Tjedna kupovina namirnica odavno je prerasla iz običnog kućanskog zadatka u stratešku operaciju. U eri u kojoj su cijene hrane, prema podacima Eurostata, od 2020. godine skočile za više od 45 posto, pomno proučavanje kataloga za mnoge više nije stvar izbora, već nužnost
Pregledali smo ponudu domaćih trgovačkih lanaca: Evo gdje je najjeftinije meso, tuna, sir...
Trgovački lanci vode bespoštednu bitku za svakog kupca, a njihovo glavno oružje su tjedne akcije. No dok se jedni oslanjaju na provjerene papirnate letke, drugi se okreću digitalnim alatima i aplikacijama lojalnosti, stvarajući kompleksno bojno polje na kojem se snalaze samo najuporniji potrošači.
Ovaj tjedan, s ponudama koje vrijede do 3. ožujka, donosi žestoku konkurenciju u ključnim kategorijama proizvoda. Ako planirate mesni obrok, Konzum nudi PIK svinjski vrat bez kosti po cijeni od 3,99 € za pakiranje od 560 grama, dok se Kaufland ističe s telećom lopaticom s kostima za 8,79 € po kilogramu. Ova raspršenost ponude klasičan je primjer taktike trgovačkih lanaca: natjerati kupca da posjeti više trgovina kako bi iskoristio najbolje ponude na različitim proizvodima, od svježeg mesa do mliječnih proizvoda. Primjerice, u trgovinama Spar i Interspar možete pronaći Andro pršut narezak (500g) za 9,99 €, a u Konzumu je na akciji Vivis svježi krem sir za samo 1,09 €.
Sličan obrazac vidljiv je i kod osnovnih namirnica i kućanskih potrepština, gdje popusti često dosežu i preko četrdeset posto. Kaufland je ovaj tjedan agresivan s cijenama, nudeći Harmony toaletni papir za samo 1,99 € (24 role), dok Spar uzvraća s Violeta toaletnim papirom (32 role za 7,49 €). Spar se ističe i gotovo nevjerojatnim popustom od 44 posto na konzerviranu tunu Franz Josef Kaiser, koja sada košta 3,49 € za pakiranje od 4x80g. To je igra u kojoj je gotovo nemoguće kupiti proizvod po punoj cijeni bez osjećaja da ste prevareni, znajući da će ga već sljedećeg tjedna neki drugi lanac ponuditi u pola cijene.
Digitalni alati i stare navike
Iako se čini da papirnati katalozi nikada neće izumrijeti, digitalizacija je unijela nova pravila u igru. Trgovci sve više potiču korištenje vlastitih aplikacija koje nude dodatne, personalizirane popuste. Lidl Plus aplikacija tako ovaj tjedan omogućuje kupnju Pilos topljenog sira za samo 0,49 €, što je popust od 37 posto rezerviran isključivo za korisnike aplikacije. Slično funkcionira i Kaufland Card, koja kupcima donosi posebne kupone, popuste i sudjelovanje u nagradnim igrama. Time se klasična borba s polica trgovina seli i u digitalnu arenu, gdje se prikupljaju podaci o kupovnim navikama potrošača kako bi im se ponudile što primamljivije ponude.
Paralelno s marketinškim alatima trgovaca, jača i otpor samih potrošača. Umorni od netransparentnog dizanja cijena i zbunjujućih akcija, građani se organiziraju putem platformi poput "Halo, Inspektore". Njihov pritisak rezultirao je najavom novog zakona koji bi trebao natjerati sve trgovce da javno objave cijene svih svojih proizvoda, a ne samo onih na akciji. To bi moglo označiti prekretnicu, omogućujući razvoj neovisnih aplikacija za usporedbu cijena u stvarnom vremenu. Dok se to ne dogodi, kupcima ostaje da se oslanjaju na vlastitu vještinu i strpljenje, pažljivo važući između ponuda u katalozima i popusta skrivenih unutar aplikacija.
