Prebrzo živimo: Danas majke puno češće pate od depresije

Stres modernog svijeta možda je pokretač tog porasta, kaže voditeljica istraživanja Rebecca Pearson, stručnjakinja za psihijatrijsku epidemiologiju sa sveučilišta Bristol u Britaniji.

- Naši podaci pokazuju da se simptomi koji su povezani s porastom broja depresija odnose na stres i osjećaj zasićenja te tjeskobu, a ne na osjećaj nemotiviranosti. To podupire teorije da se moguće radi o posljedici ubrzanog modernog svijeta - kaže Pearson.

Dok je postpartalna depresija dobro poznati problem, protekloga desetljeća sve se više pažnje posvećuje simptomima koji se pojavljuju prije rođenja djeteta, kaže dr. Priya Gopalan, psihijatrica iz bolnice za ženske bolesti Magee sveučilišta u Pittsburghu.

- Ono što smo tradicionalno nazivali poslijeporođajnom depresijom zapravo započinje u trećem tromjesečju. Ta promjena pomogla je uklanjanju mitova da je trudnoća najsretnije vrijeme za sve majke - kaže Gopalan koja nije sudjelovala u istraživanju.

Prema istraživanju čiji su rezultati objavljeni u časopisu JAMA Network Open znanstveni tim usporedio je 2390 žena koje su rodile početkom 1990-ih sa 180 žena sljedeće generacije koje su bile ili kćeri ili snahe majki iz prve grupe. Prosječna dob žena u obje grupe bila je između 22 i 23 godine.

Među starijom generacijom 17 posto imalo je simptome depresije tijekom trudnoće dok je 25 posto trudnica mlađe generacije patilo od depresije.

Foto: Dreamstime

Kćeri žena koje su patile od trudničke depresije imale su posebno visok rizik od razvoja prenatalne depresije. Istraživanje je pokazalo da su imale tri puta veće izglede razviti simptome depresije u odnosnu na trudnice čije majke nisu patile od depresije tijekom svoje trudnoće.

Prema Pearson glavni pokretač porasta stope trudničke depresije je to što je sve više trudnica koje rade i moraju pomiriti svoje obiteljske i poslovne obveze, pritisak društvenih mreža i interneta koji potiču na usporedbe te preplavljuju trudnice informacijama, financijski pritisak i potreba osiguranja dvije plaće u obitelji za pristojan život, pomanjkanje obiteljske i društvene potpore za trudnice i sve veći pritisak za intimne partnerske odnose.

Gopalan i drugi stručnjaci kažu kako je potrebno liječiti trudnice koje razviju simptome depresije, ako je potrebno i medikamentima, kako bi se zaštitilo njihovo zdravlje i zdravlje djeteta.

Gopalan kaže kako se djeca čije su majke liječile depresiju tijekom trudnoće bolje razvijaju. "Depresivne majke bez liječenja ne vežu se sa svojim bebama kao što bi one koje ne pate od depresije".

Foto: Dreamstime

Evo što se sve događa u mozgu žene kada je trudna

Mnoge žene su se u najranijim danima trudnoće osjećale vrlo nespretno, a tako su se i ponašale - primjerice, ispadale su im stvari iz ruku, prolijevale su mlijeko po kuhinji, spoticale se o vlastite noge itd. Prema jednoj studiji čak 27 posto žena padne barem jednom tijekom trudnoće, a to je po učestalosti nalik na ljude starije od 65 godina.

Živci zaduženi za držanje, uključujući i one za ravnotežu i orijentaciju, brzo se mijenjaju tijekom trudnoće dok se nakon porođaja sve vraća u normalu. Osim toga, u ranoj trudnoći razina hormona relaksina ubrzano raste. Taj hormon opušta tijelo - zglobove, ligamente i mišiće, što je posebno korisno za rastezljivost u području zdjelice tijekom poroda, ali i doprinosi nespretnom ponašanju.

Tu su i sulude želje za jedenjem nejestivih stvari ili promjene raspoloženja koje si ni trudnica ni ljudi oko nje ne mogu objasniti.

Nagle promjene raspoloženja

Tijekom prvih nekoliko tjedana trudnoće, razina estrogena i progesterona ubrzano raste. Obično se izlučuju u jajnicima, no tijekom trudnoće nastaju u posteljici. Do šestog tjedna trudnoće, razina estrogena tri puta je veća od najviše razine u tipičnom menstrualnom ciklusu.

Poznato je kako estrogen i progesteron snažno djeluju na rad mozga. Estrogen je povezan s povećanjem dopamina i serotonina u dijelovima mozga zaduženima za regulaciju emocija, ponašanja i raspoloženja. Mnoge žene kazale su kako su bile manje razdražljive u drugom tromjesečju trudnoće - mozak se naučio bolje nositi s navalom hormona.

Foto: Dreamstime

Osim hormonskih promjena, žene su tijekom trudnoće pod većim stresom, osjećaju bolove, umorne su, metabolizam im se mijenja itd. Upravo zato je vrlo važno kakvu podršku i koliko razumijevanja dobivaju od partnera, obitelji i prijatelja. To može poboljšati ili pogoršati tjelesno i duševno stanje trudnice, a povezano je i s komplikacijama tijekom poroda kao i s postporođajnom depresijom, prenosi Daily Mail.

Tijelo žudi za određenom hranom

Tijelo šalje signale ako mu nešto nedostaje ili postoji neravnoteža i tada ljudi žude za određenom hranom. Na primjer, žudnja za slanom hranom može ukazivati na dehidraciju ili neravnotežu elektrolita. S druge strane, moguće je osjetiti i odbojnost prema namirnicama koje nisu u tom trenutku dobre za tijelo.

Mnoge žene izbjegavaju jesti meso, ribu i određene biljke tijekom rane trudnoće, odnosno hranu skloniju stvaranju mikroorganizama ili onu gorkog okusa. Žudnju za određenom hranom osjeti oko 60 posto trudnica. Prema studiji Sveučilišta u Connecticutu u SAD-u, preferiranje određene hrane varira tijekom trudnoće.

Dok su namirnice gorkog okusa vrlo odbojne tijekom prvog tromjesečja, žudnja za slanom i kiselom hranom povećava se kako žena ulazi u treće tromjesečje. Nije potpuno jasno zašto se preferiranje određene hrane mijenja tijekom trudnoće, ali želja za slanom hranom može ukazivati da je tijelu potrebno više natrija zbog većeg volumena krvi koja cirkulira tijelom.

Žudnja za jedenjem neprehrambenih tvari poput gline, papira ili zida može biti znak ozbiljnijeg nedostatka određenih nutrijenata, a najčešće je to željezo, i svakako se treba javiti liječniku.

Foto: Dreamstime

Od depresije češće pate žene nego muškarci

Naziv depresija dolazi od latinske riječi koja u prijevodu znači - potištenost. To je bolest koja pogađa ljude svih dobnih skupina, društvenih slojeva i svih država svijeta, te da nije znak slabosti. Depresija se može prevenirati i liječiti.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, od depresije će do 2020. godine patiti toliko ljudi da će to postati drugi zdravstveni problem u svijetu, ako se u obzir uzmu i muškarci i žene. No, ako se pažnja obrati samo na žene, tada će to biti zdravstveni problem broj jedan. Naime, od depresije pati dva do tri puta više žena, nego muškaraca.

Svjetska zdravstvena organizacija provela je istraživanje prema kojemu depresija i anksiozni poremećaji stoje globalnu ekonomiju više od jedne milijarde američkih dolara, i to svake godine.

- Rizik od razvoja depresije se povećava sa stresom, traumatskim životnim događajima kao što su smrt voljenih ljudi ili prekid veze, fizičkim bolestima, problemima uzrokovanim konzumacijom alkohola ili droge, siromaštvom, nezaposlenošću, nepravilnom prehranom i nedovoljnom tjelesnom aktivnošću. Kod nekih ljudi postoji i genetska, urođena predispozicija za razvoj depresije - objašnjavaju u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.