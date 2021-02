Pretjerano češljanje kose može potaknuti lučenje ulja iz žlijezda, a samim time će vam kosa izgledati masnije. Neki čak četkaju kosu više puta dnevno, kako bi ju ukrotili, ali što više četkate kosu to će se više vaša kosa mastiti.

Prekomjerno češljanje zapravo donosi više štete nego koristi. Umjesto da pretjerujete u raščešljavanju, fokusirajte se na kvalitetu češljanja, a ne na broj puta kojim ćete proći češljom kroz kosu. Uklonite zapetljane čvorove vlasi i to je to. Daljnje češljanje nije vam potrebno, piše Mind Body Green.

Kako pretjerano četkanje može uzrokovati masnu kosu?

Vaše vlasište proizvodi prirodna ulja. To je dobro ako je sebum ono što vaše pramenove kose održava sjajnima i vlažnima. Problem nastaje kada se na vašem vlasištu nakuplja previše ulja. Tako se kosa masti. Opet, sve to ovisi o tipu kose. Kosa se brže masti ljudima s ravnom ili valovitom kosom jer sebum lakše klizi od tjemena na takvoj vlasi. Četkanje prilično ubrzava to putovanje jer se ulje s tjemena tako brže prenosi.

- Četkanjem kose dok je suha ili provlačenjem prstiju kroz kosu ulje se pomiče na ostatak kose, što kosu može učiniti masnijom - kaže frizer Franck Izquierdo, suosnivač IGK njege kose.

- Postoje teorije da četkanje kose može stimulirati masne žlijezde vlasišta, iako nisam vidjela podatke koji to dokazuju - kaže dermatologinja Iris Rubin, utemeljiteljica tvrtke SEEN Hair Care.

Što možete učiniti?

Ako vam prekomjerno četkanje predstavlja problem, pokušajte ne četkati kosu više od jednom dnevno. Ako morate, recimo da vam se kosa previše petlja, onda samo probajte otpetljati zapetljane dijelove. Nemojte pretjerano češljati ostatak kose. Probajte izbjeći češljanje tjemena kako biste izbjegli prijenos sebuma niz dlaku.

- Redovito čistite četku, jer se ostaci od proizvoda za kosu i ulje s kose mogu nakupiti na četki, a zatim se vratiti natrag u kosu - kaže Iris.

Ostaci starih vlasi na četki na sebi sadrže razne preparate koje ste koristili pa nije teško za zaključiti da svježe oprana kosa nakon češljanja prljavom četkom neće biti potpuno čista. Prije pranja s četke obavezno uklonite ostatke starih vlasi, a zatim ju uronite u vruću vodu. Dodajte malo šampona i protrljajte dok se ne zapjeni. Zatim potpuno isperite četku i ostavite ju na ručniku sve dok se potpuno ne osuši.

No nemojte se previše živcirati oko masne kose. Uvijek kosu možete staviti u trendi punđu ili u visoki rep.