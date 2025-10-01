Obavijesti

VITAMIN KOJI ČUVA ZDRAVLJE

Prednosti vitamina C, u čemu ga koliko ima, kod čega sve može pomoći, koliko je previše...

Zagreb: Kristina Penava, prodavačica mandarina kod Podsusedskog mosta | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Iako vitamin C nije čudotvorni lijek za prehladu, pokazuje niz potencijalnih blagotvornih učinaka, od jačanja imuniteta i zaštite kardiovaskularnog sustava do bolje prenatalne skrbi, zdravlja očiju te smanjenja bora

Vitamin C jedan je od najsigurnijih i najistraženijih nutrijenata. Iako nije čudotvorni lijek za prehladu, pokazuje niz potencijalnih blagotvornih učinaka: od jačanja imuniteta i zaštite kardiovaskularnog sustava do bolje prenatalne skrbi, zdravlja očiju pa čak i smanjenja bora na koži. Za odrasle je gornja sigurna granica unosa 2.000 mg na dan, dok je 500 mg dnevno doza koja se smatra sigurnom i često korištenom u suplementima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Studije pokazuju da osobe s višim razinama vitamina C u krvi imaju niži rizik od niza bolesti i dulje zadržavaju vitalnost.

- Što više proučavamo vitamin C, to bolje shvaćamo njegovu raznolikost u zaštiti zdravlja, od srca i krvnih žila, preko imuniteta i očiju, do duljeg životnog vijeka - ističe dr. Mark Moyad s američkog Sveučilišta Michigan.

Koliko vitamina C je dovoljno?

Preporučeni unos vitamina C razlikuje se ovisno o dobi i spolu, no za odrasle je gornja sigurna granica 2.000 mg dnevno. Iako mnogi ljudi ne unose optimalne količine, ozbiljan manjak vitamina C (skorbut) danas je rijedak u razvijenim zemljama. U ekstremnim slučajevima manjak uzrokuje slabost, anemiju, modrice, krvarenje i ispadanje zubi.

Dr. Moyad preporučuje birati blaže, „puferske“ (ne-kisele) oblike dodataka kako bi se izbjegla iritacija želuca. No najbolji način unosa i dalje je hrana. Voće i povrće osim vitamina C donose vlakna te niz drugih vitamina i minerala.

Primjeri sadržaja vitamina C:

  • Čaša soka od naranče: 97 mg
  • Pola šalice crvene paprike: 95 mg
  • Kuhana brokula, 1 šalica: 74 mg
  • Kivi srednje veličine: 70 mg
  • Pola šalice zelenih paprika: 60 mg
  • Dinja, 1 šalica: 59 mg
  • Sok od rajčice, 1 šalica: 45 mg

Uloga vitamina C u organizmu

Vitamin C (askorbinska kiselina) nužan je za rast, razvoj i obnovu svih tjelesnih tkiva. Sudjeluje u stvaranju kolagena, apsorpciji željeza, pravilnom funkcioniranju imuniteta, cijeljenju rana te održavanju hrskavice, kostiju i zubi.

Fruit mix
Foto: 123RF

On je i snažan antioksidans koji štiti stanice od slobodnih radikala i toksina iz okoliša, poput dima cigareta. Slobodni radikali doprinose razvoju bolesti srca, raka i artritisa.

Budući da je vitamin C topiv u vodi, tijelo ga ne skladišti, stoga ga trebate redovito unositi prehranom. Povrće i voće bogato vitaminom C jedite svježe ili kuhajte u što manje vode, kako biste zadržali vitamin.

Zdravstvene dobrobiti vitamina C

Nijedan vitamin sam za sebe ne može „poništiti“ ozbiljna zdravstvena stanja, ali vitamin C, uz zdrav stil života (dovoljno sna, tjelesne aktivnosti i izbjegavanje pušenja), pokazuje potencijalne koristi.

1. Stres

Manjak vitamina C povezuje se s nizom stanja vezanih uz stres. Brzo se troši kod osoba koje puše, piju previše alkohola ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Održavanje dobrih razina vitamina C može biti dobar pokazatelj općeg zdravlja.

Fotolia
Foto: Fotolia

2. Prehlade

Vitamin C nije lijek, ali studije pokazuju da može smanjiti rizik od komplikacija poput upale pluća.

3. Moždani udar

Istraživanje objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition pokazalo je da osobe s najvišim razinama vitamina C u krvi imaju 42% manji rizik od moždanog udara od onih s najnižim razinama.

4. Starenje kože

Studije povezuju veći unos vitamina C s manjom pojavom bora, suhoće i boljim izgledom kože, a lokalni (topikalni) preparati vitamina C mogu ublažiti bore.

Dodatna istraživanja sugeriraju i da vitamin C može pomoći kod makularne degeneracije, smanjiti upale te sniziti rizik od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka.

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Kako unijeti više vitamina C u prehranu

Najbogatiji izvori su agrumi, zelene i crvene paprike, jagode, rajčice, brokula, krumpir, batat.

Dobre alternative su tamno lisnato povrće, papaja, mango, dinja, lubenica, prokulice, cvjetača, kupus, maline, borovnice, bundeve i ananas.

Selection of different fresh crucifies
Foto: Copyrighted

Jednostavni trikovi za više voća i povrća:

  • Dodajte pasirano ili naribano povrće i voće u muffine, mesne štruce ili juhe.
  • Držite narezano voće i povrće pri ruci za brzu užinu.
  • Stavite tamnu salatu, rajčice i naribanu brokulu u sendviče i wrapove.
  • Grickajte svježe povrće s humusom ili salsom.
  • Dodajte svježe ili smrznute bobice u pahuljice, palačinke i salate.
  • Ubacite suho voće u pahuljice ili mješavine s orašastim plodovima.
  • Popijte čašu povrtnog soka kao lagan međuobrok.

- Ne postoji čarobni vitamin, mineral ili nutrijent. Bitna je cjelokupna slika. Raznolika prehrana bogata svim nutrijentima najbolja je strategija za dobro zdravlje - kaže nutricionistica Sandquist.

Njezin savjet: uzmite multivitaminski dodatak ako ste skloni prehrambenim manjkavostima i – za prevenciju prehlade i gripe – redovito perite ruke, piše Webmd.

