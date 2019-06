Prepolovila se, sada ima 57 kg, ali ostao je strašan višak kože

Amanda Eltaher (29) iz New Yorka, odrasla je u talijanskom kućanstvu u kojemu su svi voljeli jesti, pa se tako i ona redovito prepuštala obilnim obrocima. Prehrambene navike dovele su je do težine od 110 kilograma, a cijelu situaciju pogoršavala je njezina obitelj. Sramotili su je gdje su stigli, govorili da je debela, da se takva nikada neće udati, da neće imati djecu, karijeru itd.

Konstantni negativni komentari članova obitelji doveli su, kaže, do toga da se osjećala bezvrijednom i znala je razmišljati kako bi bilo najbolje da je nema. Pokušavala je izgubiti višak kila na razne načine, ali bez uspjeha.

Foto: Go Fund Me

Uslijedio je još jedan šok - liječnici su joj rekli da je pod visokim rizikom od razvoja dijabetesa. Tada se odlučila na kirurški zahvat kojim su joj uklonili 80 posto želuca i samim time ograničili količinu hrane koju u njega može unijeti.

Nakon operacije se gotovo prepolovila, kilažu je smanjila na 57 kilograma, no i dalje nije sretna. Ostao joj je ekstreman višak kože.

Foto: Go Fund Me

Prisjetila se zašto se toliko udebljala u ranoj dobi

- Teška depresija i PTSP koji proizlaze iz tjelesnog, verbalnog i emocionalnog zlostavljanja u kući od rane dobi bili su veliki čimbenik. Zbog toga sam se mrzila i osjećala kao da sam bezvrijedna. Osjećala sam se kao da je moj jedini cilj u životu izgubiti na težini kako bih se svidjela ljudima - rekla je.

- Željela sam biti zdrava, htjela sam imati obitelj, i samo sam htjela biti sretna i naučiti kako voljeti sebe. Moj odlazak pod nož da bih smršavjela bilo je izuzetno teško iskustvo. Ušla sam u to misleći da je to lakši put, ali, ako ću biti iskrena, dijeta i vježbanje bili bi lakši - dodala je.

Foto: Go Fund Me

Višak kože će, kaže, ukloniti operacijom, ali to košta pa je zamolila neznance da joj pomognu donacijama na Go Fund Me.

- Unatoč mršavljenju, moje tijelo i dalje izgleda isto, samo je manje. Taj višak kože me čini iznimno nesigurnom u sebe i uzrokuje mi mnogo boli u svakodnevnom životu. Kompresijska odjeća postala je glavna stvar u mojem ormaru. Koža mi je često bolna, znojna i pod osipom. Moje tijelo je, po mojem mišljenju, potpuno unakaženo i trebam obnovu - kaže ova djevojka.

Priznaje da joj ekstreman višak kože otežava potragu za partnerom jer ju ljudi i dalje osuđuju.

- Čak i kad bih upoznavala nekog muškarca, jako bih se držala podalje od intimnosti zbog moje kože. Uklanjanje te kože značilo bi mi sve. Napokon bih se osjećala kao normalna žena - rekla je, a prenosi Daily Mail.