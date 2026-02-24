Pregledali smo ponudu domaćih trgovačkih lanaca: Evo gdje je najjeftinije meso, tuna, sir...

Trgovački lanci vode bespoštednu bitku za svakog kupca, a njihovo glavno oružje su tjedne akcije. No dok se jedni oslanjaju na provjerene papirnate letke, drugi se okreću digitalnim alatima i aplikacijama lojalnosti, stvarajući kompleksno bojno polje na kojem se snalaze samo najuporniji potrošači.

Ovaj tjedan, s ponudama koje vrijede do 3. ožujka, donosi žestoku konkurenciju u ključnim kategorijama proizvoda. Ako planirate mesni obrok, Konzum nudi PIK svinjski vrat bez kosti po cijeni od 3,99 € za pakiranje od 560 grama, dok se Kaufland ističe s telećom lopaticom s kostima za 8,79 € po kilogramu. Ova raspršenost ponude klasičan je primjer taktike trgovačkih lanaca: natjerati kupca da posjeti više trgovina kako bi iskoristio najbolje ponude na različitim proizvodima, od svježeg mesa do mliječnih proizvoda. Primjerice, u trgovinama Spar i Interspar možete pronaći Andro pršut narezak (500g) za 9,99 €, a u Konzumu je na akciji Vivis svježi krem sir za samo 1,09 €.

Sličan obrazac vidljiv je i kod osnovnih namirnica i kućanskih potrepština, gdje popusti često dosežu i preko četrdeset posto. Kaufland je ovaj tjedan agresivan s cijenama, nudeći Harmony toaletni papir za samo 1,99 € (24 role), dok Spar uzvraća s Violeta toaletnim papirom (32 role za 7,49 €). Spar se ističe i gotovo nevjerojatnim popustom od 44 posto na konzerviranu tunu Franz Josef Kaiser, koja sada košta 3,49 € za pakiranje od 4x80g. To je igra u kojoj je gotovo nemoguće kupiti proizvod po punoj cijeni bez osjećaja da ste prevareni, znajući da će ga već sljedećeg tjedna neki drugi lanac ponuditi u pola cijene.

Digitalni alati i stare navike

Iako se čini da papirnati katalozi nikada neće izumrijeti, digitalizacija je unijela nova pravila u igru. Trgovci sve više potiču korištenje vlastitih aplikacija koje nude dodatne, personalizirane popuste. Lidl Plus aplikacija tako ovaj tjedan omogućuje kupnju Pilos topljenog sira za samo 0,49 €, što je popust od 37 posto rezerviran isključivo za korisnike aplikacije. Slično funkcionira i Kaufland Card, koja kupcima donosi posebne kupone, popuste i sudjelovanje u nagradnim igrama. Time se klasična borba s polica trgovina seli i u digitalnu arenu, gdje se prikupljaju podaci o kupovnim navikama potrošača kako bi im se ponudile što primamljivije ponude.

Paralelno s marketinškim alatima trgovaca, jača i otpor samih potrošača. Umorni od netransparentnog dizanja cijena i zbunjujućih akcija, građani se organiziraju putem platformi poput "Halo, Inspektore". Njihov pritisak rezultirao je najavom novog zakona koji bi trebao natjerati sve trgovce da javno objave cijene svih svojih proizvoda, a ne samo onih na akciji. To bi moglo označiti prekretnicu, omogućujući razvoj neovisnih aplikacija za usporedbu cijena u stvarnom vremenu. Dok se to ne dogodi, kupcima ostaje da se oslanjaju na vlastitu vještinu i strpljenje, pažljivo važući između ponuda u katalozima i popusta skrivenih unutar aplikacija.