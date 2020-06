Stručnjaci otkrili najbolju vježbu za zdravlje - i zaštitu od infarkta

Tajna dugovječnosti krije se u balansiranoj prehrani, izbjegavanju duhanskih proizvoda i alkohola te redovitoj tjelovježbi. No koja je vježba najbolja za zdravlje? Znanstvenici tvrde da je to joga

<p><em><strong>Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo:</strong></em><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/sezona-krpelja-pazite-kako-ih-vadite-i-ima-li-simptoma-zaraze-695287"> Sezona krpelja: Pazite kako ih vadite i ima li simptoma zaraze</a></p><p>Preporuke zdravstvenih stručnjaka su da odrasli između 19 i 65 godina pokušaju biti fizički aktivni svakog dana, no nigdje se ne navodi koje su točno vježbe preporučljive, piše <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1286828/how-to-live-longer-best-exercise-yoga-increase-life-expectancy">Express.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako vježbati jogu s partnerom</p><p>Preporuka Nacionalne zdravstvene službe u Velikoj Britaniji je da ljudi što češće upražnjavaju aktivnosti koje potiču rad svih većih mišićnih skupina te da se tijekom tjedna najmanje 150 minuta bave umjerenom aktivnošću ili 75 minuta intenzivno vježbaju.</p><p>Unutar tih smjernica posebno se istaknuo jedan tip vježbi kao preporučljiv za bolje zdravlje srca i krvožilnog sustava, a to je joga. Riječ je o grupi fizičkih, mentalnih i duhovnih vježbi koje potječu iz Indije. Uključuje vježbe disanja, meditacije te poza koje su osmišljene za poticanje relaksacije i oslobađanje od stresa. No kako to pomaže srcu?</p><p>Studija koja je pratila ispitanike starije od 40 godina pokazala je da su oni koji su vježbali jogu imali niže vrijednosti krvnog tlaka i otkucaja srca od onih koji nisu vježbali Studiju naslovljenu Effect of Yoga on Cardiovascular System in Subjects Above 40 Years objavili su na Pubmedu. Visoki krvni tlak vodi do problema sa srcem i krvožilnim sustavom, uključujući moždani i srčani udar. Stoga je snižavanje krvnog tlaka iznimno važno za prevenciju tih stanja.</p><p>Istraživanje u drugoj studiji naslovljenoj Beneficial Effects of Yoga Lifestyle on Reversibility of Ischaemic Heart Disease: Caring Heart Project of International Board of Yoga, pokazalo je da je uključivanje joge u svakodnevni zdravi životni stil usporilo napredovanje srčanih bolesti kod onih kod kojih su već dijagnosticirali takva stanja. Pratili su 113 ispitanika tijekom godinu dana te učinke joge, promjene prehrane i upravljanja stresom na njihovo zdravlje. Ispitanici su pokazali pad ukupnog kolesterola za 23 posto, a pad lošeg LDL kolesterola za 26 posto. Kod njih 47 posto usporilo se napredovanje već postojećih bolesti srca.</p><p>Među osnovnim ciljevima joge je smanjenje utjecaja stresa koji najviše doprinosi razvoju srčanih bolesti. Dodatno, joga će produžiti životni vijek jer će pomoći u sprječavanju nastanka bolesti. Upala je normalan imunološki odgovor tijela, no ona doprinosi razvoju srčanih bolesti, dijabetesa i raka.</p><p>Studije su pokazale i da joga smanjuje upalne procese u tijelu. Journal of clinical & diagnostic research tako 2015. godine donosi istraživanje Effect of Yoga Practice on Levels of Inflammatory Markers After Moderate and Strenuous Exercise u kojem su 218 ispitanika podijelili u dvije grupe. Sudionici prve grupe su prakticirali jogu, a u drugoj grupi nisu to radili. Kako bi izazvali reakciju stresa, sudionike su potom uputili na umjerenu i napornu tjelovježbu. Na kraju studije su ustanovili da su ljudi koji su prakticirali jogu imali manje upalnih markera od sudionika u drugoj grupi.</p><p>I na kraju, mala studija iz 2014. godine naslovljena Yoga Reduces Inflammatory Signaling in Fatigued Breast Cancer Survivors: A Randomized Controlled Trial promatrala je kako kroz 12 tjedana joge sudionici koji su preživjeli rak dojke i pate od kroničnog umora mogu smanjiti upalne markere. Znanstvenici su ustanovili i kako joga pomaže u borbi protiv kroničnih bolova i depresije. </p><p><em><strong>Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo:</strong></em> <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/sve-vise-predijagnosticiranih-karcinoma-stitnjace-u-svijetu-695256">Sve više predijagnosticiranih karcinoma štitnjače u svijetu</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO s Ivanom Đikićem: #ZAJEDNO24SATA:</strong></p>