Prekomjerno razmišljanje može dovesti do nepotrebnog stresa

Teško se boriti s prekomjernim razmišljanjem. Istraživanja pokazuju da mozak neprestano pokušava predvidjeti budućnost kako bi se pripremio. To pojačava instinkt, a za to je kriva evolucija jer takav način razmišljanja pomaže u preživljavanju. No previše razmišljanja o budućnosti i o onome što bi se moglo dogoditi može prouzrokovati nepotreban i prekomjeran stres koji utječe na normalno funkcioniranje.

- Kada previše razmišljate, vrtite se u krug umjesto da napredujete prema rješavanju problema i pitanja koja vas muče - objašnjava Lori Hilt, doktorica znanosti psihologije na Sveučilištu Lawrence u Appletonu, Wisconsin.

Žene su u prosjeku sklonije prekomjernom razmišljanju od muškaraca, a to je najvjerojatnije povezano s tim da se žene više oslanjaju na emocije te se više trude razumjeti što ih uzrokuje. Osim toga, odgoj igra značajnu ulogu. Smatra se da oni koji su imali kritičke roditelje biti skloniji pretjeranom razmišljanju. No bez obzira što ga uzrokuje, svi većinu vremena provodimo o razmišljanju o prošlosti i budućnosti.

Između konstruktivnog i prekomjernog razmišljanja tanka je granica. Ključ je u tome da budete u mogućnosti prestati razmišljati o tome što vas muči i prijeđete na rješavanje problema.

1. Odvratite pažnju

Kada vaš um iznova ponavlja iste misli, skrenite pažnju na nešto drugo. Primjerice, kada počnete razmišljati o tome zašto ne možete preboljeti bivšeg partnera, zadajte si neki zadatak koji će vam odvratiti misli. To vrijedi za razmišljanje o bilo kojoj situaciji koja vam se vrti po glavi, Pogledajte film, čitajte knjigu ili izađite s prijateljima. Ljudi koji se mogu preusmjeriti na pozitivne ili neutralne misli ili aktivnosti manje su depresivni od onih koji to ne uspijevaju. Kada to uspijete, možete raditi na pronalaženju rješenja i plana djelovanja.

2. Promijenite svoju perspektivu

Kad ste potpuno uronjeni u vlastite probleme, teško se osloboditi. Stoga se pretvarajte da umjesto sebe slušate prijatelje kojima na kraju dajete savjet što učiniti. Kada se ponašate kao promatrač sebe, manje ste emotivni zbog svojih problema, krvni tlak je niži i raspoloženi ste, čak i danima kasnije. Promjena perspektive zapravo mijenja vaše misli.

3. Koncentrirajte se na sadašnjost

To ćete postići stalnim pokušajima upravljanja misli. U tome vam mogu pomoći i fizičke aktivnosti poput plesa gdje ćete se u tim trenucima usredotočiti na svoje pokrete. Sve što usmjerava vašu pažnju na sadašnjost može vam biti od koristi.

4. Uspostavite rutinu

Uklonite razmišljanje o donošenju nepotrebnih svakodnevnih odluka. Fokusirajte se na one bitne. Iz istog razloga, neki ljudi imaju postavljenu rutinu svako jutro; jedu isti doručak, kreću se istim putem do posla. Tako se ne troši snaga za donošenje odluka koje su nevažne. Tako se čuva energija za razmišljanje o važnijim stvarima. S druge strane, ne treba pretjerivati te je ponekad dobro, u povoljnim razdobljima, uzdrmati svoju rutinu.

5. Dovoljno spavajte

Osigurajte si minimalno sedam sati sna noću. Dobar san dat će vam energiju za cijeli dan pa ćete samim time lakše kontrolirati stres.

6. Povjerite se drugima

Kada razmišljate o nečemu što vam se dogodilo tijekom dana i pitate se jeste li učinili ili rekli pravu stvar, savjetujte se s nekim kome vjerujete i tko bi vam mogao pomoći da realno sagledate situaciju.

7. Djelujte odmah

Bilo da se radi o nekom projektu ili poslovnom izazovu, ne razmišljajte puno i jednostavno počnite raditi na tome. Pretjerano razmišljanje moglo bi vas samo obeshrabriti. Usredotočite se na rezultat i cilj koji želite postići. To će spriječiti lutanje uma i razmišljanje o stvarima koje bi vas mogle kočiti, piše Shape.

