ne donosi nikakvu razliku - zaključila je.</p>