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Predah od vrućina: U Zagrebu od petka do nedjelje besplatan ulaz u muzeje i na bazene

Piše HINA,
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Predah od vrućina: U Zagrebu od petka do nedjelje besplatan ulaz u muzeje i na bazene
Zagreb: Djeca iz Jastrebarskog u školi plivanja na bazenu Utrine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Uz najavljeni toplinski val Grad Zagreb poziva građane da od petka do nedjelje uz besplatan ulaz posjete kulturne i sportske objekte u kojima će pronaći predah od vrućina

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Svoje klimatizirane prostore nude Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, galerijski prostor „Školica za pet“ Hrvatskog školskog muzeja i MUO Galerija te Muzej grada Zagreba, koji je djelomično klimatiziran.

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Toplinski val diljem Europe | Video: 24sata/reuters

Arheološki muzej u Zagrebu, čija je zgrada i sama zanimljiva za obilazak kao prostor u kojemu se spajaju kulturna baština, mir i ugodna temperatura, otvorit će vrata za obilazak svojih bogatih muzejskih zbirki, Pretpovijesnu, Numizmatičku, Egipatsku, Antičku i Srednjovjekovnu, moći će se razgledati i izložba keramike "Nova antika" autorice Ive Böhm.

Iako je službeni program Predah u Lapidariju završio, ta će jedinstvena zelena oaza u središtu grada ostati otvorena tijekom cijelog ljeta i prvog dijela jeseni, a posjetiteljima su na raspolaganju ležaljke, stolice i prostirke.

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Zanimljive izložbe

Foto: Arheološki muzej

U Etnografskom muzeju mogu se pogledati izložbe „Shipibo-Konibo: Portreti mog naroda” i „Putujući bik iz Pucare – simbol peruanskih visoravni” koje tematiziraju bogatu kulturu Perua i „Z/zemlja” koja propituje odnos čovjeka naspram tla.

Tu su i izložbe „Putnici” koja prati putovanja ljudi i predmeta od kolonijalnih vremena do suvremenosti te „Prostori suradnje”, izložba posvećena radu hrvatskih arhitekata na razvoju sveučilišnog kampusa KUNST.

Muzejski hlad daje i Hrvatski prirodoslovni muzej sa svojim fascinantnim prikazom svijeta prirode, od minerala i stijena do fosila, biljaka i životinja, dok će se, uz aktualne izložbe o postpotresnoj arheologiji i slikarici Anki Krizmanić, sve o povijesti glavnog grada Hrvatske moći saznati u Muzeju grada Zagreba.

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Iz Muzeja suvremene umjetnosti najavljuju kako posjetitelje očekuje novi postav u trajanju „Zbirka kao glagol” te izložbe „Kristian Kožul: Kajgod kadgod bilo, opet je tak bilo, kak je bilo, tak bude bilo”, „Margot: Sentempa Mundo / Bezvremenski svijet” i „Željko Jerman: Death in Korkyra – iz zbirke MSU-a”.

Sudjeluju i galerije dvaju muzeja koji su još u procesu obnove, Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) i Hrvatskog školskog muzeja.

MUO Galerija u Ilici donosi izložbu „Oslikana koža & Oslikana koža” koja radove kolektiva Ondori Tattoo dovodi u dijalog s predmetima iz MUO Zbirke, propitujući može li se tetovaža promatrati kao ravnopravna drugim povijesnim oblicima primijenjene umjetnosti.

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„Školica za pet“ Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj ima izložbu „Bilo jednom... hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću“, koja prikazuje hrvatske tvornice igračaka 20. stoljeća i odabrane predmete iz muzejske Zbirke igračaka, s posebnim osvrtom na tvornice Biserka, UZOR, Jugoplastika, 25. maj – Labin, TIK-TIK Krapina, koje pamte mnoge generacije.

Radna vremena muzeja i galerija uvrštenih u inicijativu se razlikuju, a mogu se provjeriti na njihovim službenim stranicama.

Bazeni i knjižnice

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Besplatan ulaz osiguran je i za gradske bazene, dok će na 42 lokacije, prema ljetnom radnom vremenu, biti otvorene i zagrebačke knjižnice kao mjesto za čitanje, učenje i odmor.

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